我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

復旦「流浪留美博士」被爆每周到賭城 輸到破產

波音737 Max空中驚魂 亞裔乘客發告別短訊「我不想死」

生活／如何讓聖誕紅…明年再紅？

編譯徐薏茹
「開花」的聖誕紅可以全年保存，只要給予適當的照護並多加留意，這一美麗的節慶植物就能在隔年的聖誕節「重新綻放」。(美聯社)
「開花」的聖誕紅可以全年保存，只要給予適當的照護並多加留意，這一美麗的節慶植物就能在隔年的聖誕節「重新綻放」。(美聯社)

「開花」的聖誕紅可以全年保存，只要給予適當的照護並多加留意，這一美麗的節慶植物就能在隔年的聖誕節「重新綻放」。

聖誕紅一片片紅色似花瓣的部分其實不是花，而是聖誕紅的苞葉，本篇為方便講解，美聯社園藝專欄作家潔西卡·達米亞諾（Jessica Damiano）以引號標示，稱紅色部分為『花』。

將聖誕紅作為室內植物種植相當簡單，只要提供水、陽光，並偶爾施肥，聖誕紅就能自在生長，但若是要讓聖誕紅明年再度「開花」，那就另當別論了，以下是達米亞諾提供的訣竅，照著做也許有機會讓聖誕紅再度盛開。

1. 假期結束後將聖誕紅放置於陽光充足處，根據需求澆水直到「花朵」褪色，接著停止澆水。

2. 當聖誕紅掉葉並進入休眠狀態時，將花盆側放，並放置於陰暗涼爽處，例如沒有暖氣的地窖，直到4月。定期照看，若莖開始枯萎，則稍微噴點水。

3. 到了4月，每根莖的末端修剪2吋，將聖誕紅重新放置於家中陽光充足處。聖誕紅在白天溫度70至75度(華氏)及夜間溫度60至65度下生長的最好；保持土壤濕潤，但不要過於潮濕。

4. 若想在夏季將聖誕紅移至戶外，應等待霜期結束，接著再逐日增加聖誕紅放置於戶外的時間；否則應繼續作為室內植物照顧，無論使用哪種方法，開始每月在每加侖的水中加入一茶匙的20-20-20肥料。

5.  9月初將聖誕紅帶回室內，首先檢查蟲害，並用溫和的水流沖洗聖誕紅與花盆。

6. 為了「開花」，聖誕紅需要40天、每日15小時完全黑暗期；因此從10月1日開始，每日上午8時至下午5時將聖誕紅放置於明亮的陽光處，下午5時至隔日上午8時將盆栽移回陰暗處，如壁櫥，或是在黑暗期蓋上箱子，無論是哪種方式，最好都設置鬧鐘，如果跳過這一步驟，就算只有一次也可能導致開花失敗。

7. 當苞葉開始呈現微紅色調時，通常在11月的第二周左右，開始全時段將聖誕紅放在家中的主要區域，繼續澆水與施肥，將聖誕紅置於節日裝飾中的顯眼處即大功告成。

聖誕節

上一則

生活／哪幾種植物…適合放浴室？

下一則

吃貨／日裔加州釀清酒 有故鄉味

延伸閱讀

節日後別扔聖誕紅 耐心養護明年再「開花」

節日後別扔聖誕紅 耐心養護明年再「開花」
花圈別掛門上、禮物襪要新的 聖誕節也有13大華人民俗禁忌

花圈別掛門上、禮物襪要新的 聖誕節也有13大華人民俗禁忌
避誘發紅斑性狼瘡 香菜、九層塔…感光性植物別吃多

避誘發紅斑性狼瘡 香菜、九層塔…感光性植物別吃多
「聖誕紅」也要正名？英文命名來自爭議人物

「聖誕紅」也要正名？英文命名來自爭議人物

熱門新聞

信用卡點數達人周子翔坐擁百萬點數，玩轉免費機票酒店。（周子翔INS）

百科／信用年齡很重要 20年前辦的卡別停掉

2023-12-31 16:20
爾灣加州大學東亞圖書館在20幾年前提供張大千的「長江萬里圖」作為主管校友組織及基金會副校長Tom Moebus印製聖誕賀年片。(作者汪威廉提供)

談藝／長江東流是常識… 張大千這幅畫為何畫「向西流」？

2023-12-31 01:19
科羅拉多州烏雷鎮(Ouray)藏身在聖胡安山脈之間。(Photo by Nathan Anderson on Unsplash)

山中傳奇／科州烏雷鎮 號稱「美國的瑞士」

2023-12-31 01:09
定下每日存款15美元的目標有百利而無一害，操作容易而且可以貯備應急金，求心安又能在必要時派上用場。（圖／123RF）

封面故事／日存15元 儲蓄很簡單

2024-01-07 01:28
對企業員工來說，裁員從來都不是個受歡迎的消息；尤其是在節假日期間，會給員工帶來更大的壓力。圖為員工被公司解雇後離開辦公室。(美聯社)

理財百科／年終擔心被裁員？ 先準備3件事保護財務

2023-12-31 01:17
年底總是遇上各種購物季消費和帳單，但也是開卡掙開卡禮和積累點數的好時機。(美聯社)

百科／累積飛行里程回饋 該刷哪張卡才好？

2023-12-31 15:14

超人氣

更多 >
被關小黑屋 50小時噩夢… 中博士生來美遭遣返：學位黃了

被關小黑屋 50小時噩夢… 中博士生來美遭遣返：學位黃了
在好市多買金條划算嗎？一文報你知

在好市多買金條划算嗎？一文報你知
「家裡欠錢」 00後被爸騙了20年 突繼承過億家產 他這樣說…

「家裡欠錢」 00後被爸騙了20年 突繼承過億家產 他這樣說…
2場冰風暴接力 將橫掃全美48州 衝擊2000萬人

2場冰風暴接力 將橫掃全美48州 衝擊2000萬人
飛機窗戶半空飛走 阿拉斯加航空停飛波音737-9機隊

飛機窗戶半空飛走 阿拉斯加航空停飛波音737-9機隊