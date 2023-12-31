年終樂章／【菜園篇】加入農耕班 成為綠手指

紐約2023年自然農耕法拉盛班的快樂時光。（作者提供）

2023是我幸運的一年，至今仍感到榮幸，參加了位於法拉盛 「長青社區花園」(Evergreen Community Garden)的紐約「自然農法農耕班」學習，機會來自農耕班創始人兼校長楊愛倫在特殊兒童家庭群的一個邀請，她分別在法拉盛和布魯克林(布碌崙)的農耕班提供免費名額給群友，對於喜愛大自然、手指卻從來沒「綠」過的我而言，不僅能學習到如何運用自然農耕法種植，還能親手種出了健康的有機蔬菜，交到一群志同道合純真善良的農友，並一起品嚐我們努力的成果。

城裡的人 嚮往田園生活

在收穫的那一刻，真的感覺到了莫大的喜悅，這經歷不僅讓我學到了很多實用的自然農耕知識，還讓我更加熱愛和珍惜與大自然和諧共處。

三年疫情讓我們社交距離變得更遠，心情變得沉重不堪；今年春天，我有機會來到了位於法拉盛的紐約自然農法農耕班，前身是角聲佈道團金齡學苑的農耕班，愛倫姊是學苑的創辦人兼校長，她的堅持至今已幫助約400位學員學成結業。

我聽說在這裡不僅可以學到農耕知識，還能在大自然中放鬆心情，便覺得這是一個太好的機會，所以毫不猶豫地報了名。而且，每年只需支付20元的材料費，實在很親民。

紐約自然農耕法拉盛班學員在菜園裡工作。（作者提供）

一踏入農耕班，老師和同學們都非常友好，熱情地向我介紹了他們的豐收成果，像是新鮮的蔥蒜蔬瓜。能夠第一次嚐到這麼新鮮的有機蔬菜，讓我興奮不已，心情也變得格外愉悅。我從小在城市裡長大，之後在紐約也一直在都市裡生活，對農耕生活有一種無比的嚮往。

之前從未有機會接觸農耕生活，連在家裡種花種草都是個門外漢。所以，帶著一顆忐忑和好奇的心情，我走進了農耕班，開始了每周四的農耕學習，希望通過這次的農耕體驗，能夠更深入地了解和體驗這個我一直夢想的生活方式。

自然農耕 不用化學原料

感謝愛倫校長的十年不懈，為我們請到李啟培和日裔職業農夫京介中川兩位老師，帶領我們學習不少有關自然農耕的寶貴知識。從培苗、移植、堆肥、翻土、除草、滅蟲、修剪等，每次上課都學到新的知識點。而且自然農耕一直強調的理念是不殺蟲、不施肥，更不使用任何化學原料，僅依靠自然的方式培植蔬瓜豆莖。

紐約自然農耕法拉盛班學員在菜園裡工作。（作者提供）

比如利用落葉進行堆肥和保溫。在此過程中，我還認識了很多之前完全不了解的植物，比如可以入中藥的枸杞、薄荷、馬齒莧、艾草、魚腥草、明日葉和紫蘇等，這真是大大開了我的眼界。

而且，我們還掌握了一些保護環境的實用小技巧，比如用礦泉水瓶裝紅糖水，然後在上面鑽孔來捕捉蚊蟲，這些都是在平時生活中非常環保實用的技能，我們學到了這麼多有趣和實用的知識，也讓我對自然農耕有了更深的熱愛。

在家裡種菜的經歷也是收穫滿滿、碩果纍纍。記得第一次捧著老師分發的瑞士甜豆種籽，回家種植時小心翼翼，精心呵護。幾天後，看到小小的芽兒冒出來，真是喜不自禁，沒想到，我這個一直以來被稱為「黑手指」的人居然也能成功種出東西來，太有成就感啦。

紐約自然農耕法拉盛班的2023年結業派對。（作者提供）

之後，我彷彿一發不可收拾，陸續種了許多各類的蔬菜，包括中國黃瓜、番茄、東北姑娘果和韭菜等。令我驚訝的是，我居然在室內也能成功種植出超大的有機黃瓜。

就像愛倫校長在新生見面時形容她自己曾為「種啥死啥」幫主一樣，這個經歷讓我從一個黑手指搖身一變，也成了綠手指。

我們種植的蔬菜不放農藥，只利用不受汙染的好土壤、陽光和水，培育出純天然的有機蔬菜。一份耕耘，一份收穫，種植的農作物因季節而調整，種類非常多樣化，如羽衣甘籃、生菜、芥菜、青江菜、黃瓜、大小西紅柿、絲瓜、番薯葉、秋葵、九層塔、茼蒿、瑞士甜豆、四季豆與長豇豆等。

