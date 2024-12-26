李敏鎬被問戀情急逃走 傳訊息會裝可愛…孔曉振結婚他送美金紅包

李敏鎬(右)和孔曉振在「問問星星吧」中上演浪漫戀情。(圖／Netflix提供)

韓星李敏鎬攜手孔曉振的浪漫愛情大戲「問問星星吧」，將於明年1月4日上檔。最新預告片中，兩人一見面就吵架，戲外則互誇「體貼、可愛、聰明」，李敏鎬盛讚孔曉振讓人有安心感，讓他能發揮出100％的實力，「我覺得很幸福」。

李敏鎬在劇中飾演笨手笨腳的太空 旅客「孔龍」，孔曉振則飾演堅韌且獨立的星際指揮官。李敏鎬聊到這次拍戲非常不同，有許多事是連他自己都第一次碰到，「這種時候，拍檔在心理和精神上的支持非常重要」，他讚孔曉振個性非常可愛，不但體貼又很尊重他人，和這樣的人共事他覺得很安心。

孔曉振自認內向，很少和外界接觸，事前還擔心李敏鎬是不是很冷漠的人，「結果完全不是」，她覺得他是一個非常有想法的人，「常深思熟慮、以不同視角看作品的聰明人，雖然是演員，但感覺像導演一樣聰明。」

「問問星星吧」是南韓 首部以太空站為背景的太空職場浪漫喜劇，聚焦於愛情、信任以及人與人之間的深刻感情。在一個資源極其珍貴、情感格外濃烈的世界中，展開一段動人心弦的故事。李敏鎬飾演笨手笨腳的太空旅客「孔龍」，孔曉振則飾演堅韌且獨立的星際指揮官，兩人從最初的摩擦爭吵，逐漸產生難以抗拒的化學反應，共同在遙遠的太空中克服孤獨與生存挑戰。

孔曉振幽默提到，因為知道這部劇拍完後還需要進行長時間的後製，她選擇沒有延後婚期，感謝劇組特別給她放了10天假完成婚禮，隨即又回到劇組繼續「宇宙之旅」。