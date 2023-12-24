每周一書／縫補的正義 解析美國憲政演進
美國聯邦制的誕生源於何時？刑法為何要建立在無罪推定之上？為什麼市場需要反壟斷？歷代的法院如何看待種族平權？墮胎是否是一種與生俱來的權利？如何防止總統突破權力的牢籠？
作為人類史上最具代表性的成文憲法，及近代歷史第一個實質意義上以法治國的超級大國，美利堅的憲政發展過程，是我們理解西方歷史乃至憲政法理不可或缺的一把鑰匙。美國憲政的演進，堪稱是人類對「正義」的終極追求。
由於英美法體系龐雜，華文資料較難取得，目前市面上的相關書籍均為國外英美法學者的經典大部頭譯作，論述深刻繁複，對初學者或想理解普及法學知識的人們來說，門檻實在過高。《縫補的正義》一書即是為了突破這樣的困境而寫就，由年輕一代的台灣作者執筆，以淺顯易懂的方式，整理出250年間美國法律史的重大變遷。
美國著重判例，因此許多法理都得從歷史過程尋找解答。內容精挑每個時代裡最去蕪存菁的司法大案，敘述案件的起因、過程與判決結果如何影響或回應了各自時代。這些案件得以代表該時代面臨的問題，碰觸的也都是仍能適用至今的議題，包括地方分權、無罪推定、蓄奴道德衝突、公民權、反壟斷、墮胎選擇權、水門案總統越權等等。可以說，這也是一本認識美國核心價值的法學入門書。
自美國前總統川普於任期內提名三位保守派大法官進入聯邦最高法院後，近幾年以首席大法官羅伯茲為首，最高法院陸續提出了墮胎權、種族平權招生等議題的「逆轉」判決，造成美國社會極大衝擊，反彈及憂慮聲浪不斷。這也說明了，原先全世界以為的美國核心價值並非恆久不變；所謂人類基本權利的形塑，更與憲政演進過程有著極大關聯。在性別、種族等議題深刻主宰並分裂美國的此時此刻，法律無疑是最後一道關鍵防線，也是各方勢力與論述競逐之處。
有些學者將美國憲政稱作「最後的正義」。然而這樣的正義，其實是因應各時代所衍生的需求，因地制宜、縫補拼貼而成。這部成文的正義或許仍不完整、也不夠全面，但正是這樣的不完美，讓我們有了持續不斷迫近正義的動力。理解它，理解它如何被縫補，也就是理解人類如何追求真善美的過程。在這個人人皆是法官、法學素養迫切的時代，更顯重要。
(本欄由紐約世界書局提供，購書專線718-445-2665轉100-102)
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