理財／遺屬社安金福利 5點你可能不知

展望退休 之後的生活規畫，有些民眾可能打算買露營車(RV)或環遊世界，但有項不容易面對的現實也要考慮：如果夫妻當中其中一方先走，應該怎麼辦。配偶過世的社安金 遺屬福利 (survivors benefit)影響重大，尤其是牽涉到過世者的退休福利給付。喪偶者屆滿60歲時，便可根據配偶在世時的收入標準申領遺屬社安金，某些特定情況下，喪偶者年齡未滿60歲便可提出申請。

社會安全局(Social Security Administration，SSA)使用複雜系統計算社安金，包括年齡、工作年數、終身收入等，遺屬社安金也受到連帶影響。

以下五項要點則是許多民眾可能不知道的：

1.兩種福利不能同時拿

約有6700萬美國人每月領取社安金支票，其中有580萬人是過世勞工遺屬，每月領取社安金遺屬福利。

有些喪偶者自己也有資格申領社安金，但社安金與遺屬福利只能二選一，社會安全局在兩者之間只發放金額較高的一種。

2.某些情況下，喪偶者未滿60歲就可以申請社安金遺屬福利

喪偶者若有身心障礙且年滿50歲，不滿60歲就可申領遺屬福利。不管任何年齡的喪偶者，如果負責照顧過世配偶身後留下未滿16歲的兒女，也可以申領遺屬福利。

3.離婚者也可領取社安金遺屬福利，前提是60歲之前沒有再婚

離婚者也可領取過世前夫或前妻的遺屬福利，如果婚姻維持至少10年，並且已經年滿60歲，身心障礙者則年滿50歲。不過，離婚者在60歲之前再婚，就不能領取前夫或前妻的遺屬福利，除非梅開二度婚姻告吹。

4.如果配偶生前提早領取社安金，遺屬福利也拿得較少

如果配偶生前尚未屆滿完全退休年齡就申領社安金，過世之後遺屬能拿的福利也會相對較少，在這種情況下，根據退休保險福利限制(retirement insurance benefit limit，RIB-LIM)規定，遺屬能夠領取的金額上限為過世配偶屆滿完全退休年齡時申請社安金的82.5%。

如果過世配偶在世時還沒有開始申請社安金，在世配偶照樣有資格申領遺屬福利。

5.申請遺屬福利並沒有時效限制

申請遺屬福利並沒有時效限制，專家建議，選擇延後領取較為有利。舉例來說，喪偶者若等到自己屆滿完全退休年齡才提出申請，到時候就能拿到100%遺屬福利金額。