人物／捐款扶助軍人子弟上大學 田文華獲陸戰隊表揚

田文華獲獎致詞，希望能以身作則，激起更多人對軍人子弟的支持。（陸戰隊獎學金基金會提供）

南加華裔 企業家田文華(Spencer Tien)事業有成後，不忘回饋社區，在疫情 期間捐贈社區大批的口罩防疫物資。日前又因為長期捐款支持軍人子弟上大學，獲得美國陸戰隊表揚。

陸戰隊獎學金基金會(Marine Corps Scholarship Foundation)，日前於南加橙縣新港灘市舉行西岸獎學金籌款晚會，田文華獲頒2023年「地球與船錨獎」(Globe & Anchor Award)。該獎旨在表揚田文華長期捐款支持，且重視軍人子弟教育，致力於培育未來的領袖，肯定他對陸戰隊的深遠貢獻與影響。值得一提的是，華裔企業家能夠在美國獲得這項殊榮，並不多見。

當晚的頒獎儀式隆重，陸戰隊潘德頓軍事基地(Camp Pendleton)指揮官Benjamin T Watson少將、海軍預備役華裔中校陳介飛(Jay Chen)、加州華裔州眾議員陳立德 (Phillip Chen)代表Ali Navid、核桃市前市長蘇王秀蘭等人，均共襄盛舉。聖地牙哥的陸戰隊樂隊及儀隊，也在晚會中有精采表演。

企業家田文華(右二)獲得陸戰隊獎學金基金會表揚，與陸戰隊潘德頓軍事基地指揮官Benjamin T. Watson少將(左)、獎學金得獎人代表Allison Cook(左二)及陸戰隊獎學金基金會執行長Ted Probert合影。(陸戰隊獎學金基金會提供)

將門之後 家訓光明磊落

田文華出生於中國，在台灣成長，曾擔任中華民國的憲兵少尉五年。身為將門之後，他從小就受到其父、田席珍將軍以身作則的教導。談及父親，他有著滿滿的懷念及感恩。 田文華說，他的父親出生於清光緒34年(西元1908年)。當時清末政權腐敗，國力衰弱，列強欺凌，民不聊生，其父自幼即立志習武救國，於軍旅生涯中屢建戰功，獲頒勳章無數。田文華深信自己也流淌著父親的「堅持與不放棄」的信念，這也是他在商界愈挫愈勇，最後能夠成功的基石。

他回想起父親對子女教育的重視，了解到父親的智慧與豁達。田席珍將軍除了注重子女學業成績，更嚴格要求子女們養成優秀品格。田文華表示，他的父親一生為官正直清廉，每每訓示子女，總是提及做人要能光明磊落，處事唯求於心無愧；稱個人成就可憑天命，然而「安身立命唯論心安」。

田文華早年自台灣移民來美，1983年創立Condor Outdoor Products, Inc. 戶外用品公司，專精批發露營用具及軍用品。由於成長於軍人家庭，也當過憲兵，他對軍用品也比一般人熟悉，並順勢帶領公司員工開發創新各項軍用品。

田家全家福，田家兄弟姊妹共九人，田席珍將軍夫妻(前，坐者)與田錫九(左一)、田文華(左二)及田文仲(右)。（作者田文華提供）

1990年波斯灣戰爭爆發後，Condor公司提供美國的軍用頂級裝備。911恐攻事件後，軍品的需求逐漸遽增。Condor公司在美國軍品市場中，因此占得領導地位之一，數年來業務量翻倍成長。

田文華事業成功， 除了時機與運勢之外，也得力於堅持不懈，及擁有優秀的員工團隊，總是與時俱進提供優越的產品，也因此以「高品質」著稱於業界。田文華對Condor的公司經營理念，是以「優質產品」為先， 其次才是創造利潤。他很感謝公司能有這麼多優秀的員工團隊，也堅信「優秀員工團隊」是他事業成功的重要因素。因此他善待員工，公司有很多人都是工作數十年以上的資深員工。 也由於他平易近人，待人誠懇，很多和他公司合作的供應商，幾乎都是往來二、三十年以上的事業好夥伴。

二哥田文仲 台著名主持

田文華與胞弟田錫九(Frank Tien) 很親近，田錫九也是殷實的企業家。田錫九表示，他們家共有兄弟姊妹九人，二哥田文仲是台灣演藝界著名的節目主持人，三哥田文華是一個傳奇，自小就喜歡運動，對於中外傳記文學更是愛不釋手。 他說，「三哥善良有氣度，並有著敏銳的觀察力，他能夠有現在的成功事業，關鍵還在於大度的心胸和與人為善的個性，常常樂善好施」。他與田文華都有「嚴以律己，寬以待人」的共同信念。

