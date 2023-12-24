每周一書／縫補的正義 解析美國憲政演進

美國聯邦制的誕生源於何時？刑法為何要建立在無罪推定之上？為什麼市場需要反壟斷？歷代的法院如何看待種族平權 ？墮胎 是否是一種與生俱來的權利？如何防止總統突破權力的牢籠？

作為人類史上最具代表性的成文憲法，及近代歷史第一個實質意義上以法治國的超級大國，美利堅的憲政發展過程，是我們理解西方歷史乃至憲政法理不可或缺的一把鑰匙。美國憲政的演進，堪稱是人類對「正義」的終極追求。

由於英美法體系龐雜，華文資料較難取得，目前市面上的相關書籍均為國外英美法學者的經典大部頭譯作，論述深刻繁複，對初學者或想理解普及法學知識的人們來說，門檻實在過高。《縫補的正義》一書即是為了突破這樣的困境而寫就，由年輕一代的台灣作者執筆，以淺顯易懂的方式，整理出250年間美國法律史的重大變遷。

美國著重判例，因此許多法理都得從歷史過程尋找解答。內容精挑每個時代裡最去蕪存菁的司法大案，敘述案件的起因、過程與判決結果如何影響或回應了各自時代。這些案件得以代表該時代面臨的問題，碰觸的也都是仍能適用至今的議題，包括地方分權、無罪推定、蓄奴道德衝突、公民權、反壟斷、墮胎選擇權、水門案總統越權等等。可以說，這也是一本認識美國核心價值的法學入門書。

自美國前總統川普於任期內提名三位保守派大法官 進入聯邦最高法院後，近幾年以首席大法官羅伯茲為首，最高法院陸續提出了墮胎權、種族平權招生等議題的「逆轉」判決，造成美國社會極大衝擊，反彈及憂慮聲浪不斷。這也說明了，原先全世界以為的美國核心價值並非恆久不變；所謂人類基本權利的形塑，更與憲政演進過程有著極大關聯。在性別、種族等議題深刻主宰並分裂美國的此時此刻，法律無疑是最後一道關鍵防線，也是各方勢力與論述競逐之處。

有些學者將美國憲政稱作「最後的正義」。然而這樣的正義，其實是因應各時代所衍生的需求，因地制宜、縫補拼貼而成。這部成文的正義或許仍不完整、也不夠全面，但正是這樣的不完美，讓我們有了持續不斷迫近正義的動力。理解它，理解它如何被縫補，也就是理解人類如何追求真善美的過程。在這個人人皆是法官、法學素養迫切的時代，更顯重要。

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