我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中產階級八種財務狀況 退休後恐變「下流老人」

「殉情記」女主角奧莉薇雅赫西逝世 享壽73歲

李敏鎬被問戀情急逃走 傳訊息會裝可愛…孔曉振結婚他送美金紅包

記者梅衍儂／綜合報導
李敏鎬(右)和孔曉振在「問問星星吧」中上演浪漫戀情。(圖／Netflix提供)
李敏鎬(右)和孔曉振在「問問星星吧」中上演浪漫戀情。(圖／Netflix提供)

韓星李敏鎬攜手孔曉振的浪漫愛情大戲「問問星星吧」，將於明年1月4日上檔。最新預告片中，兩人一見面就吵架，戲外則互誇「體貼、可愛、聰明」，李敏鎬盛讚孔曉振讓人有安心感，讓他能發揮出100％的實力，「我覺得很幸福」。

李敏鎬在劇中飾演笨手笨腳的太空旅客「孔龍」，孔曉振則飾演堅韌且獨立的星際指揮官。李敏鎬聊到這次拍戲非常不同，有許多事是連他自己都第一次碰到，「這種時候，拍檔在心理和精神上的支持非常重要」，他讚孔曉振個性非常可愛，不但體貼又很尊重他人，和這樣的人共事他覺得很安心。

孔曉振自認內向，很少和外界接觸，事前還擔心李敏鎬是不是很冷漠的人，「結果完全不是」，她覺得他是一個非常有想法的人，「常深思熟慮、以不同視角看作品的聰明人，雖然是演員，但感覺像導演一樣聰明。」

「問問星星吧」是南韓首部以太空站為背景的太空職場浪漫喜劇，聚焦於愛情、信任以及人與人之間的深刻感情。在一個資源極其珍貴、情感格外濃烈的世界中，展開一段動人心弦的故事。李敏鎬飾演笨手笨腳的太空旅客「孔龍」，孔曉振則飾演堅韌且獨立的星際指揮官，兩人從最初的摩擦爭吵，逐漸產生難以抗拒的化學反應，共同在遙遠的太空中克服孤獨與生存挑戰。

孔曉振幽默提到，因為知道這部劇拍完後還需要進行長時間的後製，她選擇沒有延後婚期，感謝劇組特別給她放了10天假完成婚禮，隨即又回到劇組繼續「宇宙之旅」。

太空 南韓

上一則

嗆曾寶儀「最多餘」 曾志偉露面親吐父女現況

下一則

接受胡瓜專訪結束後 陳昇：以為你是很淺的主持人

延伸閱讀

台紀錄片「蝠路雙全」國際爭光 德國、加拿大獲獎肯定

台紀錄片「蝠路雙全」國際爭光 德國、加拿大獲獎肯定
林依晨首監製「失明」入選鹿特丹影展 感謝處女座個性

林依晨首監製「失明」入選鹿特丹影展 感謝處女座個性
台找亞馬遜合作古柏寬頻網路衛星系統 保證戰時通訊

台找亞馬遜合作古柏寬頻網路衛星系統 保證戰時通訊
受困10個月 2太空人返航時程延至明年3月底

受困10個月 2太空人返航時程延至明年3月底

熱門新聞

瓊瑤於12月初輕生，震驚社會各界。(本報資料照片)

陸網瘋傳道歉信稱「瓊瑤媽媽」 平鑫濤之子說話了

2024-12-23 21:00
劉亦菲當年是班花也是校花。(取材自小紅書)

劉亦菲12歲在紐約讀書照片曝光 清秀精緻是班花也是校花

2024-12-25 23:50
「射鵰英雄傳：俠之大者」高手版預告釋出，肖戰版郭靖造型被讚有型。（取材自微博）

射鵰高手版預告釋出 粉絲讚肖戰「就是心目中的郭靖」

2024-12-23 07:30
劉德華在「旺角卡門」只圍一條毛巾，張曼玉則薄紗裡面一絲不掛。（取材自微博）

張曼玉一絲不掛「激凸」畫面流出 劉德華讚：真是性感

2024-12-14 01:28
趙麗穎出現在央視新聞「夜讀」日曆專欄，誦讀暖心金句。（視頻截圖）

步步落子無悔…趙麗穎夜讀月曆暖聯 網讚被治癒了

2024-12-21 06:30
劉詩詩（左）和吳奇隆屢傳婚變。圖／摘自微博

吳奇隆劉詩詩婚變爆不停 知情好友洩真相　

2024-12-19 13:24

超人氣

更多 >
前院搭網養作物頻被查 華女疑歧視「鄰居建高牆卻無事」

前院搭網養作物頻被查 華女疑歧視「鄰居建高牆卻無事」
中產階級八種財務狀況 退休後恐變「下流老人」

中產階級八種財務狀況 退休後恐變「下流老人」
趙露思怎麼了？傳坐輪椅進搶救室 工作室回應：盼諒解

趙露思怎麼了？傳坐輪椅進搶救室 工作室回應：盼諒解
穿越4大洲、12國火車之旅 明年9月溫哥華出發

穿越4大洲、12國火車之旅 明年9月溫哥華出發
中國爆「人偏肺病毒」疑出現新病毒株 沒疫苗和特效藥

中國爆「人偏肺病毒」疑出現新病毒株 沒疫苗和特效藥