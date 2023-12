封面故事／拿回音樂主控權 泰勒絲是對抗串流媒體的勇者

泰勒絲成為了對抗串流平台不公平規則的勇者。(路透)

無人不知、無人不曉的33歲世界巨星泰勒絲 (Taylor Swift),出道至今已經打破了許多音樂產業的紀錄。她目前正在進行的2023-2024年Eras Tour時代巡迴演唱會,將在五大洲舉辦140多場。這位歌手所及之處萬人空巷,巡迴美國站的每場演唱會平均有近5萬4000名歌迷參加。粉絲在售票平台Ticketmaster上支付的平均票價為254美元,而轉售價則飆升至數千至數萬美元。

據音樂產業雜誌Pollstar公布的2023年全球演唱會排行榜,泰勒絲的「時代巡迴演唱會」票房已破10億元大關,是全球首個突破10億元大關的巡演。

Pollstar預測,天之嬌女泰勒絲2024年將繼續輝煌下去。她仍在進行中的巡迴演唱會預計明年將再次破10億元票房,這表示她整個巡演期間收入可望突破20億元大關。

除了演唱會的活動,Eras Tour累積了約2億元周邊商品銷售額。演唱會也帶動了各地的經濟,附近餐廳、酒吧、旅館、還有歌迷往返演唱會地點的航空旅遊消費等,讓美國在後疫情之後的經濟,被打了一劑強心針。

泰勒絲的風潮,不但受到媒體關注,甚至在美國聯準會7月12日的褐皮書當中,費城聯準會分行特別提到泰勒絲的經濟效應:

「儘管該地區旅遊業整體復甦放緩,但5月是費城飯店收入自疫情爆發以來最強勁的一個月,這在很大程度上是由於前來觀看泰勒絲演唱會的客人湧入。」

除此之外,時代巡迴演唱會也被拍成了電影《泰勒絲:時代巡迴演唱會》(Taylor Swift: The Eras Tour),電影在2023年10月13日上映,據報票房已累積約2億5000萬元,也是所有演唱會電影票房最高者。

泰勒絲所夾帶的經濟效應,被稱為「Swiftonomics」或「Taylornomics」,華文世界普遍稱之為「泰勒絲經濟學」。

備用 時代巡迴演唱會總共可為美國經濟帶來高達46億美元的消費者支出。(美聯社)

泰勒絲經濟學 規模驚人

據《富比世》(Forbes)的估計,時代巡迴演唱會總共可為美國經濟帶來高達46億美元的消費者支出。放眼全球各國的經濟規模,這筆巨大經濟效應超越世界上35個國家的一年總產值,約等同於利比亞、約旦、或是蘇丹一年的GDP。

據另一篇《富比世》調查,在美國有53%的成人認為自己是「泰粉」,有16%的人認為自己是「鋼鐵泰粉」。泰勒絲從鄉村音樂到流行音樂,再到另類唱片的輕鬆跨界,在任何音樂領域都是戰無不勝、攻無不克,至今發行了十張專輯,每張專輯都更加鞏固了這位女歌手在歌壇不可撼動的地位。

有人評論她的歌會讓人落淚,而且會深深感到:她懂我。

藝術之所以能夠打動人心,就是內心深處最柔軟的地方被觸動,產生了共情,因為歌迷感到被了解、被接住、被擁抱。泰勒絲的作品之所以能夠打動人心,就在於她毫不掩飾的「不安全感」,而這種種不安全感是很多人共同的生命經驗。

第一種不安全感來自感情,泰勒絲有許多膾炙人口的分手歌曲,甚至讓很多人開玩笑說分手是泰勒絲的創作靈感來源。她在每次分手後都會寫出很好的歌,而每一首都讓人淚崩,像是〈Red〉、〈We Are Never Ever Getting Back Together〉、〈The Moment I Knew〉、〈Better Man〉、〈I Bet You Think About Me〉、〈The Very First Night〉、〈Holy Ground〉、〈All Too Well〉等等,每首都讓人聽後心碎。但也有些人批評她靠分手賺錢,對此她也大方地歡迎前男友們來寫歌描述他們的分手。

第二種不安全感出自對自我形象的不安,去年泰勒絲的第十張專輯《Midnights》將她內心的不安全感表達淋漓盡致。她在專輯裡面的〈Anti-Hero〉這首歌中,講到她的憂鬱症、孤獨感,還有從以前就有的自卑,因為她長得太大隻(180公分),所以一直沒有自信。

