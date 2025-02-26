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GD新歌唱中文一鳴驚人 中國粉絲感動：要買爆

記者李姿瑩／綜合報導
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GD回歸已經先透過綜藝節目暖身。(圖／iQIYI愛奇藝國際版提供)
GD回歸已經先透過綜藝節目暖身。(圖／iQIYI愛奇藝國際版提供)

韓流巨星近期動作頻頻，BIGBANG隊長GD（G-Dragon）回歸歌壇，公開新作品，在新歌「DRAMA」中唱了一句中文歌詞，立刻一鳴驚人。BLACKPINK的Lisa則是獲邀擔任奧斯卡頒獎典禮表演嘉賓，成為首位為奧斯卡獻唱的K-pop歌手。

GD日前透過綜藝節目為回歸歌壇鋪路，近日公開新專輯，主打歌「DRAMA」中穿插了一句中文歌詞「你總是問我愛你，愛的有多深」。中國粉絲認為他是聽到中粉在演唱會上合唱鄧麗君的「月亮代表我的心」，所以才用新歌回應中粉們的心意，瘋狂留言表示非常感動，一定會買爆這次的新專輯。

此外，GD的另一首新歌「TOO BAD」邀請安德森帕克合作，MV中驚見女團aespa成員Karina，和GD貼身熱舞，2大頂級偶像無預警同框合作，也令粉絲們直呼驚喜。

奧斯卡官方公開今年表演嘉賓陣容，包括饒舌歌手Doja Cat、Lisa、Raye、小天后亞莉安娜、皇后拉蒂法等6位女歌手。因為Lisa日前和Doja Cat、Raye合作歌曲「Born Again」，屆時可望聽到她們在奧斯卡上演唱這首作品。而Lisa也因此成為第一位登上奧斯卡舞台演出的韓流歌手，為演藝事業再添一筆輝煌紀錄。

Lisa成為奧斯卡表演嘉賓。(取材自Instagram)
Lisa成為奧斯卡表演嘉賓。(取材自Instagram)

奧斯卡 拉蒂法 BLACKPINK

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