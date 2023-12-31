醫藥／膽結石作怪 一吃飯就胃痛

飯後「胃」痛得很厲害的，可能是膽結石作怪。（本報資料照片）

「我從高中到現在，常吃完飯就胃痛」。一位30幾歲女病人以右手摸著上腹痛苦地說。醫師覺得胃痛20年太怪了，安排她做腹部超音波，果然問題不是胃，是一堆膽結石導致慢性發炎引起疼痛。

開刀清除結石後檢查發現，膽囊經過結石長期摩擦，慢性發炎到出現癌化跡象，若未經處理，就會演變成膽囊癌。

膽結石病人 易無症狀

約七、八成膽結石病人是無症狀的，台北新光醫院健康管理部主任朱光恩表示，通常是做了超音波檢查才會發現，如果長期都無症狀，也不會一吃東西就痛，就沒有開刀取石的急迫性，病人可選擇和膽結石和平共處。不過，病人要有「某天可能急性發作」的心理準備。

三成有症狀的膽結石病人，可分為症狀嚴重的急性發炎病人、症狀輕微的慢性發炎病人。朱光恩分析，急性發作最常見的誘發因子是「大吃大喝」，因為膽汁是用於消化油脂的消化液，當人吃了大量高脂食物，膽囊會努力收縮、排出大量膽汁，但原本有結石問題者，這時膽囊可能會不堪負荷、發炎抗議。

大吃大喝 誘發急性發作

朱光恩指出，膽結石急性發作，常會同時出現「高燒、右上腹劇烈疼痛、黃疸」三種症狀，很容易診斷。要注意的是，很多病人以為皮膚發黃就是黃疸，其實這較不準，應該看眼白是否變得偏黃。若是發生在體弱的老人家，全身性感染可能會導致死亡，不可輕忽。

這位女病例屬於慢性發炎的膽結石，容易被忽略，牽連出胰臟、癌化等大問題。「一吃飯就腹痛，要高度懷疑膽結石」。朱光恩說，當人吃東西，膽囊就會反射性地收縮，這時如果碰到了結石，可能會輕微疼痛，也會導致膽汁分泌得比較不好、消化不良，常見腹脹、打嗝、放屁等症狀，病人常誤以為是胃痛，照胃鏡仍找不到原因。

「如果有一顆膽結石進到膽管，可能會波及到胰臟」。朱光恩指出，膽管鄰居就是胰臟，膽管和胰管在壺腹這個部位是相連的，膽結石跑進膽管，就可能堵住胰管，導致急性胰臟炎。

朱光恩說，除了超音波，也會做核磁共振造影確認結石位置。如果膽囊、壺腹都有結石，會分兩段手術治療，首先利用逆行性的胰管膽管內視鏡，清除在壺腹的結石，再利用腹腔鏡把膽囊裡的石頭拿掉。

朱光恩建議，規律運動、多喝水、低糖低油高纖飲食、定時吃飯，都是預防膽結石的重點，有地中海型貧血或膽結石家族史的人必須更認真執行。多喝水和定時吃飯可避免膽汁黏稠，低油低糖飲食和運動有助於降低膽固醇並促進新陳代謝，高纖飲食助排除多餘油脂。