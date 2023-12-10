家有萌寵／親愛家人的兩小貓 噴霧教育學規矩

三花嬌愛倚爸懷抱，胸前的白色和耳鼻、四掌的粉色，毛色潔淨。（作者羽嚴／攝影）

一早聽見並騎奔馳而來。呵呵，是兩隻對家人親愛的小貓，看來牠們已從昨日的驚嚇中平復；回想半年來，對兩貓的認知由可愛、自愛、噴霧教育，到聊天、運動、指令交流，進而期盼牠們認圖識字，真是很開眼的體驗。

5月一個晚上，年輕的爸媽帶兩個孩子去看貓，他們已在寵物店和救援貓的志工站之間忙了幾個星期，希望能遇上有緣貓當作寵物。聽到他們歡喜進門，知道已迎回小貓了。

兩隻貓剛出生就沒有家庭照顧，大小倆蜷在個廢棄的老火車頭裡，大個兒的「她」看顧著小絨球的「他」。佛羅里達的志工照顧牠們幾周後，託運到東北的麻州 來繼續接受調理養護；兩隻雖不是同窩手足貓，但從小一起生活了三個月，情同姊弟貓。姊姊的花色稀有出眾，黑色橙色雪白及嫩粉，家人喚她Callie，奶奶劄記她「三花」；弟弟是孟加拉貓與家貓交配的後代，除了正面額頭上少些橫紋、一身周正的孟加拉虎斑，就喚他Enzo，劄記他「小虎」。

家人輕柔撫摸小虎，他瞇眼享受，發出滿足愉悅的嗚嗚聲響。（作者羽嚴／攝影）

新貓剛進門頭兩天，待樓上爸媽屋裡吃喝拉撒睡。第二天晚上已跑遍二樓，找小姊姊阿亦、小哥哥阿迪玩，然後回爸媽床褥；而家人找不到小貓，來個地毯式搜索，小虎蜷伏洗衣簍的襪子堆裡睡大覺，三花夾在床頭板和床墊的狹縫間養神。毛絨絨一團能這麼藏身，太神奇。

第三天，三花已會輕快下樓，小虎剛探一階就嘰哩咕嚕滾下來。待一樓吃喝也翻爬了各種玩具，小虎上樓時那憨態超惹人愛。牠倆的表現正如志工說的：小貓適應新環境所需的時間可由三天、三周和三個月來評估，所謂的 「3-3-3 rule」。

前三天晚上兩貓都睡爸媽床上，第四天移睡小床；三、五小時後，吃早餐的呼聲再起，細柔婉轉，惹人愛憐。前後一周就學習畢業，大人熄燈後，無論兩貓睡不睡，牠們非常自愛的保持室內安靜。兩貓還有個令人驚喜的好習慣，自己清理糞便；三花總能蹲位精準、刨砂到位、每回滿分。小虎只三個月大，相當於人齡三、四歲仍穿尿片訓練中，牠需要多練習準頭，六周之後終於讓爸稱讚「Good job, Enzo」。

剛滿兩周時，三花和小虎已能上天下地的鑽、熟門熟路的竄，看見家人不再退而觀望，而是滿眼放送親愛，著實迷人。三花喜蜷曲小空間，阿亦說，小貓這樣感覺很安全。但小虎不同，牠似乎早早就認定這是牠親愛自在的家，除了漫步時帶著虎威，牠調皮好奇地啥都想知道。

來了一個月，小虎一縱身哪兒都上得去，可不一定下得來，小虎等人來抱牠下壁爐台；通常爸來抱，牠下地後依戀地蹭爸的褲管，爸午餐時牠來桌下望著爸，等爸一看牠並問牠好嗎？小虎立即跳上爸大腿，左蹭右蹭讓爸撫摸牠，牠瞇眼享受，還發出滿足愉悅的嗚嗚聲響 (purr)。

期待愛貓學識圖文，哪天就聽她 「噢咿，Enzo；噢咿，Callie」。（作者羽嚴／攝影）

爸爸也給兩貓立了些規矩。廚房乃水火、瓦斯、刀刃重地，不該讓貓上流理台和爐台。然而小虎好奇靈動，家人對牠諄諄告誡、搖頭說NO，牠歪頭聽著滿臉可愛，下回照樣淘氣翻牆；爸說小虎還小，再多教教吧；媽說小虎算來也五個月大的小貓了，相當於人的九歲，和阿亦差不多大囉。

當晚媽就上網研究，找出個噴霧瓶、灌些水，說我們要教小貓不上爐台、當貓不肯下台時、朝貓的後腿或臀部尾部噴些霧水；那天三花上了冷灶，小虎躍上了餐桌，分別讓爸媽給開張教育，對著貓臀輕壓噴霧，兩貓都急速跳落地板，一溜煙跑開了。

