稅務漫談／網路小額交易 報稅新規再延期

國稅局長沃菲爾發布聲明，說需要更多時間才能有效實施申報要求新規。(美聯社)

國稅局 (IRS)11月21日宣布，原本去年就該啟動的數位錢包及電子商務用戶小額交易申報新規將二度延期，2024年度開始，在網上賣物品的個人及小企業年交易金額達5000元才須向聯邦政府 申報，遠高於新規的600元門檻。

申報要求新規原訂去年底生效，但在倡議者施壓及Venmo、PayPal、Cash App等電子支付平台及StubHub和Etsy等電子商務用戶強烈反對下，拜登 政府突然推遲。

小額交易申報新規被納入「2021年美國救援計畫」(2021 American Rescue Plan)，旨在縮小欠收的7兆元稅收缺口。依舊規，Venmo等電子支付或電子商務平台用戶一年交易超過200筆且收入超過2萬元，才需向用戶提供1099-K表格申報。

2021年法案將必須申報的全年收入門檻由2萬元大幅降至600元，且不論交易數量，導致需申報的人數暴增。這項法規修改原預估十年內約增加80億元稅收。

國稅局長沃菲爾(Daniel Werfel)聲明說，再次推遲實施日程主要是使用數位錢包的人對於必須繳納更高稅款多所顧慮；國稅局幾個月來收集第三方團體和其他人意見後越來越清晰看出，需要更多時間才能有效實施申報要求新規。