事業有成的田文華篤信佛教，非常重視教育，保護生命，因此他不僅捐款幫助軍人家庭，每年也會捐款給美國著名的私立大學，設立獎學金，用以幫助學生減輕高學費的壓力。另外也會捐款給宗教團體，配合慈善義舉，而捐款給多家醫院，就是期盼挽救更多病患，早日重獲健康人生。

南加企業家田文華(右)與加州眾議員陳立德在疫期提供口罩。（作者田文華提供）

新冠捐物資 曝英勇個性

2020年，新冠疫情爆發，就在尚未有疫苗而民心恐慌之際，田文華不惜斥重金購買口罩，在加州59選區眾議員陳立德(Phillip Chen)領軍、田文華帶隊之下，展開「給口罩護生命」的全力救援活動。當時加州疫情風聲鶴唳，這支「田文華義勇軍」不顧生死出錢出力，為的就是保護大家的生命，十足「軍人英勇本質」。

陳立德表示，經歷疫情之後，他與田文華成為莫逆之交，也是忘年之交的摯友。自已的婚禮還特別邀請田文華為貴賓，因為在疫情期間，沒日沒夜的緊急救援活動中，他們之間培養出很多的默契，也認識到彼此的理念相投，熱愛生命。

陳立德說，田文華堪稱是真正的社區領袖，除了在疫情最嚴重的期間，捐贈數百萬件的個人防護裝備外，在生活中，田文華都是公共安全的堅定支持者，深深的感受到能有這樣的朋友是很榮幸的，陳立德在從政之前是大學裡非常受讚賞肯定的教授，但是陳立德認為「許多時候，田文華更是我的導師，我們都深感幸運的能夠有田文華，因為他是這麼用心的支持社區」。

鼓勵華裔從政 維護權益

田文華體認到生命歷程的無限可能，因此鼓勵年輕人及早發覺自己的天賦與興趣，並能努力找到生活的重心及志業，目前資訊顯示全美亞裔人口占全美人數已超過7%以上，這其中還有迅速增加的趨勢，而華裔是亞裔中占比最多的族裔，亞裔家庭普遍重視精英教育並且自小培養各種技能，因此工作收入及生活質量一直在提升中，美國是民主立憲國家，需要鼓勵有興趣從政的人，能夠進入政界關心政治，帶領亞裔融入美國社會，促進族群融和，維護權益。

提到為何捐款給陸戰隊子弟，田文華表示，他經過敏銳觀察後，深深的感受到美軍對國家社會的無私奉獻，但是軍人子弟卻常因為經濟因素，不得不半工半讀或輟學，於是決定撥出公司部分利潤，長期支持陸戰隊獎學金基金會。 田文華表示，多年來經常有因為獲得獎學金的陸戰隊子弟寫信給他，感謝該獎學金協助他們完成大學學業，成為各行業的精英及領袖。

田文華表示今後將繼續支持陸戰隊子弟完成高等教育，追求人生夢想。他也希望能以身作則拋磚引玉，激起更多人對軍人子弟的支持。

田文華的父親田席珍將軍，40歲時身著戎裝英姿煥發。（作者田文華提供）

父田席珍 參與抗日、國共戰事

田文華對於自己的成就，感謝來自父親教誨。

他的父親田席珍將軍，字步侖，高中畢業後即考入東北講武堂軍校學習軍事，畢業後入部隊擔任上尉軍官參與內戰，當時的國軍征討各地軍閥，內戰結束後則進入陸軍大學學習。由於成績優異，獲選入研究院深造。畢業後參加對日抗戰，應孫連仲將軍之邀，進入第二集團軍擔任炮兵團長，隨著部隊轉戰北方各地，出生入死，屢建戰功。由於田席珍對軍事頗有專研，後為直屬長官李宗仁將軍舉薦，進入當時蔣介石委員長成立的中華民國最高軍事學府國防研究院受訓，還以第一名成績結訓，獲派赴歐洲觀摩歐戰，參與英美聯軍共同作戰長達一年之久。

田席珍在歐洲期間，兼任中華民國駐英國大使館武官，當時是葉公超擔任駐英國大使。回國後繼續參與抗日及國共戰事，深受李宗仁將軍器重，並親自為其父晉升為中將軍階。田席珍歷任陸軍團、師、軍及戰區等各級主官、軍政部軍政委員等重要軍職，也任職中華民國國民大會代表，憲政督導委員會委員，光復大陸設計研究委員會委員等政務官職。