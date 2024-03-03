IU世巡演唱會來賓陣容太狂 台灣場倒數計時先搶票
IU這兩天在首爾舉辦「2024 IU H.E.R. WORLD TOUR CONCERT」，昨天請到女團NewJeans擔任表演嘉賓，今天則換男團RIIZE上陣，台下藝人好友卡司更驚人，劉在錫、梁世燦、朴明洙大方露臉狂舞，和IU低調交往近2年的李鍾碩也悄悄進場，握著手燈幫女友應援。
影片來源：噓！星聞
IU在演藝圈人緣極佳，NewJeans對於能獲邀演出受寵若驚，RIIZE同樣對前輩欽點感到榮幸。先前IU在上節目宣傳時，親自對劉在錫等綜藝大哥提出邀約，劉在錫和梁世燦本來感嘆一票難求，沒想到IU親自出馬，讓他們承諾會穿西裝前往以示慎重。因此當他們出現在演唱會場時立刻引發騷動，尤其是他們還準備了應援手燈，跟其他粉絲一樣為IU高聲吶喊。
眼尖粉絲還拍到李鍾碩隱身在座位區，他和IU穩定交往2年，不放閃卻直接用行動表達心意。李鍾碩和所有粉絲一樣也拿著應援手燈，在台下目不轉睛欣賞女友演出。
此外，多名藝人如朴恩斌、劉仁娜、aespa的Winter、EXO的D.O.、文素利、吳娜拉等都被目擊來看演唱會。部分藝人也把握機會到後台合照、打卡，開心力挺IU。
接下來IU也將帶著相同的精彩內容與台灣粉絲們見面，但是否會有神秘表演來賓或大咖藝人到場，則要等4月6日、4月7日演出當天才會揭曉，粉絲3月6日勢必先掀搶票大戰。
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