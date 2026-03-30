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「干我屁事」回擊酸民 五月天阿信爆粗口 認了明年要休息

記者林士傑／即時報導
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五月天順利完成香港4場演唱會。（相信音樂提供）
五月天順利完成香港4場演唱會。（相信音樂提供）

五月天香港的4場「回到那一天」巡演落幕，29日是他們成軍紀念日，阿信談到與香港歌迷的「五月之約」有時遲到、有時超前，但總不會缺席，「也許在明年，讓我休息一次吧，也或許會再多休息1年，3年」，暗指即將投入製作新專輯。

影片來源：噓！星聞

29日最終場也是五月天的生日，向來不愛過生日的瑪莎，表示5人聚在一起慶生，還是覺得有點尷尬，但很謝謝歌迷們一路陪伴；在怪獸把願望留給歌迷之後，阿信感性地說：「如果說演唱會不是一台時光機，而是提款機的話，那提出來的都是人的一份真心，有最精彩的舞台和燈光，和讓你們每個人都過得開開心心的maydayland。」

對於明年即將失約，阿信表示之前就約好要唱到80歲，冠佑也和眾人相約80歲時，要拿著拐杖一起唱歌。至於香港場因取消、加場配套措施惹得一身腥，阿信說滑手機時看到好多留言，「你說五月天沒變嗎？那也不可能，世界和你誰沒有變呢？但你說五月天變了嗎？你說我就算了，但當我每次看到團員，靠，他們還真的沒變」，很慶幸有兄弟相伴繼續打拚，「所以管他的，這世界所有的話語、留言干我屁事」。

他們28日、倒數第2場再度邀來冠佑女兒小玫瑰（劉芯妤）同台，石頭的兒子正在組團，阿信好奇問說何時可以上台彈吉他，石頭笑說「2個人嘛，我跟怪獸可以休息」。

隨後阿信轉頭把焦點留給小玫瑰，笑說：「小玫瑰妳也會寫歌，那第10張專輯交給妳了，我們先休息了，謝謝！」逗樂全場。會後五月天捐出5百萬港幣，出手協助香港當地有需要的小朋友。

五月天再度跟冠佑女兒劉芯妤(左三)同台。（相信音樂提供）
五月天再度跟冠佑女兒劉芯妤(左三)同台。（相信音樂提供）

香港 五月天

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