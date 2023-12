家有萌寵／親愛家人的兩小貓 噴霧教育學規矩

三花嬌愛倚爸懷抱,胸前的白色和耳鼻、四掌的粉色,毛色潔淨。(作者羽嚴/攝影)

一早聽見並騎奔馳而來。呵呵,是兩隻對家人親愛的小貓,看來牠們已從昨日的驚嚇中平復;回想半年來,對兩貓的認知由可愛、自愛、噴霧教育,到聊天、運動、指令交流,進而期盼牠們認圖識字,真是很開眼的體驗。

5月一個晚上,年輕的爸媽帶兩個孩子去看貓,他們已在寵物店和救援貓的志工站之間忙了幾個星期,希望能遇上有緣貓當作寵物。聽到他們歡喜進門,知道已迎回小貓了。

兩隻貓剛出生就沒有家庭照顧,大小倆蜷在個廢棄的老火車頭裡,大個兒的「她」看顧著小絨球的「他」。佛羅里達的志工照顧牠們幾周後,託運到東北的麻州 來繼續接受調理養護;兩隻雖不是同窩手足貓,但從小一起生活了三個月,情同姊弟貓。姊姊的花色稀有出眾,黑色橙色雪白及嫩粉,家人喚她Callie,奶奶劄記她「三花」;弟弟是孟加拉貓與家貓交配的後代,除了正面額頭上少些橫紋、一身周正的孟加拉虎斑,就喚他Enzo,劄記他「小虎」。

家人輕柔撫摸小虎,他瞇眼享受,發出滿足愉悅的嗚嗚聲響。(作者羽嚴/攝影)

新貓剛進門頭兩天,待樓上爸媽屋裡吃喝拉撒睡。第二天晚上已跑遍二樓,找小姊姊阿亦、小哥哥阿迪玩,然後回爸媽床褥;而家人找不到小貓,來個地毯式搜索,小虎蜷伏洗衣簍的襪子堆裡睡大覺,三花夾在床頭板和床墊的狹縫間養神。毛絨絨一團能這麼藏身,太神奇。

第三天,三花已會輕快下樓,小虎剛探一階就嘰哩咕嚕滾下來。待一樓吃喝也翻爬了各種玩具,小虎上樓時那憨態超惹人愛。牠倆的表現正如志工說的:小貓適應新環境所需的時間可由三天、三周和三個月來評估,所謂的 「3-3-3 rule」。

前三天晚上兩貓都睡爸媽床上,第四天移睡小床;三、五小時後,吃早餐的呼聲再起,細柔婉轉,惹人愛憐。前後一周就學習畢業,大人熄燈後,無論兩貓睡不睡,牠們非常自愛的保持室內安靜。兩貓還有個令人驚喜的好習慣,自己清理糞便;三花總能蹲位精準、刨砂到位、每回滿分。小虎只三個月大,相當於人齡三、四歲仍穿尿片訓練中,牠需要多練習準頭,六周之後終於讓爸稱讚「Good job, Enzo」。

剛滿兩周時,三花和小虎已能上天下地的鑽、熟門熟路的竄,看見家人不再退而觀望,而是滿眼放送親愛,著實迷人。三花喜蜷曲小空間,阿亦說,小貓這樣感覺很安全。但小虎不同,牠似乎早早就認定這是牠親愛自在的家,除了漫步時帶著虎威,牠調皮好奇地啥都想知道。

來了一個月,小虎一縱身哪兒都上得去,可不一定下得來,小虎等人來抱牠下壁爐台;通常爸來抱,牠下地後依戀地蹭爸的褲管,爸午餐時牠來桌下望著爸,等爸一看牠並問牠好嗎?小虎立即跳上爸大腿,左蹭右蹭讓爸撫摸牠,牠瞇眼享受,還發出滿足愉悅的嗚嗚聲響 (purr)。

期待愛貓學識圖文,哪天就聽她 「噢咿,Enzo;噢咿,Callie」。(作者羽嚴/攝影)

爸爸也給兩貓立了些規矩。廚房乃水火、瓦斯、刀刃重地,不該讓貓上流理台和爐台。然而小虎好奇靈動,家人對牠諄諄告誡、搖頭說NO,牠歪頭聽著滿臉可愛,下回照樣淘氣翻牆;爸說小虎還小,再多教教吧;媽說小虎算來也五個月大的小貓了,相當於人的九歲,和阿亦差不多大囉。

當晚媽就上網研究,找出個噴霧瓶、灌些水,說我們要教小貓不上爐台、當貓不肯下台時、朝貓的後腿或臀部尾部噴些霧水;那天三花上了冷灶,小虎躍上了餐桌,分別讓爸媽給開張教育,對著貓臀輕壓噴霧,兩貓都急速跳落地板,一溜煙跑開了。

