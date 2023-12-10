美國現象／金山纜車150歲 考你12掌故
舊金山標準報報導，慶祝標誌性纜車(Cable Cars)150歲，舊金山市近期舉行各類慶祝活動，包括纜車木工之旅、搭乘最大和最古老纜車等。儘管這種交通工具曾遍布全美29個城市，如今僅舊金山仍保存這種交通方式。
以下是纜車一些鮮為人知的事實：
女性被禁止
女性曾被禁止搭乘纜車的外側踏板，但19歲的柏克萊學生哈欽(Mona Hutchin)決心改變這一切。1965年她故意站在纜車外，拒絕移動被捕入獄，隨後引發一系列抗議活動，自此後女性得以自由搭乘纜車。
性別之戰
1947年時任市長拉帕姆(Roger Lapham)想廢除纜車，身為女性的克魯斯曼(Friedel Klussmann)成立關心此事的公民委員會呼籲各界幫助。
帕拉姆將支持纜車者斥為多愁善感的家庭主婦，但最終克魯斯曼贏得勝利。1947年選民投票同意第10號提案，纜車得以繼續運行。
關於哈利迪的真相
許多人都聽過哈利迪(Andrew Hallidie)看到馬匹在舊金山丘陵鵝卵石上摔死後發明纜車的故事，他後來創立防止虐待動物協會，在舊金山有了無可動搖的地位；然這並非全部事實。
哈利迪當初發明纜車的動機是最平常的「賺錢」，「馬的故事是一個偉大的行銷」力學研究所(Mechanics' Institute)圖書館員愛德華茲(Taryn Edwards)說，哈利迪父親是第一個得到鋼絲繩專利者，哈利迪一生都在學習如何用鋼絲繩移動動物和人。
纜車送上聖誕老人
裝飾纜車的傳統可追溯至20世紀1950年代，克魯斯曼去世，纜車披上黑色以茲紀念。而纜車看起來像雪橇，有一個加固車頂，不僅可送上聖誕老人，也可運行一個玩具工作室。
貴族化的諾布山
纜車的發展改變城市內人口與權力分布。舊金山陡峭的山丘，過去是個不方便的障礙，因纜車變成一個理想資產，諾布山(Nob Hill)人口結構因此改變，富人得以在那擁有景觀豪宅。
史丹福請求
史丹福大學創辦人史丹福(Leland Stanford)是湧入諾布山的富人之一。他在鮑威爾(Powell St.)和加州街(California St.)拐角處建造豪宅後，不想步行三個街區抵達當時的纜車線路，1878年在門外自行建造一條纜車軌道，至今仍運行。
叮叮鐘為誰而鳴？
纜車最有名的叮叮鈴聲是個獨特語言。一響表示停止，兩響表示繼續，操作員(gripman)還可與車長(conductor)用此溝通。
街道方向圖形意義
纜車沿線道路地面上印有雙「X」意味著所有纜車需停止。其他十字路口，可能會在街道上看到黃色圖樣，上面印著「LET GO」，纜車再接近兩條軌道交叉處需放下電纜。
女車長
首位女性纜車車長巴恩斯(Fannie Mae Barnes)1998年開始在纜車上工作，她在52歲證明了這項工作女性也可以做。
Rice-A-Roni品牌的聯繫
Charlie DeDomenico和妻子於1912年在舊金山開設義大利麵工廠，他們的兒子文斯(Vince)於1958年發明半米飯、半義大利麵組合，纜車上貼著Rice-A-Roni的廣告，使他們與纜車有了連結。
踩煞車
舊金山纜車每72小時會完成一組煞車系統循環。市場街鐵路(Market Street Railway)總裁勞布舒爾(Rick Laubscher)說，幾年前煞車用松木製成，每次纜車停下來，都能聞到獨特氣味，現在使用花旗松(Douglas fir)。
大地震的傷害
1906年舊金山大地震前，街道上有超過600輛纜車，至1912年，此數字降不到100輛。地震中許多軌道被毀，如今三線道有40輛纜車運行。
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