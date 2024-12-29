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趙露思「能說話了」…託好友報平安 于正：娛樂圈太較真就輸了

娛樂新聞組／即時報導
趙露思拜託好友為她報平安。(取材自微博)
趙露思拜託好友為她報平安。(取材自微博)

中國人氣女星趙露思27日被爆出坐在輪椅上送醫的畫面流出後，立刻引發網友熱議，更傳出她會病倒的原因，與正在拍攝的「戀人」劇組有關，趙露思的父親也發聲替女兒報平安，但未透露生病原因，28日晚間趙露思好友發文曝近況。

趙露思好友在小紅書上發文透露「各位愛護擔心露思的朋友們，她委託我跟大家報個平安，希望能夠稍稍解一下大家的心寬。」接著就談到，其實早上11月初趙露思生日時，就感覺到她各方面都不對勁，之後趙露思開始拍攝新劇「戀人」，到了12月18日病情爆發，如今在積極配合醫院的治療下，開始慢慢能說話，也能站起來做一些復建。

好友並沒有透露趙露思的病因，並表示「關於病情、關於真相，到現在為止，不該是作為朋友的我來跟大家說到底發生了什麼，也不該是露思揭開傷口來說這些事情，希望會有人來負責和解釋。」

針對趙露思病倒事件，知名製作人于正表示，「娛樂圈是個大型遊戲場，不能太較真，太較真自己就輸了」。他還說，「努力工作的同時，要享受工作帶來的快樂，別把結果看得太重，也不要太在乎別人的看法，把健康放在第一位，學會用工作的成果犒勞自己」。

于正還稱，自己也曾經陷入這樣的狀態，「放下對結果的執念，不被任何東西裹挾，只單純的享受創作的樂趣，然後把一半時間留給生活，好好吃飯、睡覺，好好愛自己，好好關注自己的健康」。

不過，他的言論惹來網友不少爭議，有人疾呼「不要消費趙露思」，斥他「吃人血饅頭」，還有人重提抄襲舊事，質問于正「給瓊瑤道歉了嗎」。

趙露思 瓊瑤 小紅書

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