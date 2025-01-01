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2025第一天 羅志祥哭喊：我沒過氣 我一直很努力

記者許晉榮／即時報導
羅志祥跨年夜在高雄舉行「30巡迴演唱會」。圖／華納音樂☓寬宏藝術提供
羅志祥跨年夜在高雄舉行「30巡迴演唱會」。圖／華納音樂☓寬宏藝術提供

無懼北部張惠妹與五月天等強敵夾殺，羅志祥（小豬）31日仍坐鎮高雄巨蛋舉辦「30巡迴演唱會」，加碼的煙火秀與瘋狂砸派陪粉絲迎接2025年到來。

小豬在跨年大秀大幅調整內容，除了情歌Part歌單全換，還加入超浮誇的跨年煙火秀，煙火數達1200發，遠比去年多出1.5倍，誠意滿滿。

即將迎來嶄新一年，羅志祥有感而發，也感謝一路支持他的朋友：「在2024即將過去，我們不能阻止時間的流逝，但我們能主宰自己的。未來遇到什麼困境，只要想羅志祥都可以過來了，我有什麼不可以，我相信今天在座的朋友陪我走過大大小小的活動、錄影、簽唱會及簽名會，我60歲還是要唱，2024年最後我要說羅志祥沒有過氣！我一直很努力，我要忍住不哭。」

只是講到此處，小豬眼眶含淚，最終還是哭了出來，連日來累積的壓力不吐不快：「我這幾天真的蠻痛苦，因為都沒睡，很多人看THREADS才問說有沒有票？對現在的我來說，我已不算是秒殺型歌手，但我是後勁很強的，我不會鎖票，更不會講開賣就秒殺，我就是慢慢賣。」

跨年演唱會還安排粉絲最愛的彈跳環節，小豬透露身邊所有人幾乎都反對他彈跳，但最後仍敵不過他的堅持，小豬說：「2022年演唱會一樣在高雄巨蛋彈跳，但因為升降台問題導致失誤，還連撞2次右腳脛骨，這次我請導演幫我找更安全的方法，從人工改成電動，一定要雪恥！」

羅志祥 跨年 五月天

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