紐約自然農耕布魯克林班的豐收季節。（作者提供）

學習知識 還能分享農物

每次來到農耕班這個大家庭都倍感溫馨，愛倫校長經常分發一些小禮物來鼓勵大家勤上課，兩位老師也不時從自家農場帶來農產品分送給同學們。這農耕班不僅提供了學習農耕知識的機會，還讓大家在共同的農耕經歷中建立了深厚的友誼。

惠森同學在群裡的分享特別到位：「退休後由郊區搬到法拉盛市區，沒想到有機會參加農耕班，收獲滿滿。不僅學到了自然耕種的知識，還結交到了可愛誠懇的農友，大家像一家人一樣。每周到農耕班，不僅可以走路鍛鍊身體，還常常有收獲青菜的驚喜，為我的單調生活增添色彩，也算人生一樂也」。

今年我們農耕班的活動非常豐富，能夠與大自然近距離接觸，親身體驗一日農場生活對我來說是一次特別的體驗。中秋節過後，校長包了遊覽車帶我們去紐約上州參觀中川老師工作的農場，學到更多自然農法的知識，了解種籽的挑選與包裝過程，放眼一望無際百花齊放的美麗景象，讓我這個城市人大開眼界。我特別喜歡鮮花，遍地爭奇鬥豔的鮮花映入眼簾美得讓人陶醉。我們在五彩斑斕的花叢中拍照留念，度過了非常難忘興奮的美好時光，讓我更深刻的感受到擁抱大自然的無窮魅力，真是一次難忘的經歷。

我們自然農法農耕班的一家一菜結業典禮真是一個充滿感激和歡樂的時刻。紐約州眾議員 金兌錫親臨現場，並為長青花園義工徐正大哥頒獎，表彰他多年來的服務奉獻。我們也特別迎來三位尊貴訪客：來自賓州 秀明自然農法兼味噌課老師福島千佐子Chisako Fukushima，來自賓州農場的古岡夫婦Furuoka ，為我們帶來寶貴的知識與經驗。大家分享了老師和同學們各自準備的美食，並分發了超級大冬瓜和南瓜青椒等自然農產品，這是多麼美妙的時刻。

在室內種植的黃瓜，又長又美。（作者提供）

冬季休耕 老師帶來驚喜

我們自然農法農耕法拉盛班的同學們還去參觀自然農法農耕的布魯克林班，這裡也是愛倫校長創造的充滿活力一寶地。有各種美味的有機蔬菜，大家一起共享美食，探討農耕的樂趣，共享豐收的喜悅。

一轉眼到了冬天，公園深鎖，農耕班要按下暫停鍵了，真是有點戀戀不捨，同學們在最後時刻埋下了蔥蒜番薯和洋芋苗，期待來年春天一開班就有新鮮的自然美味菜可吃。老師還分享了可在冬天室內種植的潺菜種子，直到最後，還是有著小驚喜呢。我們嚐到校長好友莊太太分享的佛手瓜和茭白筍、養蜂人若伊Roy相贈的自然蜂蜜，最棒的是又學到一些養蜂的知識，真是充實而有趣的農耕生活，也為我們2023的農耕班生活畫上了一個甜蜜美好的句號。

與州眾議員金兌錫Ron Kim慶祝紐約自然農耕法拉盛班結業典禮。（作者提供）

我們想感謝州眾議員金兌錫 Ron Kim的大力支持，感謝親愛的愛倫校長 Ellen Young 提供這麼好的學習環境和資源，感謝兩位傑出有愛的義務老師Jimmy和Kenny的辛勤工作和悉心教導，也要感謝所有參與者的付出與愛心，感謝同學們互學互助，享受農耕的快樂時光。

班長Flora返台期間，我很榮幸受到愛倫校長的肯定，被指派擔任代理班長協助提供學習報告，是個非常新奇有料的責任，順便在此邀請大家明年一起繼續在農耕的樂趣中共同成長，探討更多的農耕奇妙之旅。

紐約自然農耕法拉盛班學員在菜園裡工作。（作者提供）

紐約自然農法農耕班將於明年春天回歸上課，課程不收取學費，僅收取包括準備材料、種子和提供幼苗的$20元雜費，學員不分年齡族裔，歡迎有興趣的朋友們以手機簡訊報名646-879-3728，我們明年見。