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「瘋狂想念不丟臉」蔡康永追思大S 哽咽難言

記者陳宛茜／台北即時報導
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作家蔡康永(左一)今天下午出席台北國際書展，參加日本作家吉本芭娜娜的新書發表會「有特殊意義的人們:吹上奇譚」。記者陳宛茜／攝影
作家蔡康永(左一)今天下午出席台北國際書展，參加日本作家吉本芭娜娜的新書發表會「有特殊意義的人們:吹上奇譚」。記者陳宛茜／攝影

「就算想念到快要發瘋，看到小說中這麼多人跟你一樣瘋狂，會覺得瘋狂想念一個人也不是甚麼丟臉的事情。」作家蔡康永今天下午出席台北國際書展，參加日本作家吉本芭娜娜的新書發表會「有特殊意義的人們:吹上奇譚」。他念起吉本芭娜娜成名作「廚房」中以生者思念亡者為主題的「月影」，唸到哽咽難言。他感謝吉本「把一切需要安慰的事情埋伏在小說中」，用小說治療讀者面對失去的傷痛。雖然整場發表會都沒提到大S，卻彷彿是大S的追思會。

「月影」改編自吉本芭娜娜的同名小說，描述遭逢親人驟逝的主角如何在看似平淡的生活中慢慢治癒失去的傷痛，並嘗試在「月影」的奇幻時刻與亡者再相見。蔡康永當場誦讀書中女主角五月追憶車禍男友阿等的文字，一度哽咽到無法言語，台下響起鼓勵的掌聲，蔡康永才繼續念下去。

蔡康永說，讀金庸小說，讀者不會認為自己可以學會「乾坤大挪移」；但吉本芭娜娜的小說讓讀者相信「命運可能帶來的神奇時刻，是可能會發生的」；就如書中與生者與亡者相見的魔幻時刻，「也許你一輩子都不會遇到，但吉本用小說承諾你是可能的。」

吉本芭娜娜表示，一月她才剛失去一位最好的朋友，發現自己還有很多事情想問他。包括「吹上奇譚」在內，吉本芭娜娜小說經常出現死亡與幽靈，失去與療傷彷彿永恆的主題，「我的興趣在於描繪受傷的心被療癒的過程，而不是死亡本身。即使人生遭遇了許多錯，唯一能做對的事就是活下去而已。帶著那份回憶，好好地活著。」她表示，希望透過小說，「把成長過程中失去的東西找回來」。

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