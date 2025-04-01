金秀賢被抓包？交往15歲金賽綸嫩照曝光：謊言不攻自破

金賽綸2015年主持「音樂銀行」，造型和「橫豎研究所」公開的約會照一樣。圖／摘自YT

金秀賢 3月10日開始捲入金賽綸 之死，男神跌落神壇，神隱21天的他，3月30日首度露面，在首爾麻浦區斯坦福酒店舉行記者會。他在事前就由經紀公司表示，不會開放記者提問，只會表明立場。他一出場就先道歉，並承認自己是膽小鬼，過程中痛哭流淚。

金秀賢堅稱和金賽綸是在5年前、2019年開始交往，也就是金賽綸成年的19歲開始，兩人交往僅1年就分手，而後就算發生她酒駕等事件，都因為「她已經有男友」還有「兩人都是藝人」而無法再聯繫。同時，他要為了名譽所害要向金賽綸的遺屬、姨母還有一直和金秀賢對抗的YT頻道「橫豎研究所」求償120億韓元（約810萬美元）。