這桃紅色瓶子的噴霧教育很奏效。兩貓學習幾次就懂得望瓶止步,有時幾周過後淡忘了,讓霧水一噴就提醒,恢復初學的記憶。與貓交流最好要溫和有耐心,比方薄霧不朝臉上噴,以免小貓受驚嚇。兩貓沒有「讓」的觀念,牠們喜歡站立和躺臥交通要道,爸媽端著湯從廚房走進餐廳,得自己注意別踩到長長的貓尾巴;牠們不讓路更不懂得讓座,平時坐沙發上大家擠擠也過得去。

那天奶奶要出門,小虎端坐穿鞋凳上聞風不動,凳子無邊無背,人和貓擠,不是奶奶就是小虎會落地,阿亦看在眼裡,一彎腰就對貓臉唧唧喵喵一陣然後呼出一大口氣,小虎只眨眼卻不動,阿亦再吹呼一口,小虎不躲反而迎著呼風、兩眼眨得更快、眼鼻擠得更緊、鬍鬚向後飛揚,牠覺得有趣了才跳地離座。大概都九歲的趣味心思,阿亦同小虎玩遊戲似地辦妥一事,讓奶奶穿好鞋出門辦事。

看兩貓身心成長快速,感覺半年來像是昨日。接牠們回家是五月四日,那時奶奶好奇「五四,會是很獨立自主的貓吧?」日後看出兩貓果真如此;牠們看爸久坐起身活動時,找爸帶牠們運動;天雨奶奶在家走動,三花會來要求鍛鍊,奶奶得先燒水沏茶就回覆等等,牠走回客廳等,奶奶一回客廳,牠就過來噢咿、領頭去銜鈴竿。奶奶揮動鈴竿時,三花努力隨鈴聲追捕「獵物」,咬住鈴鐺前的兩隻羽毛,牠有時跳站貓樹頂台、有時拉著竿子領奶奶隨牠在家中兜轉,彷彿捕獵的勝利遊行。

說到五四貓,年輕的爸爸笑著,「也還有,May the Fourth,Star Wars Day!」是喔,星際大戰日!電影「Star Wars」裡絕地大師歐比王在年輕的盧克•天行者出發前祝他好運,「祝福原力與你同在!」短句 「May the Force be with You!」成了經典祝福,星戰迷更將近似音的五月四日 (May the Fourth) 定為星際大戰日;迪士尼 買下盧卡斯影業後,許多相關影片的首映及星戰迷的活動,都排在五月四日Star Wars Day。

8月時,兩貓來家三個月已過了3-3-3 的適應期,早是一家子了。

又過了三個月,小虎九個月大依然可愛、親人,而且大有進展,在高處聽到「Down」就輕盈落地,調皮時聽到「 No」就止步,等下一個指令,「Wait」或去客廳運動「Play」。平時很有修養的三花將近周歲,相當人齡15歲。雖然三花常與家人聊天,但不愛給久抱,牠只找爸爸抱,也對輕盈愛舞的阿亦特別好。阿亦一進門,就撩醒熟睡的三花,撫摸梳理、搓揉雙耳,然後相互吱吱喳喳抑揚頓挫一大篇,末了兩頭湊一起嘻嘻呵呵樂一通。像對知心的姊妹花。

秋收感恩的季節,爸媽也給兩貓買了新玩具;媽媽拉開紙箱、撕下膠帶、剛取出個變形的大球,小虎一蹦就跳進空盒裡,只聽牠突然「喵嗚」一聲就竄出紙箱,使勁地往前衝!並疾聲「噢嗚噢嗚」!爸看小虎失去信心的亂竄,砰一聲撞上南牆,爸也急得追著小虎跑,原來膠帶黏在牠尾巴上、膠帶後面仍黏著一片紙箱蓋,一路跑一路噗啦噗啦響,這不明物一直尾隨著小虎、大大地驚嚇著牠。爸第二次出腳才踏住扯下 「令小虎恐懼的不明敵手」。這晚小虎只安坐貓樹的頂頭,靜靜的,牠不曾給這麼驚嚇過。

初秋時全家人上公園拍照,卻沒帶兩貓;因現代寵物給馴化得不同,遛狗不遛貓,貓一出家門大半走失。奶奶翻出兩貓的照片,及夏日在海邊寵物店找到Enzo和Callie,拿兩個貓名的吸鐵將牠們照片固定在冰箱上。平時三花好奇也好學,喜歡看有圖的大字書;奶奶指著圖片讓三花認圖識字,或許哪天就聽牠「噢咿,Enzo;噢咿,Callie」。

當初樂捐認養兩隻小貓時,爸為兩貓簽全名;回家不久三花腸胃不適,帶去看獸醫拍X光片時,爸也將小貓的全名寫上,包括家人的姓氏。想來兩貓有感,與我們如此相愛,同姓一家親。