台粉應援太驚人 Super Junior瘋狂「東海哭到唱不下去」

SJ穿上大巨蛋限定衫在後台跟師弟WayV合照。圖／摘自IG

韓流天團Super Junior 15日在臺北大巨蛋繼續唱「SUPER SHOW 10」，他們開唱效應驚人，首日謝幕時穿的台北大巨蛋限定衫被全球粉絲問爆，在網路上瘋問哪裡可買。可惜的是，這是台北大巨蛋送給開唱歌手的客製化商品，背面印有藝人姓名，並未對外販售。據悉SJ願意全員穿上和主辦單位誠意到位有極大關係，此舉給足遠雄創藝和台北大巨蛋面子，也展現SJ對台灣相當夠意思的一面。

畢竟SJ也知道能在台北大巨蛋創下3場賣光的紀錄實在太猛，他們今晚不同於第一天的激動，嘴巴一個比一個還甜，厲旭誇讚粉絲「比昨天更漂亮了」，圭賢更承諾「今天我會讓你們幸福」。希澈浮誇大喊：「我要像沒有明天一樣燃燒自己。」利特也故意說：「我看到有人留言勸我冷靜，但看到這麼美麗的風景我怎能不興奮，我開心到快瘋了。」果然語畢立刻掀起滔天的尖叫聲浪。

台灣粉絲同樣有備而來，SJ中場時直接挑明：「今天的應援是什麼？小隊長們可以準備了，一二三。」台下粉絲瞬間拿出色卡，在搖滾區排出彩虹愛心，SJ看到激動大叫：「攝影師快拍全景，要全部的。」東海忍不住拿出手機狂拍大螢幕，9名成員讚嘆不已，接著以中文歌「至少還有你」做為回送粉絲的禮物。

因為畫面壯觀感人，東海唱著唱著忍不住哽咽拭淚，一度唱不下去，3萬粉絲接力高歌，跟SJ一起唱完「至少還有你」。

影片來源：噓！星聞