42歲猛成這樣 Rain在台灣脫了「完美8塊肌任你摸」

Rain大方秀出完美身材。(圖／大步整合行銷提供)

韓流天王Rain 15日登上高雄流行音樂中心，睽違9年重回寶島舉辦個人演唱會。42歲的他一開場就上半身全裸，放送完美8塊肌。更猛的是，他還主動貼近搖滾區，讓師奶粉絲摸個夠。

影片來源：噓！星聞

Rain向來以完美肉體自豪，他直接把訓練實況搬上舞台，在跑步機上打赤膊狂奔。因為長期高強度的訓練，他進入唱跳狀態臉不紅氣不喘，一連3首「GANG」、「It's Raining」、「躲避太陽的方法」，只讓他噴汗濕身更加性感。

Rain準備了不少中文台詞，高聲問候：「大家好，高雄好久不見。」為了怕汗水流進眼睛，他特別綁起黑人 髒辮、戴上運動髮帶，中途穿上的外套沒多久就被他脫掉，大方讓粉絲看光光。

然而Rain故意吐槽歌迷聲音不夠大，一度暫停音樂要求粉絲要更熱情。為了跟粉絲互動，Rain準備穿上背心時反覆運用假動作誘發大家尖叫，完全掌握粉絲想要看他沒穿衣服的心態，笑稱：「反正我等下還會脫，不要擔心。」

Rain知道自己的身材充滿看頭，雖然穿上背心，但他刻意選擇貼身透膚的款式，讓胸前2點若隱若現，凸顯壯碩的手臂和胸肌。他稱讚高雄天氣溫暖，比韓國好太多，還有美食讓他欲罷不能，他用中文誇獎粉絲送的「牛肉麵好吃」，是在韓國吃不到的好味道。

為了這次演唱會，Rain說他破例翻唱別人的歌曲，此時背景聲音突然傳來「江南大叔」PSY的呼喚，Rain開始進入帶動跳模式，教全場5千粉絲跳起「江南STYLE」 騎馬舞，還故意大聲威脅：「不要再拍影片了，如果有一個人沒跳的話，我就立刻去搭飛機回家，我是說真的喔！」