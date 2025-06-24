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澳門開唱被喊「講普通話」 張學友：學一下廣東話

娛樂新聞組／綜合報導
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張學友在澳門演唱會婉拒講普通話的要求。(取材自微博)
張學友在澳門演唱會婉拒講普通話的要求。(取材自微博)

香港歌神張學友的「張學友60+巡迴演唱會」日前在澳門開唱，在中間與觀眾聊天時，台下突有人喊「講普通話」，結果他幽默的回應，讓網友大讚。

「噓！星聞」報導，張學友在澳門開唱與台下觀眾聊天時使用廣東話，不過台下疑似有來自內地的觀眾聽不懂廣東話，於是就大喊要求講普通話，而張學友就用普通話回應「對不起啊，我不能講普通話」。接著再用廣東話問現場觀眾「有多少人是講廣東話」，台下一片歡呼聲，張學友又再以普通話表示「沒辦法，對不起，學一下，學一下廣東話。加油！」

影片來源：噓！星聞

這已經不是第一次張學友要粉絲「學廣東話」。2023年12月，張學友在香港準備進入演唱會場地時，見到在場外等候的粉絲，特地走上前打招呼，收下粉絲們送的信及禮物，這時就有從內地來的粉絲大聲喊「今晚演唱會能不能說普通話，我從很遠過來，聽不懂粵語」，張學友聽到後沒有生氣，還溫柔回說「學一下」，獲得粉絲們大讚盛讚他很寵粉。

香港歌手陳奕迅2023年10月日在澳門開唱，也是在台上用廣東話與觀眾聊天時，突然有人大喊「講國語」，他聽到後臉色一變沉默了三秒，接著先是搞笑講了一句泰語，然後用英文說「I love speaking whatever the way and language I want.（我喜歡用我想要的方式和語言說話）」，他向台下觀眾回應「你可以說『麻煩你說國語』」，教育大家要求別人時，可以加上「請、麻煩你」，就像如果有人對他說「Speak English」他會回嗆「Shut up」。

澳門 香港

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