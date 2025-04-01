金秀賢被抓包？交往15歲金賽綸嫩照曝光：謊言不攻自破
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金秀賢3月10日開始捲入金賽綸之死，男神跌落神壇，神隱21天的他，3月30日首度露面，在首爾麻浦區斯坦福酒店舉行記者會。他在事前就由經紀公司表示，不會開放記者提問，只會表明立場。他一出場就先道歉，並承認自己是膽小鬼，過程中痛哭流淚。
金秀賢堅稱和金賽綸是在5年前、2019年開始交往，也就是金賽綸成年的19歲開始，兩人交往僅1年就分手，而後就算發生她酒駕等事件，都因為「她已經有男友」還有「兩人都是藝人」而無法再聯繫。同時，他要為了名譽所害要向金賽綸的遺屬、姨母還有一直和金秀賢對抗的YT頻道「橫豎研究所」求償120億韓元（約810萬美元）。
「橫豎研究所」昨晚立刻開戰，金賽綸遺屬始終強調，兩人是早在2015年就開始交往，也就是金賽綸還是未成年15歲時，和金秀賢公開的2019年時間差很多。「橫豎研究所」昨晚再度公布更多金秀賢和金賽綸過往的約會照及對話訊息，其中一張包含金賽綸2015年的照片。有網友一比對照片，證實確實是2015年12月12日金賽綸主持「音樂銀行」造型。不少網友直呼：「到底為什麼出來還是在說謊」、「從頭到尾還是在保護自己」。
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