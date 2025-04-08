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廣末涼子被捕 撞車受傷打醫護 日媒揭詭異失常原因

記者梅衍儂／即時報導
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廣末涼子再度出事。圖／摘自IG
廣末涼子再度出事。圖／摘自IG

44歲日本女星廣末涼子8日凌晨因涉嫌傷害醫護人員，遭警方以現行犯身分逮捕，鬧出此一醜聞後，她的經紀公司也隨即發出聲明表示她暫時停止所有演藝活動。而她怪異行徑的更多細節也曝了光，接受警方調查時不僅大吼大叫，在事故發生現場不斷走來走去，目擊者稱她看起來相當不安。

影片來源：噓！星聞

廣末涼子7日下午6時50分駕車行經新東名高速公路掛川休息站附近，發生追撞大型拖車事故，她車上還有一名疑似經紀人的男子同行；廣末涼子在事故中受輕傷，並被送往島田市一家醫院治療。

然而在8日凌晨0時20分左右，廣末涼子疑似因一時情緒失控，對院內一名女性護理師又踢又踹，還抓傷對方手臂，造成對方輕傷，警方趕到醫院將之逮捕。

消息在早上傳開後引發外界譁然，廣末涼子所屬的個人事務所「株式会社R.H」隨後在官網發表聲明，證實廣末因交通事故後陷入短暫恐慌狀態，導致醫療人員受傷；聲明中對受害者及各界造成的困擾與擔憂深表歉意，並表示廣末將即日起全面停止所有演藝活動，事務所將誠懇面對後續處理。

日媒指出，調查人員透露她在接受警方調查時依然情緒不穩，不時大聲喊叫。此外，在事故發生後，廣末涼子也在現場走來走去，不斷站起又坐下，顯示出極度不安的狀態。

一開始日媒以「自稱廣末涼子」報導此事，前神奈川縣警刑警小川泰平指出，警方有可能是逮捕她後無法立即確認身份，便會使用「自稱」二字。小川並指出，廣末可能因事故導致混亂，或遺失證件，才會導致身份無法當場確認。

小川也提到：「她是在事故發生後不久就被送醫，等於她在醫院停留了將近5個小時。因為是在新東名上行線發生事故，我猜她可能是結束了關西的拍攝或節目錄製後，正在返回東京的途中。她也有孩子，可能著急想早點回家。」

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