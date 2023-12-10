美國現象／金山纜車150歲 考你12掌故

舊金山纜車Cable Car 慶祝150歲生日。（取材自維基百科）

舊金山 標準報報導，慶祝標誌性纜車(Cable Cars)150歲，舊金山市近期舉行各類慶祝活動，包括纜車木工之旅、搭乘最大和最古老纜車等。儘管這種交通工具曾遍布全美29個城市，如今僅舊金山仍保存這種交通方式。

以下是纜車一些鮮為人知的事實：

女性被禁止

女性曾被禁止搭乘纜車的外側踏板，但19歲的柏克萊學生哈欽(Mona Hutchin)決心改變這一切。1965年她故意站在纜車外，拒絕移動被捕入獄，隨後引發一系列抗議活動，自此後女性得以自由搭乘纜車。

克魯斯曼於1940年代至1050年代積極奔走，保護纜車至今仍持續在舊金山營運。（Getty Images）

性別之戰

1947年時任市長拉帕姆(Roger Lapham)想廢除纜車，身為女性的克魯斯曼(Friedel Klussmann)成立關心此事的公民委員會呼籲各界幫助。

帕拉姆將支持纜車者斥為多愁善感的家庭主婦，但最終克魯斯曼贏得勝利。1947年選民投票同意第10號提案，纜車得以繼續運行。

關於哈利 迪的真相

許多人都聽過哈利迪(Andrew Hallidie)看到馬匹在舊金山丘陵鵝卵石上摔死後發明纜車的故事，他後來創立防止虐待動物協會，在舊金山有了無可動搖的地位；然這並非全部事實。

哈利迪當初發明纜車的動機是最平常的「賺錢」，「馬的故事是一個偉大的行銷」力學研究所(Mechanics' Institute)圖書館員愛德華茲(Taryn Edwards)說，哈利迪父親是第一個得到鋼絲繩專利者，哈利迪一生都在學習如何用鋼絲繩移動動物和人。

纜車送上聖誕老

裝飾纜車的傳統可追溯至20世紀1950年代，克魯斯曼去世，纜車披上黑色以茲紀念。而纜車看起來像雪橇，有一個加固車頂，不僅可送上聖誕老人，也可運行一個玩具工作室。

貴族化的諾布山

纜車的發展改變城市內人口與權力分布。舊金山陡峭的山丘，過去是個不方便的障礙，因纜車變成一個理想資產，諾布山(Nob Hill)人口結構因此改變，富人得以在那擁有景觀豪宅。

史丹福請求

史丹福大學創辦人史丹福(Leland Stanford)是湧入諾布山的富人之一。他在鮑威爾(Powell St.)和加州街(California St.)拐角處建造豪宅後，不想步行三個街區抵達當時的纜車線路，1878年在門外自行建造一條纜車軌道，至今仍運行。

叮叮鐘為誰而鳴？

纜車最有名的叮叮鈴聲是個獨特語言。一響表示停止，兩響表示繼續，操作員(gripman)還可與車長(conductor)用此溝通。

街道方向圖形意義

纜車沿線道路地面上印有雙「X」意味著所有纜車需停止。其他十字路口，可能會在街道上看到黃色圖樣，上面印著「LET GO」，纜車再接近兩條軌道交叉處需放下電纜。

舊金山市今年慶祝標誌性纜車（Cable Cars）150歲。（取自SFMTA網站）

女車長

首位女性纜車車長巴恩斯(Fannie Mae Barnes)1998年開始在纜車上工作，她在52歲證明了這項工作女性也可以做。

Rice-A-Roni品牌的聯繫

Charlie DeDomenico和妻子於1912年在舊金山開設義大利麵工廠，他們的兒子文斯(Vince)於1958年發明半米飯、半義大利麵組合，纜車上貼著Rice-A-Roni的廣告，使他們與纜車有了連結。

踩煞車

舊金山纜車每72小時會完成一組煞車系統循環。市場街鐵路(Market Street Railway)總裁勞布舒爾(Rick Laubscher)說，幾年前煞車用松木製成，每次纜車停下來，都能聞到獨特氣味，現在使用花旗松(Douglas fir)。

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