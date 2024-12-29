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曾國城為失言風波認錯道歉 于美人：做了很好的示範

記者林怡秀／即時報導
許志豪(左起)、于美人和蔡昌憲進棚錄三立台灣台「超級紅人榜」初五過年特別節目。記者沈昱嘉／攝影
許志豪(左起)、于美人和蔡昌憲進棚錄三立台灣台「超級紅人榜」初五過年特別節目。記者沈昱嘉／攝影

于美人、蔡昌憲和許志豪今進棚錄三立台灣台「超級紅人榜」初五過年特別節目，對於近來曾國城主持「一字千金」引發的失言風波，于美人認為素人未必能接受主持人的玩笑尺度，她肯定女學生勇敢說出來，而曾國城在第一時間認錯道歉，她認為這是很好的示範。

北一女畢業生駱俠安指控參加曾國城主持的「一字千金」錄影時，遭對方拿她的身材當笑點，引發網路熱議，曾國城則認錯道歉，于美人說：「我相信文明的進步就是藉由每一次的事件討論，讓我們更知道人跟人間相處的界線，如何用更高級的幽默感讓節目更好看，而不是用這種玩笑，因為對於素人來講，她可能沒辦法承擔。」她也補充：「這件事情我覺得城哥做了一個非常好的示範，也謝謝這位北一女學生，說出她的不舒服，讓大家知道，這件事不同的人感受是如此不同，也給了我們很多學習的機會。」

接受訪問，于美人透露81歲的媽媽為了91獨居長輩的一句「5年沒吃韭菜包」，來回走了2公里要給長輩吃，沒想到導致舊疾復發，腳開刀還在復原期，所以今年過年年菜就由她一手包辦，「她的腳本來就不好，去年開了一隻腳，今年又開另外一隻，所以這韭菜包滿貴的」，她也勸長輩們要衡量自己的身體狀況，凡事量力而為。

三立台灣台「超級紅人榜」初五春節特推出「台灣之光合作賽」特輯，邀請到現在9歲，世界霹靂舞冠軍 B-Boy NANA、全國啦啦隊錦標賽冠軍Monster、花式扯鈴大賽冠軍趙昱淞、世界拉丁舞冠軍郭品薰、溜溜球冠軍楊元慶及獲美國獨立音樂獎最佳傳統世界音樂專輯獎桑布伊等，與歌手陳孟賢及余凱揚、翁鈺鈞、林孟宗、魏小羽、林雅婷，進行一場不一樣的PK合作賽。

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