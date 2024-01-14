封面故事／紐約14條街道 見城市滄桑

Sylvan Terrace（華盛頓高地）

在摩天大樓林立、生活節奏快速的紐約市 ，除了人車洶湧的通衢大道之外，有不少隱藏的巷弄等待人們發現。這些小路有的位於歷史悠久的住宅區，有的是過去僅用於馬車通行，隨著道路整修而被遺棄。

雖然紐約市總是不斷有新事物取代舊事物，但幸運的是，仍有大量舊街區可供探索，值得花時間前往，有助了解這座城市的歷史。以下是紐約14條令人驚嘆的隱藏街道：

1、Sylvan Terrace（華盛頓高地）

這條街曾經是曼哈頓 最古老住宅Morris-Jumel Mansion的馬車道，根據旅遊美食網站Atlas Obscura報導，該棟建築在1800年代被出售，20世紀初這裡再被改建為藍領階級居住的20棟木屋。幸運的是，自1970年以來，Sylvan Terrace就被指定為城市地標，兩旁建築的外觀也盡可能保持一致，其中一棟房屋最近以150萬美元的價格掛牌出售。難怪作曲家林-曼努．米蘭達(Lin-Manuel Miranda)說，這裡是紐約市最能啟發他創作靈感的地點之一。

Pomander Walk（上西城）。

2、Pomander Walk（上西城）

波曼德小路(Pomander Walk)位於百老匯大道、西區大道之間的第94街與第95街的一個封閉社區內，入口上方的鐵牌和公雞，讓人一眼便能辨識。透過大門往裡看時，可能會不相信自己的眼睛，這條兩旁屋宇林立的小路，彷彿是迪士尼電影中的場景。

1920年愛爾蘭移民湯瑪斯·希利(Thomas Healy)買下了這處房產時，他的靈感來自一部名為Pomander Walk的浪漫喜劇。根據Scouting New York網站的說法，該劇的場景為倫敦Chiswick附近一個由五座傳統小屋組成的退休社區。希利擁有的房產在1982年被改成公寓，並成為歷史地標，其中一棟房屋最近以約250萬美元的價格賣出。

6又1/2大道（中城）。

3、6又1/2大道（中城）

這條分段的道路是紐約市唯一僅見，位於第六、第七大道間的51街至57街，這條由私人擁有、但對公眾開放的空間 (Privately Owned Public Spaces, POPS) 的街道，可通往周邊的大樓和中庭，多年來被曼哈頓的上班族作為往來穿梭於水泥叢林裡的捷徑。

6又1/2大道（中城）。

直到2012年，紐約市才給了它一個官方的地圖位置。

這裡汽車無法通過，只對行人開放，漫步於此可以找到不少紐約市地標景點，例如法國餐廳La Grande Boucherie和一些很酷的雕塑。

Washington Mews（格林威治村）。

4、Washington Mews（格林威治村）

位於華盛頓廣場公園以北、第五大道和大學廣場之間的這條私人巷道 (雖有設門但通常是開著的)，來到這裡像是回到連排屋和馬廄的時代。這些馬廄（一排馬廄）在18和19 世紀為附近居民家中的馬提供服務，其中一些也是住宅。

Washington Mews（格林威治村）。

1950年左右，紐約大學租用了其中的大部分建築物，並將它們改造成教職員宿舍和辦公室。

Gay Street（格林威治村）。

5、Gay Street（格林威治村）

另一條彎曲的街道，同性戀街(Gay Streetg)名稱來自殖民時期居住在這裡的一個家庭，街道西側是聯邦建築風格的房屋。

Gay Street（格林威治村）。

克里斯多弗街(Christopher Street)和Waverly Place之間的這條路曾出現在幾部電影和音樂影片中，包括1943年的「此夜永難忘」(A Night to Remember)、辛蒂·羅波(Cyndi Lauper) 的「女孩只想開心玩」(Girls Just Want to Have Fun)，以及雪瑞兒·可洛 (Sheryl Crow) 的「改變對你有好處」(A Change Would Do You Good)。

Patchin' Place(格林威治村)。

6、Patchin' Place(格林威治村)

這條位於格林威治村的死胡同，靠近第10街和格林威治大道，坐落著10座磚造連排屋，還有紐約市現存的19世紀煤氣路燈其中的一盞。這些三層樓的磚造房屋建於1848年，當時是作為寄宿住房。直到1920年，這些房子都歸Patchin家族所有。

Patchin' Place(格林威治村)。

這條小巷在文學圈小有名氣，因為曾是幾位知名作家的居所，包括西奧多．德萊賽(Theodore Dreiser)、詩人E. E.卡明斯(E. E. Cummings)、哲學家約翰．庫伯．波厄斯(John Cowper Powys)和作家朱娜．巴恩斯(Djuna Barnes)。據「泰晤士報」報導，現在這裡顯然已成為許多治療師的辦公室和近兩打居民的住家。