另外泰勒絲像所有女孩一樣,深深受到外在形象的綑綁。在之前的歌曲和訪談中,她也表示出對食物的愛恨情結,甚至曾有過飲食失調(eating disorder)。她說每當看到記者照到她的照片,看到自己的樣子會讓她很不開心,她認為自己的肚子太大了,甚至有人批評說她看起來像懷孕了,這些言論讓她心情低落,甚至停止吃東西。

正是這些沒有偶像包袱的抒發和歌曲、以及真實展現自己的不安全感,擄獲全世界人的心。不管是女性或是男性,對於很多人而言,泰勒絲經歷的掙扎或許正是他們當下的心情寫照。這樣的偶像,雖然是遙不可及,可是卻像在你耳邊安慰你,或是經歷同樣的傷痛,這樣的共情能力,讓泰勒絲從一個歌手,變成了傾聽歌迷心中煩惱的對象。

這樣的偶像,雖然是遙不可及,可是卻像在你耳邊安慰你,或是經歷和你同樣的傷痛。圖為阿根廷的泰勒絲歌迷,將泰勒絲照片做成耶穌形象的祈禱卡片。(美聯社)

除了泰勒絲本身的歌曲充滿魔力之外,泰勒絲也在音樂創作的世界中,推動和顛覆一些企業經營和商業運作的改革,為音樂產業帶來新的面貌。

過去十年以來,串流媒體平台(Spotify 、Apple Music等)逐漸取代了實體的CD或專輯唱片,對於消費者而言,帶來了許多便利——只要手機在手,就可以收聽無限的歌曲和音樂種類;而對於音樂創作者而言,這些平台似乎創造了出道的康莊大道,音樂人即使沒有公關公司、沒有製作人,都可以把自己的音樂創作上傳到這些平台上,等待其他人來發掘,感覺就此掙脫了傳統音樂產業鏈的束縛。

但事實真的是如此美好嗎?

對於許多懷有音樂夢的創作者而言,串流平台的普及雖然給了成名的機會,但卻是低利潤時代的開始。隨著使用者遍及全球,這些平台成為遊戲規則制定者,把依照收聽次數的分潤壓縮到極低——Spotify上面的歌曲,平均每收聽一次,只會給音樂創作人0.006到0.0084美元,也就是說一首歌要被收聽一千次,Spotify才會撥出6到8塊美金的款項,而且這些創作收入可能還要和其他音樂公司和公關公司分享,可以說是薄利多銷。

對於音樂創作人而言,這些串流平台建立了不可撼動的地位;由於掌握詳細的收聽資訊,這些平台公司可以精準地壓縮創作者的所得和利潤,許多音樂人抱怨這樣的模式比起過去的專輯模式,串流平台事實上更加沒有自由,也更難生存。

泰勒絲決定自己2014年度的最新專輯《1989》將不在Apple Music上架,以此希望Apple Music重新考慮其對創作者相當不利的營運方式。(美聯社)

挺身而出 爭音樂人權益

而泰勒絲,就成為了對抗串流平台不公平規則的勇者——在2014年,泰勒絲因為串流平台的不公平報酬,所以公開和Spotify叫板,並將自己所有專輯從Spotify下架,這對Spotify而言無異是一大打擊。

同時她也寫了一封公開信給另一個串流巨頭——Apple Music,指責該公司為了吸引訂戶而推出前三個月免費試用,但在這段試用期內的播放次數,Apple Music皆不會給予音樂人任何分潤,也就是說Apple Music把這個推廣訂閱的成本轉嫁到音樂人身上。

許多音樂人是初進入音樂產業,根本沒有足夠的資金支撐自己的夢想,Apple Music這項政策讓音樂人更形弱勢,因此泰勒絲說她當年度的最新專輯《1989》將不在Apple Music上架。以此希望Apple Music重新考慮其營運方式。

泰勒絲的大動作,無異在音樂串流平台投了一顆震撼彈。許多音樂人雖然對這個遊戲規則不滿,但是小蝦米難以對抗大鯨魚,只能接受。泰勒絲則不同,以她的音樂流量,她其實並不會被這些遊戲規則影響太多,但是她看到這個不公的現象,挺身而出、不平則鳴,瞬時成為了音樂人的英雄。Apple Music和Spotify也從善如流,改善了分潤的架構,讓音樂人受到更公平的對待,有更多資金做自己所愛的音樂。