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吃貨／南加米其林餐廳 新增9家

編譯胡立宗
Valle的牛排。（取自米其林指南）
Valle的牛排。（取自米其林指南）

米其林指南(Michelin Guide)在2023年新增了九家間南加餐廳，2024年版還有16家店可望摘星，如果去年沒機會吃到，今年可「嘗」試。

●一星：基於五大標準選出星級餐廳，代表他們的廚藝卓越。

Heritage (洛杉磯郡長堤市)：價格合理的加州風味料理，精選的食材，特別是附近農場剛摘的蔬果。

Valle (聖地牙哥郡洋邊市)：每個人都可以享受平衡傳統與創新的八道菜全餐，或是在廚房享受現做現吃的樂趣。

●必比登推介 (Bib Gourmand)：1997年起，必比登就是價廉又好吃的代表，廚房可以合理的價格提供三道菜的吃法。

頤中福的龍鬚菜。（取自米其林指南）
頤中福的龍鬚菜。（取自米其林指南）

頤中福 (Eat Joy Food)：位於洛杉磯郡羅蘭岡(Rowland Heights)的台式餐廳。米其林說它有點難找，但是菜色卻台味十足，且用餐氣氛優。除了必點的三杯雞，內行的客人還會來道龍鬚菜。

Cobi's (洛杉磯郡聖塔蒙尼卡)：滿滿的東南亞菜單，可以盡興地探索泰式與大馬料理。

Villa's Tacos (洛杉磯市高地公園)：主廚從祖母廚房練成的好功夫，一定要吃招牌菜queso taco。

Carnes Asadas Pancho Lopez (洛杉磯市林肯岡)：露天的座位，看似隨便的擺設，但從廚房裡端出的菜可一點都不簡單。

Mabel's Gone Fishing (聖地牙哥郡北方公園)：Mabel是老闆的愛犬，牠「捉」回來的魚當然新鮮，菜色結合加州風與伊比利風。

●綠星(Green Star)：代表食材環保培育，對環境的傷害最小，且料理過程的殘餘降到最低。

洛杉磯郡的長堤市Heritage再度上榜，除了一星還有綠星。

Providence (洛市好萊塢)：傳統手藝搭配現代感，食材既新鮮又環保。

●2023年版的遺珠之憾，可望登上2024年版的新星：

洛杉磯市市中心的Baroo與Niki X；洛市韓國城的 hibi與Olivia；洛市West Adams的Cento Pasta Bar、Eagle Rock 的Dunsmoor。

洛杉磯-瑪利那岱瑞(Marina Del Rey)的Dear Jane's，庫爾富市(Culver City)的Juliet，影城市(Studio City)的Leona's Sushi House，工業市(Industry City)的Sushi Yuen。

橙郡-富樂頓(Fullerton)的Kaori Sushi，安那罕(Anaheim)的Poppy & Seed，園林市(Garden Grove)的Taira Sushi & Sake，拉古那灘(Laguna Beach)的Selanne Steak Tavern。

聖地牙哥郡-拉荷雅(La Jolla)的Paradisaea，市區巴爾波亞公園(Balboa Park)的Artifact at Mingei。

洛杉磯 聖地牙哥 加州

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