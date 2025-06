澳門開唱被喊「講普通話」 張學友：學一下廣東話

張學友在澳門演唱會婉拒講普通話的要求。(取材自微博)

香港 歌神張學友的「張學友60+巡迴演唱會」日前在澳門 開唱,在中間與觀眾聊天時,台下突有人喊「講普通話」,結果他幽默的回應,讓網友大讚。

「噓!星聞」報導,張學友在澳門開唱與台下觀眾聊天時使用廣東話,不過台下疑似有來自內地的觀眾聽不懂廣東話,於是就大喊要求講普通話,而張學友就用普通話回應「對不起啊,我不能講普通話」。接著再用廣東話問現場觀眾「有多少人是講廣東話」,台下一片歡呼聲,張學友又再以普通話表示「沒辦法,對不起,學一下,學一下廣東話。加油!」

這已經不是第一次張學友要粉絲「學廣東話」。2023年12月,張學友在香港準備進入演唱會場地時,見到在場外等候的粉絲,特地走上前打招呼,收下粉絲們送的信及禮物,這時就有從內地來的粉絲大聲喊「今晚演唱會能不能說普通話,我從很遠過來,聽不懂粵語」,張學友聽到後沒有生氣,還溫柔回說「學一下」,獲得粉絲們大讚盛讚他很寵粉。

香港歌手陳奕迅2023年10月日在澳門開唱,也是在台上用廣東話與觀眾聊天時,突然有人大喊「講國語」,他聽到後臉色一變沉默了三秒,接著先是搞笑講了一句泰語,然後用英文說「I love speaking whatever the way and language I want.(我喜歡用我想要的方式和語言說話)」,他向台下觀眾回應「你可以說『麻煩你說國語』」,教育大家要求別人時,可以加上「請、麻煩你」,就像如果有人對他說「Speak English」他會回嗆「Shut up」。