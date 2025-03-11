朴寶劍太會演 IU認了怕被比下去「對他羨慕又嫉妒」

IU和朴寶劍完美消化復古造型。(圖／Netflix提供)

韓星朴寶劍和IU首度合作，演出Netflix 新劇「苦盡柑來遇見你」，他們為了詮釋60年代的濟州島民，從造型到說話方式全都充滿復古風。日前接受訪問時，朴寶劍特地用中文主動致謝，熱情揮手道：「謝謝你們。」

憑藉著高顏值，朴寶劍和IU在劇中成功駕馭老派穿搭，IU為了劇情需要「裝大人」，刻意濃妝豔抹，到最後臉妝全花慘不忍睹。IU笑說這確實是刻意塑造的黑歷史，在設計時跟導演、化妝師反覆溝通後才確定。她忍不住說出真心話：「我看了是覺得，真的很不適合…。」

說到首度合作的印象，IU大力稱讚朴寶劍：「他真的超會演戲，演技真的超好。」IU說她因此產生危機感，而且朴寶劍私下認真又上進，讓她自嘆弗如，擔心會被比下去，「身為演員，我幾乎快嫉妒朴寶劍這些令人羨慕的才能了」。

朴寶劍聽完忍不住露出害羞笑容：「我也有話想跟IU說，我也想成為她這樣的人，想要有IU的好歌喉，還有創作歌曲才能。」他誇IU寵粉不遺餘力，而且擁有為了所有人著想的心，優點根本說不完。

他們在「苦盡柑來」中因為時代限制而身不由己，IU在劇中連求學都成問題，還差點被迫要去工廠上班。這讓IU深有所感，她認為身處現代的自己至少有選擇權，當年19歲時為了當歌手而放棄升學 ，「現在想想，雖然爸爸媽媽那時為此傷心，但我覺得自己不是讀書的料，專心工作是對的選擇」。