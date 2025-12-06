AAA圖輯／李俊昊張員瑛彷彿「新人進場」佐藤健語言不通

李俊昊(右)和張員瑛彷彿新人進場。圖／摘自STARNEWS

韓流界盛事Asia Artist Awards(AAA亞洲明星盛典)今天在高雄世運主場館登場，因為太多重量級韓星，粉絲為了捕捉自家藝人，一度跟著載著藝人進場的高爾夫球車滿場跑，導致紅毯一度中斷，靠主持人Qma維持秩序後才重新進行。

影片來源：噓！星聞

今天包括朴寶劍、IU、李俊昊和張員瑛等藝人都搭乘高爾夫球車進場，負責主持的李俊昊和張員瑛彷彿新郎新娘，全白禮服襯得他們更加匹配。朴寶劍除了放送愛心手勢，還加碼眨眼啾咪，可愛放電的模樣讓全場粉絲尖叫聲破表。

朴寶劍。圖／摘自STARNEWS

昨在機場坐輪椅入境的Stray Kids成員Lee know今天強忍腳傷，在隊友攙扶下一拐一拐走上紅毯舞台。壓軸現身的IU穿著平口露肩禮服，優雅俏麗的模樣讓粉絲為之瘋狂。她也相當貼心，盡力向每個角度都揮手微笑，不停變換各種手勢，滿足所有粉絲拍照需求。

IU搭乘高爾夫球車進場。圖／摘自STARNEWS

影片來源：噓！星聞

然而日本 男神佐藤健就沒這麼幸運，主持人Qma使用中韓英文已是極限，主辦並未另外聘請日文主持，導致Qma只能用拼音唸出生澀的日文台詞。佐藤健勉強能夠理解，但仍一度在台上不知所措，不知道拍完照了沒，只能用肢體語言詢問台下工作人員是否要退場，尷尬場面透過直播全部放送。

影片來源：噓！星聞