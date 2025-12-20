我的頻道

關稅讓聖誕樹農扳回一城 業者：今年人造樹很難賣

紐時：川普將帝王總統制帶到新層次 接近君主集權

阿信想做F3第4個兄弟 仔仔：明明年紀最大卻搶當忙內

記者梅衍儂／綜合報導
阿信難得穿上粉色西裝表演。(取材自小紅書)
儘管前有台灣藝人朱孝天開嗆的餘波盪漾，台灣樂團五月天阿信和F3周渝民、言承旭、周渝民組成的「F✦FOREVER恆星之城」巡迴演唱會日前在上海梅賽德斯奔馳文化中心順利登場，阿信罕見穿上粉色西裝，和F3合體變成偶像派，讓歌迷激動不已。

阿信問，這20年的友情如果要用一句話來形容，會是什麼？吳建豪說：「我會選擇『包容』。」阿信笑問：「背後意思是，我們難搞。」吳建豪笑回，根據工作人員的反應，「感覺我們站在舞台上的都滿難搞的」，並表示：「我覺得我們可以今天這個樣子，是因為我們包容彼此。」阿信說：「我們不但要為難別人，更要為難自己，當然，更要學著去包容別人，跟包容自己。」

話鋒一轉，周渝民問阿信為什麼都不脫衣服，「是不是比我有偶像包袱？每次都穿那麼保守幹嘛」，引起台下尖叫連連。阿信忙求饒：「我是團裡面最晚加入的，我現在應該算是團裡的忙內（老么）吧！」

周渝民笑問：「現在是要講年齡嗎？」其實阿信是四人中最年長的，笑翻現場。

言承旭則是大讚吳建豪又會唱又會跳，還會彈吉他，「我都懷疑他是不是假彈」，也大讚周渝民「眼睛只要看到你就很難離開」。他說，拍戲時常常被周渝民的態度啟發，「大家互相都好，就想要變得更好」。

周渝民則說，「每次看到誰上新聞，我馬上就會收到Vanness（吳建豪）的關心，彼此之間幫助的感覺，很甜，讓我很珍惜，未來我們不管發生什麼事情...」他拿起毛巾假裝擦淚，「不要忘了我們好不容易聚集起來的友誼，希望這個友誼可以長長久久」。

阿信變成花美男。(取材自小紅書)
