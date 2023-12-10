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移民專頁／EB-3優先日期 有時可用於EB-2 NIW

李翼民律師

李翼民律師（李亞倫律師合夥人）主答

讀者問：

我的公司準備幫我申請EB-3。 我打算自己申請NIW，然後辭職回國等排期。請問，如果這樣，我公司EB-3的優先日期(PD)可以用在NIW嗎？我辭職後，公司EB-3的PD就不能用了嗎？

答：

只有在滿足某些條件，你才可以將貴公司EB-3的優先日期用於你的EB-2 NIW案件。

首先請注意，EB-3的優先日期將是你提交PERM勞工紙申請(ETA 9089)的日期，即在為你擔保的公司進行招聘和測試美國勞動力市場之後的日期。只要你EB-3職業移民的I-140獲得批准，並且之後不會因欺詐或不真實陳述而被撤銷，並且你的雇主在批准後180天內沒有撤回其I-140，你就可以保留你的優先日期。只要滿足所有這些條件，你就可以保留它，讓EB-2 NIW (國家利益豁免)用這個優先日期。

編者按：

國家利益豁免移民(National Interest Waiver，簡稱NIW)是美國移民法職業移民第二類優先(EB-2)的一個特例。第二優先EB2移民申請要求申請人必須在科學、技術、教育、藝術和商務等領域擁有「高等學位」 或具有「特殊技能」的人才，例如工程師、醫生、研究人員、藝術家等。

EB-3綠卡是第三優先移民簽證類別(綠卡)，適用於需要技術工人(需要在特定領域取得學士學位的職位)和非技術工人的職位。這是一種受歡迎的綠卡選擇，因為資格要求不如EB-1和EB-2類別嚴格。

移民 綠卡 勞工

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