Grove Street（西村）。

7、Grove Street（西村）

格羅夫街(Grove Street)僅跨越五個街區，兩旁綠樹成蔭，林立著聯邦建築風格的房屋，營造出一種近乎歐洲、舊時代的氛圍。

Grove Street（西村）。

這裡不僅有紐約市最古老的房屋之一（格羅夫街17號），還有位於10號和12號之間的最神秘的住宅開發專案之一，被稱為「格羅夫法院」(Grove Court)。在一扇鑄鐵大門後面，只有6棟1853年為低收入戶所建造的連排屋，現在已成為炙手可熱的商品。

Freeman Alley（包厘街）。

8、Freeman Alley（包厘街）

與其說弗里曼巷(Freeman Alley)是一條街道，不如說它是里文頓街(Rivington Street)上一條位於包厘街和克利斯蒂街(Chrystie Street)間的死胡同。知名美式餐廳Freemans就在那裡，但據說在20世紀初，這裡是庇護救濟站Bowery Mission的所在地。

華埠的多也斯(Doyers Street)街曾以「血腥角」(Bloody Angle)的稱號而聞名。（取自Shutterstock）

9、Doyers Street（華埠 ）

多也斯街 (Doyers Street)這條200英尺長的彎曲街道，位於披露街(Pell Street)和包厘街(Bowery)之間，曾以「血腥角」(Bloody Angle)的稱號而聞名，曾經是最危險的街道之一。 當然，這裡現在觸目所見是南華茶室、理髮店和其他商店，但在20世紀初，它是唐幫(Tong Gangs)殺戮無數的地方，從拿斧頭互砍到槍擊，這條街因暴力事件而惡名昭彰。它奇特的彎曲線條，實際上是因沿著一條古老溪流而建，這裡也是紐約市第一家中文劇院的所在地。如今它是一條行人徒步街，以美味的餐廳和酒吧吸引著紐約客。它，不再像以前那般隱晦神秘了。

科特蘭巷 (華埠)。

10、科特蘭巷 (華埠)

你或許經常經過，並且很想知道它背後的歷史故事，科特蘭巷(Cortlandt Alley)雖然少為人知，卻是紐約市最常被電影取景的街道。這條狹窄、黑暗的小巷坐落在華埠，到處都是塗鴉、生鏽的防火梯，以及一扇扇令人毛骨悚然、不想進入的門，它是電影「萬惡高譚市」(Gotham)、「鱷魚先生」(Crocodile Dundee)和影集「紐約重案組」(NYPD Blue)中那些暴力場面的背景。不過，這裡實際上並不可怕，紐約市最小的博物館Mmuseumm和豪華公寓都位於此。你可能猜到了，這條街是以地主荷蘭移民家族Van Cortlandts的後裔來命名的。

Stone Street (下城)。

11、Stone Street (下城)

石頭街(Stone Street)位於Whitehall Street西邊和漢諾威廣場(Hanover Square)之間，是紐約市最古老的街道之一。自荷蘭移民來到這裡，便就一直存在，1658年成為新阿姆斯特丹區(New Amsterdam)的第一條鵝卵石街道。後來英國人遷入，將它命名為杜克街Duke Street，1794年街道重新鋪設，改為石頭街。據「紐約時報」報導，這條400多年的老路，目前被保存在布羅德街(Broad Street) 85號這棟大樓裡，化身大廳中彎曲的過道。這雖不是秘密，但肯定比紐約市的大多數街道都鮮為人知。

Stone Street (下城)。

曼哈頓下城開發公司董事韋斯博德(Carl Weisbrod)說，在1970和90年代間，這是一個後巷，是低級毒品銷售的地方；90年代起，它變成一條公用街道，大眾可以在街上包括Stone Street Tavern在內的餐廳用餐。韋斯博德說，它不僅在曼哈頓下城成為先行者，探討開放空間、餐廳和娛樂場所以及公共街道的新用途，而且成為開放街道和開放餐廳的典範，「這是一項重大成就」。

Verandah Place（科布爾山）。

12、Verandah Place（科布爾山）

這條小街位於布魯克林科布爾山(Cobble Hill)的歷史街區，道路兩旁一邊是連排屋、一邊是公園，充滿1800年代中期的風格。顧名思義，這裡原本是馬車停放的地方，全長只有一個街區、20英尺寬，為步行者提供一個特別的通道。與許多隱藏的街道一樣，Verandah Place在20世紀初也成為犯罪活動的溫床（哪條街道不是？）。根據旅遊網站Untapped New York報導，當時警方稱這裡是整個轄區內最亂的地方，多年後它於1967年成為歷史地標並受到保護。

Warren Place Mews（科布爾山）。

13、Warren Place Mews（科布爾山）

隱身在Warren和Baltic街之間的這條小巷，兩旁是連排屋建築和獨棟小屋，美得讓人忘記置身於紐約市。

Warren Place Mews（科布爾山）。

它不像其他地點多由馬廄改建，而是1879年由慈善家懷特(Alfred Tredway White)蓋給勞工階級的房產開發案；目前這裡仍有34棟房屋，售價高達數百萬美元。

Hunts Lane（布魯克林高地）。

14、Hunts Lane（布魯克林高地）

根據地產網站Brownstoner稱，這條死巷位於雷姆森(Remsen)附近的亨利街(Henry Street)旁，走在這裡感覺時間彷彿停格。這些在20世紀之初的馬廄，現在和其他許多隱秘街道相同，身價都是數百萬美元起跳。