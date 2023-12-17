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封面故事／拿回音樂主控權 泰勒絲是對抗串流媒體的勇者

廖啟宏
泰勒絲成為了對抗串流平台不公平規則的勇者。(路透)
泰勒絲成為了對抗串流平台不公平規則的勇者。(路透)

無人不知、無人不曉的33歲世界巨星泰勒絲（Taylor Swift），出道至今已經打破了許多音樂產業的紀錄。她目前正在進行的2023-2024年Eras Tour時代巡迴演唱會，將在五大洲舉辦140多場。這位歌手所及之處萬人空巷，巡迴美國站的每場演唱會平均有近5萬4000名歌迷參加。粉絲在售票平台Ticketmaster上支付的平均票價為254美元，而轉售價則飆升至數千至數萬美元。

據音樂產業雜誌Pollstar公布的2023年全球演唱會排行榜，泰勒絲的「時代巡迴演唱會」票房已破10億元大關，是全球首個突破10億元大關的巡演。

Pollstar預測，天之嬌女泰勒絲2024年將繼續輝煌下去。她仍在進行中的巡迴演唱會預計明年將再次破10億元票房，這表示她整個巡演期間收入可望突破20億元大關。

除了演唱會的活動，Eras Tour累積了約2億元周邊商品銷售額。演唱會也帶動了各地的經濟，附近餐廳、酒吧、旅館、還有歌迷往返演唱會地點的航空旅遊消費等，讓美國在後疫情之後的經濟，被打了一劑強心針。

泰勒絲的風潮，不但受到媒體關注，甚至在美國聯準會7月12日的褐皮書當中，費城聯準會分行特別提到泰勒絲的經濟效應：

「儘管該地區旅遊業整體復甦放緩，但5月是費城飯店收入自疫情爆發以來最強勁的一個月，這在很大程度上是由於前來觀看泰勒絲演唱會的客人湧入。」

除此之外，時代巡迴演唱會也被拍成了電影《泰勒絲：時代巡迴演唱會》(Taylor Swift: The Eras Tour)，電影在2023年10月13日上映，據報票房已累積約2億5000萬元，也是所有演唱會電影票房最高者。

泰勒絲所夾帶的經濟效應，被稱為「Swiftonomics」或「Taylornomics」，華文世界普遍稱之為「泰勒絲經濟學」。

備用 時代巡迴演唱會總共可為美國經濟帶來高達46億美元的消費者支出。(美聯...
備用 時代巡迴演唱會總共可為美國經濟帶來高達46億美元的消費者支出。(美聯社)　

泰勒絲經濟學 規模驚人

據《富比世》（Forbes）的估計，時代巡迴演唱會總共可為美國經濟帶來高達46億美元的消費者支出。放眼全球各國的經濟規模，這筆巨大經濟效應超越世界上35個國家的一年總產值，約等同於利比亞、約旦、或是蘇丹一年的GDP。

據另一篇《富比世》調查，在美國有53%的成人認為自己是「泰粉」，有16%的人認為自己是「鋼鐵泰粉」。泰勒絲從鄉村音樂到流行音樂，再到另類唱片的輕鬆跨界，在任何音樂領域都是戰無不勝、攻無不克，至今發行了十張專輯，每張專輯都更加鞏固了這位女歌手在歌壇不可撼動的地位。

有人評論她的歌會讓人落淚，而且會深深感到：她懂我。

藝術之所以能夠打動人心，就是內心深處最柔軟的地方被觸動，產生了共情，因為歌迷感到被了解、被接住、被擁抱。泰勒絲的作品之所以能夠打動人心，就在於她毫不掩飾的「不安全感」，而這種種不安全感是很多人共同的生命經驗。

第一種不安全感來自感情，泰勒絲有許多膾炙人口的分手歌曲，甚至讓很多人開玩笑說分手是泰勒絲的創作靈感來源。她在每次分手後都會寫出很好的歌，而每一首都讓人淚崩，像是〈Red〉、〈We Are Never Ever Getting Back Together〉、〈The Moment I Knew〉、〈Better Man〉、〈I Bet You Think About Me〉、〈The Very First Night〉、〈Holy Ground〉、〈All Too Well〉等等，每首都讓人聽後心碎。但也有些人批評她靠分手賺錢，對此她也大方地歡迎前男友們來寫歌描述他們的分手。

第二種不安全感出自對自我形象的不安，去年泰勒絲的第十張專輯《Midnights》將她內心的不安全感表達淋漓盡致。她在專輯裡面的〈Anti-Hero〉這首歌中，講到她的憂鬱症、孤獨感，還有從以前就有的自卑，因為她長得太大隻（180公分），所以一直沒有自信。

另外泰勒絲像所有女孩一樣，深深受到外在形象的綑綁。在之前的歌曲和訪談中，她也表示出對食物的愛恨情結，甚至曾有過飲食失調（eating disorder）。她說每當看到記者照到她的照片，看到自己的樣子會讓她很不開心，她認為自己的肚子太大了，甚至有人批評說她看起來像懷孕了，這些言論讓她心情低落，甚至停止吃東西。

