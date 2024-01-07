旅遊／遊西南沙漠 探巨岩奇洞

紅岩沙漠。（圖：作者提供）

從拉斯維加斯沿著40號公路向東行，前去亞利桑那州的喜都納（Sedona），據說那兒的磁場很強，是個靈修的好所在。茂密的森林、潺潺的流水、起伏的山坡，處處都有教堂、會所、靈修社團、別墅莊院和休閒酒店。晚間毫無光害，冥王星就是此間觀測到的。距離西南大城鳳凰城不遠，也是著名的避暑勝地。

喜都納市區精緻美麗，墨西哥風味十足，紅瓦白牆、拱門陽台、鐘樓水池，餐廳藝廊遍布，是個休閒的好地方。出城即是沙漠，遠處紅石連連的山頭，拔地而起形態各異。先後爬了有巨型十字架的大教堂山和造型可愛的鐘山，雖不算累，但也大汗淋灕。

各色原生玉米。（圖：作者提供）

次日拜訪當地原住民 「霍皮族」（Hopi）藥師，參觀世界上最原生的玉米，一把抓起五顏六色，其中黃白最為通俗，紅黑也曾見過，唯獨藍色玉米前所未見。他闡述印地安人對土地、食物、自然萬物的愛護，計畫用傳統的方式，教導族人耕種。

接著去了「預言石」，傳說中大神告誡有四個世界，拿十字架的人會搶奪黃金、奴役人民、人民站立不屈抵抗等，二個圓圈說明兩次世界大戰，第三個圓點對應「獵戶星座」。結束時吃到藍色玉米做的餅，餅薄如紙，味道不錯。

帝雪麗谷（Canyon De Chelly）已鄰近新墨西哥州 ，隸屬Navaho Nation印地安保護區。著名的「蜘蛛石」是一對奇石，像一對蠟燭台，由於位於懸崖邊，取景非常方便。崖壁非常有特色，大面積有如刀切，著上赤紅土色，與張大千先生的潑墨山水如出一轍。山頂則平整如切，遠看就像特大號的萬里長城，壯麗之極。谷底偶有野馬出現，也有遊人騎馬漫步，令人羨慕。

Mesa Verde是綠色平頂山的意思，山頂平坦有不少植被，相信古代也是農墾區。這峽谷更有名的是，遠古的印第安人在此崖壁穴居，整片斷崖被鑿挖了許多洞穴，連通一氣後，較小的族群也有十多戶，最大的聚落，竟達到150多戶，蔚為奇觀。由於斷崖地勢險惡無法到達，僅能從對面步道觀察，遺憾無法看到穴居生活的種種。

途經「四州交界點」公園已是黃昏，猶他、亞利桑納、新墨西哥和科羅拉多四州在此接壤。

精緻拱門虹橋。（圖：作者提供）

來到紀念碑峽谷（Monument Valley）就像回到老家，景色甚是眼熟，尤其是西部牛仔片的背景，不勝枚舉，其中一塊巨石就以西部片大導演「約翰福特」命名。山崖綿延不盡，斷口處則是奇峰突起，造型各異，一座「女皇石」極似埃及女王克麗奧佩脫拉（Cleopatra）；「煙囪石」望文就能生意；「平衡石」簡直就是台灣野柳「女王石」的特大版。

野柳女王石分身。（圖：作者提供）

拱門公園（Arches Park）則是奇石中的佼佼者，先看單孔的，再找雙孔的，大大小小真是有趣。最後是江湖中傳說的「精緻拱門」，傲視群雄，名不虛傳。回程時天色已晚，大家摸黑而行，巧遇一群青年急步穿越，居然回頭替我們用手電筒照路，真讓人感動。

雙環拱門。（圖：作者提供）

此處廣袤的沙漠一望無際，讓人想到「大漠孤煙直」這句詩詞。放眼周邊，除了一條孤寂的公路，只有沙漠，人類顯得多麼孤獨和渺小。遠處奇形怪狀的紅岩石山，褪托出不甘寂寞的一面，可以理解「阿甘正傳」（Forrest Gump）導演為何讓「阿甘」在此路中央止步，選擇轉身回家。

隔天，早上10點看日出？一肚子狐疑地跟著隊伍前進，到了定點舉目一望，山頭上一道拱門外，太陽早已起床，掛在天邊。見到人潮洶湧，不像是騙局，只好靜心等待。一會兒太陽升至水平高度，正好照到拱門內側，形成一道鮮紅亮麗的光影，有如點亮霓虹燈，簡直美麗極了，大自然真是神妙。

馬蹄灣（Horseshoe Bend）的景色綺麗特殊，科羅拉多河流經此地，轉了一個360度大彎，回了頭留下孤獨的山頭和馬蹄般的河流。陽光反映出周邊景象倒映河中，更是大大加分。其實，中國雲南的虎跳峽景色更為優美，綠蔥蔥的樹林總比光突突的石頭要順眼得多。

浩瀚的包爾湖。（圖：作者提供）

鮑爾 湖（Lake Powell）占地甚廣，走出沙漠看到清澈見底的透明湖水，欣喜若狂，用手接觸到透心涼的湖水，才知道乾冷和濕潤的比較。遊船碼頭水位很低，兩岸全是岩石，在平靜的湖水反映下，型態詭異。船長說，我們只在一個山谷水道遊覽，整座湖面積近千倍，搭船遊都要大半個月，看來又有下次遊覽新景點。

鬼斧神工羚羊谷。（圖：作者提供）

重頭戲羚羊谷（Antelope Canyon）終於上場，大夥按約定時間報到，先在休息區等待，每十人一組，聽取防疫規定後，搭乘電動車前往。來到洞穴入口，導遊再三要求口罩不得取下，這也難怪，當年5000萬印地安人，如今只剩數百萬人，主要原因不是白人無情殺害，而是瘟疫未能及時治療。我們的印地安導遊是個十七、八歲的小胖子，憨厚可愛，學習能力極強，居然能講幾句普通話。結束前，他又學會「跟我來」、「這邊走」、「小心頭」等新詞彙。

羚羊谷的景色只能用「奇幻」來形容，被水衝擊千萬年的紅岩石窟，造型超出任何大藝術家想像，紋理更是異常細膩，用鬼斧神工來比喻再恰當不過了。穿梭其中，日光由谷頂縫隙射入而形成的「光柱」令人驚嘆。導遊抓起一把細砂拋向光柱，瞬間變成一道白練飛瀑，同行無不被此奇觀震驚。

羚羊谷分上下二地，下谷略遜一籌，但多了個「險」字，同樣讓人嘖嘖稱奇。一名印第安女導遊，眼明手快，拿起遊客的手機「喀擦」照下，介紹「這就是谷歌桌布」、「那就是微軟封面」，大家乖乖跟著拿起手機拍照，人人滿意。她還教大家在洞穴裡用「全景橫拍」的技巧，簡單拍出美照。

隔天去看Bryce Canyon的日出，站在懸崖邊，只見谷底烏漆漆的一片。不久，太陽升起，欣賞重點不在太陽，而是陽光徐徐地照亮了整個山谷，其中的結晶石柱特別搶眼，看上去晶瑩剔透、閃閃發光，在棕紅色的赤霞山襯托下，更是精采。