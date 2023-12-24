我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

創業在美國／永生花花藝師 全職媽重啟人生

國稅局豁免近10億欠稅滯納金 460萬人受惠

每周一書／縫補的正義 解析美國憲政演進

每周一書

美國聯邦制的誕生源於何時？刑法為何要建立在無罪推定之上？為什麼市場需要反壟斷？歷代的法院如何看待種族平權墮胎是否是一種與生俱來的權利？如何防止總統突破權力的牢籠？

作為人類史上最具代表性的成文憲法，及近代歷史第一個實質意義上以法治國的超級大國，美利堅的憲政發展過程，是我們理解西方歷史乃至憲政法理不可或缺的一把鑰匙。美國憲政的演進，堪稱是人類對「正義」的終極追求。

由於英美法體系龐雜，華文資料較難取得，目前市面上的相關書籍均為國外英美法學者的經典大部頭譯作，論述深刻繁複，對初學者或想理解普及法學知識的人們來說，門檻實在過高。《縫補的正義》一書即是為了突破這樣的困境而寫就，由年輕一代的台灣作者執筆，以淺顯易懂的方式，整理出250年間美國法律史的重大變遷。

美國著重判例，因此許多法理都得從歷史過程尋找解答。內容精挑每個時代裡最去蕪存菁的司法大案，敘述案件的起因、過程與判決結果如何影響或回應了各自時代。這些案件得以代表該時代面臨的問題，碰觸的也都是仍能適用至今的議題，包括地方分權、無罪推定、蓄奴道德衝突、公民權、反壟斷、墮胎選擇權、水門案總統越權等等。可以說，這也是一本認識美國核心價值的法學入門書。

自美國前總統川普於任期內提名三位保守派大法官進入聯邦最高法院後，近幾年以首席大法官羅伯茲為首，最高法院陸續提出了墮胎權、種族平權招生等議題的「逆轉」判決，造成美國社會極大衝擊，反彈及憂慮聲浪不斷。這也說明了，原先全世界以為的美國核心價值並非恆久不變；所謂人類基本權利的形塑，更與憲政演進過程有著極大關聯。在性別、種族等議題深刻主宰並分裂美國的此時此刻，法律無疑是最後一道關鍵防線，也是各方勢力與論述競逐之處。

有些學者將美國憲政稱作「最後的正義」。然而這樣的正義，其實是因應各時代所衍生的需求，因地制宜、縫補拼貼而成。這部成文的正義或許仍不完整、也不夠全面，但正是這樣的不完美，讓我們有了持續不斷迫近正義的動力。理解它，理解它如何被縫補，也就是理解人類如何追求真善美的過程。在這個人人皆是法官、法學素養迫切的時代，更顯重要。

(本欄由紐約世界書局提供，購書專線718-445-2665轉100-102)

墮胎 平權 大法官

上一則

大仁說財經／禽流感還在 火雞三明治漲價？

下一則

理財／遺屬社安金福利 5點你可能不知

延伸閱讀

美再出手「未經核實清單」增13中企 網通、伺服器進雷達區

美再出手「未經核實清單」增13中企 網通、伺服器進雷達區
WSJ：美國擬提高中國電動車、太陽能產品進口關稅

WSJ：美國擬提高中國電動車、太陽能產品進口關稅
美中貿易戰燒到鴻海集團 兩子公司被列觀察、管制名單

美中貿易戰燒到鴻海集團 兩子公司被列觀察、管制名單
美國與委內瑞拉換囚 釋委總統密友 抓回在逃貪汙國防承包商

美國與委內瑞拉換囚 釋委總統密友 抓回在逃貪汙國防承包商

熱門新聞

街道或走道上「不掃落葉」，行人路過踩踏容易滑倒。（美聯社）

美國現象／不掃落葉受歡迎 但這兩個地方還是要掃

2023-12-17 10:10
蔡氏資本公司(Tsai Capital)總裁兼投資長克里斯多福·蔡。（取材自官網）

老實說／沒買Nvidia仍大賺50% 他吐豐收祕訣

2023-12-17 01:16

理財百科／我退休了 可以不必報稅了吧？

2023-12-17 01:17
時代雜誌(Time)6日揭曉年度風雲人物，由流行樂天后泰勒絲(Taylor Swift)單獨獲得殊榮；泰勒絲被選為時代年度風雲人物後，要拍照時，她問「我可以帶我的貓去嗎？」（路透）

封面故事／時代人物 泰勒絲+藍眼貓

2023-12-17 11:06
哈佛教授說「十餘年前，我注意到在公共場所聽到的歌曲，有一首歌比其他歌曲都好聽，歌詞和音樂都非常引人入勝，堪稱完美，就是泰勒絲的『天生一對』(You Belong With Me)」。圖為You Belong With Me 影片其中一幕。（取自YouTube-Taylor Swift頻道）

封面故事／探泰勒絲現象 哈佛開課：泰勒絲和她的世界

2023-12-17 13:08
死亡谷國家公園的惡水盆地的日落之景。（圖：作者提供）

旅遊／重遊死亡谷 探沙漠奇觀

2023-12-17 01:02

超人氣

更多 >
簡單致勝 今年這檔美股ETF超賺 擊敗花俏選股策略

簡單致勝 今年這檔美股ETF超賺 擊敗花俏選股策略
想到會做到？12星座行動力排行：水瓶挑事做、這星座沒思考就先做了

想到會做到？12星座行動力排行：水瓶挑事做、這星座沒思考就先做了
紐約3華男 維州調包蘋果真品獲利近10萬 終落網

紐約3華男 維州調包蘋果真品獲利近10萬 終落網
呼吸道疫情嚴峻 鍾南山分析2原因：不建議長期戴口罩

呼吸道疫情嚴峻 鍾南山分析2原因：不建議長期戴口罩
港星合照童星 30年後…孩子變猛男他0改變

港星合照童星 30年後…孩子變猛男他0改變