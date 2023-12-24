封面故事／手工製「西洋棋」適合當聖誕禮 140到400元都有

這是紐約現代藝術博物館提供的一套配有彩色棋子的國際象棋。現代藝術博物館的商店裡有一套由野口勇於1944年設計的作品。這些作品是抽象雕塑，是藝術家後來製作大型雕塑的微型原型」。(美聯社)

西洋棋可以充滿創意，有的值得博物館 收藏，有的很實用，也很適合當成佳節禮物送人。Etsy趨勢專家約翰遜(Dayna Isom Johnson)表示，「手工製西洋棋的需求正在上升；過去三個月來，搜尋優質或特別西洋棋的數量，較去年同期激增280%。」

西洋棋是送給狂熱棋手的完美選擇，也可以為一般家庭增添獨特氣氛。在手工藝商品線上交易平台Etsy，有很多不同材質和設計的西洋棋，價格從140元到400多元不等。約翰遜的最愛，是由黑人歌手約翰傳奇(John Legend)和Etsy手工商店EarthlyCompany共同設計的限量版大理石和縞瑪瑙(onyx)材質西洋棋。

喜歡2020年Netflix電視迷你劇集《后翼棄兵》(The Queen's Gambit)的人，Chess Store提供了一系列由胡桃木、桃花心木、紫檀木和楓木製成的木製西洋棋具，與劇中人物使用型號相同；根據木材稀有度，價格從179元到679元不等。

Story time Learning提供的這一套國際象棋，其聯合創始人說：「我們三歲的西洋棋學生需要一個原因：為什麼國王一次移動一格？」他們創造簡單的故事，充滿有趣、愚蠢、相關角色。(美聯社)

如果只想要一套簡單方便的旅行用西洋棋，Chess Store有紅色、藍色和綠色等色彩鮮豔的乙烯基(vinyl)捲板和標準黑色和象牙色棋子，價格不到20元。

與此同時，Skyline Chess推出代表性城市西洋棋組，包括倫敦、東京、紐約和洛杉磯 知名摩天大樓造型棋子，有不鏽鋼、壓克力或青銅等材質；價格從135元到實心青銅2000多元不等。

現代藝術博物館(MOMA )獨家販售的著名塗鴉藝術家凱斯哈林(Keith Haring)西洋棋，一套55元，一直很受歡迎。MOMA商品副總監科斯特洛(Chay Costello)說：「它以凱斯喜愛的圖案為特色，如跳舞人物、嬰兒和狗，採用彩色漆木製成」。

Target百貨提供的這組「超級瑪利歐」角色的棋子，其中有瑪利歐、耀西、桃子公主、路易吉和其他角色作為棋子。 你也可找到有「魔戒」和「侏羅紀公園」佈景的棋組。(美聯社)

MoMA還為兒童準備了「我的第一套西洋棋組」(My First Chess Set)，由法國木製玩具品牌Vilac設計，以多彩叢林動物造型，讓兒童親近西洋棋，售價42元。

Skyline Chess推出代表性城市西洋棋組，包括倫敦、東京、紐約和洛杉磯知名摩天大樓造型棋子。這組紐約著名的地標和建築，包括911大樓、帝國大廈、克萊斯勒大樓和古根漢美術館。(美聯社)

The Chess Store這套西洋棋的設計靈感來自Netflix 電視劇《后翼棄兵 》，與1968 年莫斯科國際象棋邀請賽中，貝絲(Beth)擊敗瓦西里·博爾戈夫(Vasily Borgov) 的決賽中使用的棋盤相同。 (美聯社)

Skyline Chess推出代表性城市西洋棋組，包括倫敦、東京、紐約和洛杉磯知名摩天大樓造型棋子。這組有倫敦著名的地標和建築。(美聯社)