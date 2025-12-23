合體F3上海開唱 五月天阿信爆踩空摔落舞台濺血

五月天阿信(右起)攜手言承旭、吳建豪、周渝民開唱。(圖／相信音樂提供)

「五月天 」阿信22日晚與F4成員言承旭、周渝民、吳建豪同在上海巡迴演唱會演唱時，不慎摔下舞台，引起關切。相信音樂隨後表示，阿信目前狀況良好，演出結束後會由專業醫護人員詳細檢查，感謝大家關心。

紅星新聞報導，「F✦FOREVER心恆星之城巡迴演唱會」的上海場，先前已於19日晚間在上海開唱，22日晚則是第二場。根據網路訊息，有多名中國網友上傳現場畫面，指阿信從舞台上摔下。

據悉，阿信是在唱「派對動物」時，因為舞台燈光過強遮擋視線，不慎從約1公尺高的延伸台踩空跌落。現場影片顯示其右手著地擦傷流血，背部撞擊燈具，衣物沾染血跡，臉部輕微腫脹。

影片來源：噓！星聞

相信音樂向中央社記者表示，阿信目前狀況良好，演出結束後會由專業醫護人員詳細檢查，感謝大家關心。

不少「五月天」粉絲紛紛表達對阿信的關切。其中有人表示「阿信報平安好不好，這麼摔一下好嚇人」。還有人表示「希望陳信宏腰椎沒事，最好做個檢查」。

阿信休整約2分鐘便重返舞台，用衣袖遮擋傷口繼續演唱，並幽默自嘲「剛才好像失憶了，怎麼五月天少一個人？」緩解氣氛。

據報導，在19日的上海演唱會上，言承旭向現場歌迷表示，「今天我們能夠站在這邊，說真的就靠阿信。真的就是他，幫我們實現了這個願望，而且這中間他真的做了很多很多的事情」。