吃貨／麥當勞副牌餐廳 搶新世代族群

速食業龍頭麥當勞。(路透)

自從速食業龍頭麥當勞 即將開設60多年來第一個副品牌「CosMc's」的消息傳開之後，餐飲界莫不引頸期盼一窺這個全新的概念餐廳將是何種樣貌。第一家CosMc's門市位於距離麥當勞企業總部所在地芝加哥不遠的伊利諾州柏林布魯克( Bolingbrook)。

麥當勞總部表示，第一批大約十餘家CosMc's餐廳將集中在德州達福和(Dallas-Fort Worth)和聖安東尼奧(San Antonio)地區，於2024年內陸續開始營業。

以麥當勞1980和90年代吉祥物「宇宙麥克」(CosMac)為名，CosMc's捨棄了金色拱門和以紅色為底的企業識別標誌，改用藍紫色搭配金黃色，強烈對比色彩和活潑的字體，新潮裝潢中略帶點復古懷舊風格，鎖定年輕的TikTok 世代客群。

CosMc's的菜單主打各種飲品，包括冰茶、冰咖啡、冰沙和水果奶昔；口味不同，但全都色彩鮮艷繽紛。除飲品外，還有乳酪三明治、薯餅、冰淇淋、焦糖布朗尼和藍莓檸檬餅乾等輕食小點。同時還全天候供應麥當勞經典早餐品項，滿福堡。

CosMc's的靈感，來自於今年第二季的一項行銷測試。麥當勞請出了退隱江湖已久的吉祥物奶昔大哥(Grimace)，推出季節限定藍莓口味紫色奶昔，不料竟造成一時轟動；TikTok上有關紫色Grimace奶昔的各種影片，共吸引超過30億人次觀看。

人人都想點一杯這種罕見的紫色飲品，拍一段視頻上傳影音平台。結果麥當勞今年第二季的銷售額，較前一季激增了14%。

麥當勞因此決定推出一個以色彩為訴求的概念性消費環境，從各式飲料商品，到店裡店外裝潢，都能迎合TikTok世代的需求，吸引他們上門拍照打卡上傳。同時也藉此炒熱下午三點以後、午晚餐之間的冷門營業時段，因為這時候剛好是中學生的放學時間。

麥當勞執行長坎普辛斯基(Chris Kempczinski)表示，「CosMc's具備所有的麥當勞DNA，但是有其獨特個性。」業界則普遍認為CosMc's是麥當勞挑戰星巴克 在飲品市場地位的概念武器。