子瑜化身中文老師 綁起馬尾甜笑：大家的心意我收到了

子瑜今天綁起馬尾更可愛。圖/讀者提供

南韓 女團TWICE 23日在高雄世運主場館舉行第2場世界巡演，經過第1天的演出，TWICE成員們儼然把子瑜當成中文老師，不只請子瑜教中文、台語，還請子瑜帶頭喊口號。子瑜也更多了幾分自在，看到粉絲們口號喊得震天響，竟脫口而出：「看來也不用教了。」

影片來源：噓！星聞

今晚5.5萬粉絲成功擠進加場演出，TWICE 8位成員們都準備了與首場不同的小巧思，從造型到自我介紹，大家都努力要讓台灣粉絲留下難忘回憶。志效一開口就是秀中文「我的名字怎麼樣」，但看粉絲沒有反應，志效連忙向子瑜求救，趕緊更正重說「我的名字是什麼」。