這桃紅色瓶子的噴霧教育很奏效。兩貓學習幾次就懂得望瓶止步，有時幾周過後淡忘了，讓霧水一噴就提醒，恢復初學的記憶。與貓交流最好要溫和有耐心，比方薄霧不朝臉上噴，以免小貓受驚嚇。兩貓沒有「讓」的觀念，牠們喜歡站立和躺臥交通要道，爸媽端著湯從廚房走進餐廳，得自己注意別踩到長長的貓尾巴；牠們不讓路更不懂得讓座，平時坐沙發上大家擠擠也過得去。

那天奶奶要出門，小虎端坐穿鞋凳上聞風不動，凳子無邊無背，人和貓擠，不是奶奶就是小虎會落地，阿亦看在眼裡，一彎腰就對貓臉唧唧喵喵一陣然後呼出一大口氣，小虎只眨眼卻不動，阿亦再吹呼一口，小虎不躲反而迎著呼風、兩眼眨得更快、眼鼻擠得更緊、鬍鬚向後飛揚，牠覺得有趣了才跳地離座。大概都九歲的趣味心思，阿亦同小虎玩遊戲似地辦妥一事，讓奶奶穿好鞋出門辦事。

看兩貓身心成長快速，感覺半年來像是昨日。接牠們回家是五月四日，那時奶奶好奇「五四，會是很獨立自主的貓吧？」日後看出兩貓果真如此；牠們看爸久坐起身活動時，找爸帶牠們運動；天雨奶奶在家走動，三花會來要求鍛鍊，奶奶得先燒水沏茶就回覆等等，牠走回客廳等，奶奶一回客廳，牠就過來噢咿、領頭去銜鈴竿。奶奶揮動鈴竿時，三花努力隨鈴聲追捕「獵物」，咬住鈴鐺前的兩隻羽毛，牠有時跳站貓樹頂台、有時拉著竿子領奶奶隨牠在家中兜轉，彷彿捕獵的勝利遊行。

說到五四貓，年輕的爸爸笑著，「也還有，May the Fourth，Star Wars Day！」是喔，星際大戰日！電影「Star Wars」裡絕地大師歐比王在年輕的盧克•天行者出發前祝他好運，「祝福原力與你同在！」短句 「May the Force be with You！」成了經典祝福，星戰迷更將近似音的五月四日 (May the Fourth) 定為星際大戰日；迪士尼 買下盧卡斯影業後，許多相關影片的首映及星戰迷的活動，都排在五月四日Star Wars Day。

8月時，兩貓來家三個月已過了3-3-3 的適應期，早是一家子了。

又過了三個月，小虎九個月大依然可愛、親人，而且大有進展，在高處聽到「Down」就輕盈落地，調皮時聽到「 No」就止步，等下一個指令，「Wait」或去客廳運動「Play」。平時很有修養的三花將近周歲，相當人齡15歲。雖然三花常與家人聊天，但不愛給久抱，牠只找爸爸抱，也對輕盈愛舞的阿亦特別好。阿亦一進門，就撩醒熟睡的三花，撫摸梳理、搓揉雙耳，然後相互吱吱喳喳抑揚頓挫一大篇，末了兩頭湊一起嘻嘻呵呵樂一通。像對知心的姊妹花。

秋收感恩的季節，爸媽也給兩貓買了新玩具；媽媽拉開紙箱、撕下膠帶、剛取出個變形的大球，小虎一蹦就跳進空盒裡，只聽牠突然「喵嗚」一聲就竄出紙箱，使勁地往前衝！並疾聲「噢嗚噢嗚」！爸看小虎失去信心的亂竄，砰一聲撞上南牆，爸也急得追著小虎跑，原來膠帶黏在牠尾巴上、膠帶後面仍黏著一片紙箱蓋，一路跑一路噗啦噗啦響，這不明物一直尾隨著小虎、大大地驚嚇著牠。爸第二次出腳才踏住扯下 「令小虎恐懼的不明敵手」。這晚小虎只安坐貓樹的頂頭，靜靜的，牠不曾給這麼驚嚇過。

初秋時全家人上公園拍照，卻沒帶兩貓；因現代寵物給馴化得不同，遛狗不遛貓，貓一出家門大半走失。奶奶翻出兩貓的照片，及夏日在海邊寵物店找到Enzo和Callie，拿兩個貓名的吸鐵將牠們照片固定在冰箱上。平時三花好奇也好學，喜歡看有圖的大字書；奶奶指著圖片讓三花認圖識字，或許哪天就聽牠「噢咿，Enzo；噢咿，Callie」。

當初樂捐認養兩隻小貓時，爸為兩貓簽全名；回家不久三花腸胃不適，帶去看獸醫拍X光片時，爸也將小貓的全名寫上，包括家人的姓氏。想來兩貓有感，與我們如此相愛，同姓一家親。