正是這些沒有偶像包袱的抒發和歌曲、以及真實展現自己的不安全感，擄獲全世界人的心。不管是女性或是男性，對於很多人而言，泰勒絲經歷的掙扎或許正是他們當下的心情寫照。這樣的偶像，雖然是遙不可及，可是卻像在你耳邊安慰你，或是經歷同樣的傷痛，這樣的共情能力，讓泰勒絲從一個歌手，變成了傾聽歌迷心中煩惱的對象。

這樣的偶像，雖然是遙不可及，可是卻像在你耳邊安慰你，或是經歷和你同樣的傷痛。圖為...
這樣的偶像，雖然是遙不可及，可是卻像在你耳邊安慰你，或是經歷和你同樣的傷痛。圖為阿根廷的泰勒絲歌迷，將泰勒絲照片做成耶穌形象的祈禱卡片。(美聯社)　

除了泰勒絲本身的歌曲充滿魔力之外，泰勒絲也在音樂創作的世界中，推動和顛覆一些企業經營和商業運作的改革，為音樂產業帶來新的面貌。

過去十年以來，串流媒體平台（SpotifyApple Music等）逐漸取代了實體的CD或專輯唱片，對於消費者而言，帶來了許多便利——只要手機在手，就可以收聽無限的歌曲和音樂種類；而對於音樂創作者而言，這些平台似乎創造了出道的康莊大道，音樂人即使沒有公關公司、沒有製作人，都可以把自己的音樂創作上傳到這些平台上，等待其他人來發掘，感覺就此掙脫了傳統音樂產業鏈的束縛。

但事實真的是如此美好嗎?

對於許多懷有音樂夢的創作者而言，串流平台的普及雖然給了成名的機會，但卻是低利潤時代的開始。隨著使用者遍及全球，這些平台成為遊戲規則制定者，把依照收聽次數的分潤壓縮到極低——Spotify上面的歌曲，平均每收聽一次，只會給音樂創作人0.006到0.0084美元，也就是說一首歌要被收聽一千次，Spotify才會撥出6到8塊美金的款項，而且這些創作收入可能還要和其他音樂公司和公關公司分享，可以說是薄利多銷。

對於音樂創作人而言，這些串流平台建立了不可撼動的地位；由於掌握詳細的收聽資訊，這些平台公司可以精準地壓縮創作者的所得和利潤，許多音樂人抱怨這樣的模式比起過去的專輯模式，串流平台事實上更加沒有自由，也更難生存。

泰勒絲決定自己2014年度的最新專輯《1989》將不在Apple Music上架...
泰勒絲決定自己2014年度的最新專輯《1989》將不在Apple Music上架，以此希望Apple Music重新考慮其對創作者相當不利的營運方式。(美聯社)　

挺身而出 爭音樂人權益

而泰勒絲，就成為了對抗串流平台不公平規則的勇者——在2014年，泰勒絲因為串流平台的不公平報酬，所以公開和Spotify叫板，並將自己所有專輯從Spotify下架，這對Spotify而言無異是一大打擊。

同時她也寫了一封公開信給另一個串流巨頭——Apple Music，指責該公司為了吸引訂戶而推出前三個月免費試用，但在這段試用期內的播放次數，Apple Music皆不會給予音樂人任何分潤，也就是說Apple Music把這個推廣訂閱的成本轉嫁到音樂人身上。

許多音樂人是初進入音樂產業，根本沒有足夠的資金支撐自己的夢想，Apple Music這項政策讓音樂人更形弱勢，因此泰勒絲說她當年度的最新專輯《1989》將不在Apple Music上架。以此希望Apple Music重新考慮其營運方式。

泰勒絲的大動作，無異在音樂串流平台投了一顆震撼彈。許多音樂人雖然對這個遊戲規則不滿，但是小蝦米難以對抗大鯨魚，只能接受。泰勒絲則不同，以她的音樂流量，她其實並不會被這些遊戲規則影響太多，但是她看到這個不公的現象，挺身而出、不平則鳴，瞬時成為了音樂人的英雄。Apple Music和Spotify也從善如流，改善了分潤的架構，讓音樂人受到更公平的對待，有更多資金做自己所愛的音樂。

除了和串流平台的抗爭之外，在2018年，泰勒絲與前公司的合約到期時，她選擇加入環球音樂公司（Universal Music Group）的決定在業界也是個風向球，因為環球音樂允許泰勒絲保留她著作的所有權，並且尊重她在所有線上串流平台的主控權和收入。泰勒絲在簽約時，還要求同樣的條款套用在環球音樂旗下的所有音樂人。這些將音樂的主控權交還給音樂人的行為，受到業界的盛讚，許多媒體也指出她一連串的做法開啟了音樂產業的里程碑。

無人不知、無人不曉的33歲世界巨星泰勒絲（Taylor Swift），出道至今已...
無人不知、無人不曉的33歲世界巨星泰勒絲（Taylor Swift），出道至今已經打破了許多音樂產業的紀錄。圖為Eras Tour時代巡迴演唱會。(美聯社)　

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