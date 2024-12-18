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遭前輩公開點名沒禮貌 沈玉琳爆「林襄委屈痛哭」

記者林怡秀／即時報導
林襄遭影射對前輩不禮貌，經紀公司曾發聲明澄清。本報資料照片
林襄遭影射對前輩不禮貌，經紀公司曾發聲明澄清。本報資料照片

黃小柔和Vicky在「小姐不熙娣」爆料錄外景時被年輕後輩霸占對號座，網友挖出影片發現兩人曾和林襄及林穎樂一起錄「綜藝玩很大」，事件爆發後林襄和林穎樂雙雙否認，但黃小柔剛發文打臉，認了當天節目上講的就是林襄和林穎樂，搭檔沈玉琳今進棚錄東森「后宮歐買尬」，沈玉琳曝林襄在事發隔天忍不住委屈痛哭，在他眼中林襄是很有禮貌的新人。

讓座事件延燒至今，因為林襄和林穎樂否認爆料，網友將矛頭指向黃小柔和Vicky，認為兩人的爆料牽連無辜，黃小柔終於不再忍耐，直接點名當天在節目上說的正是林襄和林穎樂，狠狠打臉兩人，沈玉琳今和利菁出席新節目「后宮歐買尬」記者會，沈玉琳說：「事件爆出來隔天我剛好跟林襄錄影，她在錄影空檔說到都哭了，我又不好意思說就到我懷裡哭，她就哭倒在女製作人的懷裡，她應該是真的很委屈。」

沈玉琳說，他錄影有習慣的站位，林襄都很配合他，「女明星都有喜歡被拍左臉或拍右臉的習慣，但林襄永遠都是讓我站左邊，所以我覺得她很有禮貌啊」，前男友孫生也替林襄說話，認為應該是誤會一場，他認識的林襄不是這樣的人。利菁則說，她不清楚事件全貌，所以不論對錯，但她認為身為前輩不該倚老賣老，而後輩沒有禮貌也是很可怕的事，「如果這件事被前輩點出來，後輩才有改進機會，也算是好事，以後在這圈子也比較順遂」。

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