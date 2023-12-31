娛樂／林青霞迷寫作 文字藏影人印記

林青霞獲頒第60屆金馬獎終身成就獎。（本報資料照片）

「半個世紀以來，林青霞不斷以各種不同類型的電影、豐潤的角色與美好的演技形象提供了我們源源不絕的動人故事，她跨越了地域與時間，成為我們集體記憶中最美好的回憶，現在即使步下螢幕，她仍然不斷地學習、筆耕、寫作，她的一顰一笑依然牽動著我們的關注，她不僅是金馬影后，她更是東方不敗的超級巨星。」在今年第60屆金馬獎頒獎典禮上，69歲的林青霞被授予終身成就獎。

她穿著經典的紅禮服從幕後走到台前，發表感言：「17歲我從西門町開始，拍了100部戲，台前台後的工作人員，謝謝你們，更感謝在電影對我有關鍵影響的人物。」

林青霞從影22年，拍了100部戲，橫跨華語電影1970、80、90年代，無數經典角色傍身。在她息影後，寫作似乎成為了林青霞電影生涯的某種延伸。儘管近年來林青霞逐漸離開了電影界，但她並沒有遠離公眾的視線，持續為許多專欄寫文章、出書。

「南方周末」在一次採訪中曾這樣總結她的寫作：「寫作的方式跟導演構思的方式是一路的，雖然很多小說家也有一個『核』。聽你講的，看你寫的，出彩的段落都像電影，你是在用電影的方式寫作呢！ 」林青霞聽後粲然，「我的文章裡，怎麼抹得掉曾經是電影人的印記？一段經歷，可以轉化成另一段經歷的養分。」

「當下就是永久」

她用拍電影的方式創作，寫作時，她是導演，手中的筆是攝影機，過往的經歷是不可多得的劇本素材，多番修改後，用真誠和熱情「剪輯」成一篇篇文章。對於寫作，林青霞是勤奮的、真誠的，十幾年的筆耕不輟學，才有了「窗裡窗外」、「雲去雲來」、「鏡前鏡後」在兩岸三地接連出版。

林青霞將過往經歷寫成「鏡前鏡後」、「雲去雲來」等書。（取材自X平台）

林青霞為「南方周末」手寫讀者寄語「當下就是永久」，她說：「人一生中某些時刻所見、所遇、所感、所悟。頓然間參透或捕捉到了人生永恆的真義。」

「當下就是永久」出自林青霞近作「膽大包天」，語出她的友人金耀基校長之口，這句話令她非常欣賞，稱之為金句。林青霞說：「現在人都喜歡用電腦打字，我喜歡一個字一個字地寫在稿紙上，寫不好就把稿紙搓成一團往地上丟，丟得滿地一球一球的，感覺就像以前電影裡的窮作家，很有戲。」

寫作時的林青霞總是忘我，有一次從外面吃了晚餐回到家，經過梳妝台時，為了捕捉一時的靈感，又開始伏案寫作，等數小時後直起身來時，天已經亮了。

林青霞寫下「當下就是永久」勉勵讀者。（取材自鳳凰網）

（取材自鳳凰網）