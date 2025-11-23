子瑜化身中文老師 綁起馬尾甜笑：大家的心意我收到了
南韓女團TWICE 23日在高雄世運主場館舉行第2場世界巡演，經過第1天的演出，TWICE成員們儼然把子瑜當成中文老師，不只請子瑜教中文、台語，還請子瑜帶頭喊口號。子瑜也更多了幾分自在，看到粉絲們口號喊得震天響，竟脫口而出：「看來也不用教了。」
今晚5.5萬粉絲成功擠進加場演出，TWICE 8位成員們都準備了與首場不同的小巧思，從造型到自我介紹，大家都努力要讓台灣粉絲留下難忘回憶。志效一開口就是秀中文「我的名字怎麼樣」，但看粉絲沒有反應，志效連忙向子瑜求救，趕緊更正重說「我的名字是什麼」。
Momo則是用台語問候「呷飽未(意為「吃飽沒」)」，多賢也自我介紹綽號是「豆腐」，2人不忘強調「是子瑜教的」。子瑜則一口氣中文和台語全用上，感性向粉絲致謝：「這是我第一次和成員們一起到高雄演唱會，我知道你們等了這一刻很久，也知道你們為我們做了很多的應援。你們非常歡迎我回家，我也都感受到你們的心意了，所以我非常開心。」
