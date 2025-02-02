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大S徐熙媛驟逝／9年前生兒子才逃過死劫 今年又逢9過不了

記者許晉榮／即時報導
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大S（左二）過年前才出席王偉忠女兒歸寧宴。(取材自臉書)
大S（左二）過年前才出席王偉忠女兒歸寧宴。(取材自臉書)

大年初六演藝圈即傳來不幸噩耗！小S今證實親姊大S徐熙媛因在日本罹患流感併發肺炎驟逝，讓本因歡心開工的世界突然籠罩一片黑暗。由於10天前，大S才與老公具俊曄一同出席王偉忠女兒的歸寧宴，當時外界對於她的驚人狀態稱讚不已，還誇她與具俊曄是一對璧人，沒想到時隔才幾天，大S竟在即將邁49歲這一年就離開人間，令世人萬分錯愕！

其實大S（徐熙媛）早於2016年就曾在鬼門關走過一遭，當時她因生第2胎時癲癇復發，生產過程出現短暫缺氧與昏迷，甚至一度斷氣，被送入加護病房。

S媽見情況危急，在醫生通融下，帶著大女兒玥兒進入病房。大S後來回憶，「在見到女兒後，我的眼睛為之一亮，感覺是女兒把我從鬼門關拉了回來」。

沒想到2018年她又意外懷上第3胎，可惜產檢時醫生表示無法偵測到胚胎心跳，確定胚胎發育不全，她與家人討論後，決定接受醫師建議，終止懷孕。

2021年11月22日大S向法院訴請和汪小菲離婚，兩人長達10年的婚姻自此緣滅，但後來雙方又因債務問題交火多時，在幾經風波之後，好不容易各自另擁幸福後，實在難以想像今年即將邁入49歲的大S，竟從此與最愛她的家人天人永隔，也留給世人令人不勝唏噓。

大S因罹患流感併發肺炎驟逝，震驚演藝圈。(取材自Instagram)
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