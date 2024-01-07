生活／如何讓聖誕紅…明年再紅？

「開花」的聖誕紅可以全年保存，只要給予適當的照護並多加留意，這一美麗的節慶植物就能在隔年的聖誕節「重新綻放」。(美聯社)

「開花」的聖誕紅可以全年保存，只要給予適當的照護並多加留意，這一美麗的節慶植物就能在隔年的聖誕節 「重新綻放」。

聖誕紅一片片紅色似花瓣的部分其實不是花，而是聖誕紅的苞葉，本篇為方便講解，美聯社園藝專欄作家潔西卡·達米亞諾（Jessica Damiano）以引號標示，稱紅色部分為『花』。

將聖誕紅作為室內植物種植相當簡單，只要提供水、陽光，並偶爾施肥，聖誕紅就能自在生長，但若是要讓聖誕紅明年再度「開花」，那就另當別論了，以下是達米亞諾提供的訣竅，照著做也許有機會讓聖誕紅再度盛開。

1. 假期結束後將聖誕紅放置於陽光充足處，根據需求澆水直到「花朵」褪色，接著停止澆水。

2. 當聖誕紅掉葉並進入休眠狀態時，將花盆側放，並放置於陰暗涼爽處，例如沒有暖氣的地窖，直到4月。定期照看，若莖開始枯萎，則稍微噴點水。

3. 到了4月，每根莖的末端修剪2吋，將聖誕紅重新放置於家中陽光充足處。聖誕紅在白天溫度70至75度(華氏)及夜間溫度60至65度下生長的最好；保持土壤濕潤，但不要過於潮濕。

4. 若想在夏季將聖誕紅移至戶外，應等待霜期結束，接著再逐日增加聖誕紅放置於戶外的時間；否則應繼續作為室內植物照顧，無論使用哪種方法，開始每月在每加侖的水中加入一茶匙的20-20-20肥料。

5. 9月初將聖誕紅帶回室內，首先檢查蟲害，並用溫和的水流沖洗聖誕紅與花盆。

6. 為了「開花」，聖誕紅需要40天、每日15小時完全黑暗期；因此從10月1日開始，每日上午8時至下午5時將聖誕紅放置於明亮的陽光處，下午5時至隔日上午8時將盆栽移回陰暗處，如壁櫥，或是在黑暗期蓋上箱子，無論是哪種方式，最好都設置鬧鐘，如果跳過這一步驟，就算只有一次也可能導致開花失敗。

7. 當苞葉開始呈現微紅色調時，通常在11月的第二周左右，開始全時段將聖誕紅放在家中的主要區域，繼續澆水與施肥，將聖誕紅置於節日裝飾中的顯眼處即大功告成。