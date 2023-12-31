養生／認知行為治療 擺脫慢性失眠

心悸、肌肉痠痛、呼吸困難、睡眠障礙，都是典型焦慮症狀。(取自pexels)

「醫師，我已經好幾天睡不好了，一下夜咳、一下鼻塞，反反覆覆無法一覺到天亮，是不是得了長新冠？」心理師說，疫情 造成恐懼情緒，不少確診者康復一段時間後，會有呼吸道症狀，很擔心體內是否殘留病毒。

台灣林口長庚睡眠中心臨床心理師黃彥霖表示，不少人因為胸悶、咳嗽、喉嚨痛、流鼻水等症狀而急著求醫，擔心長新冠找上門，其實心悸、肌肉痠痛、呼吸困難、睡眠障礙都是典型的焦慮症狀。尤其在睡眠困擾方面，民眾常反映輾轉難眠、睡眠中斷、睡眠品質下降、晚上睡不好導致白天嗜睡等。

適度焦慮能提醒自己勤洗手、戴口罩、保持社交距離 ；過度恐慌反而會出現身體不適，若有鼻塞過敏、緊張型頭痛等症狀，容易因為緊張加重生理症狀。黃彥霖強調，壓力大、作息亂，都是導致失眠 原因，若有自律神經失調、睡眠呼吸中止症者，睡眠受干擾會更嚴重。

黃彥霖分享失眠障礙的治療原則，急性失眠可使用短期藥物，超過3個月的慢性失眠可進行非藥物的「認知行為治療」。認知行為治療是一種心理治療方式，透過了解新冠肺炎、癒後復原養生的「認知」，嘗試睡前閱讀、音樂紓壓、呼吸冥想等方式，可讓身體各部位的肌肉放鬆，一步一步解除壓力源。

認知行為治療主要是協助民眾重新建立睡眠規律，除了睡前放鬆，增加白天的運動量、保持規律生活作息，鼓勵自律並徹底執行。