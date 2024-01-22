陶晶瑩創業與合夥人鬧翻 判賠315萬貨款…哽咽直播

陶晶瑩與老公李李仁自創麻辣燙「辣杯杯」，遭法院判決給付315萬貨款給合作的吉品養生。圖／聯合報系資料照片

演藝圈夫妻檔陶晶瑩、李李仁2022年自創麻辣燙品牌「辣杯杯」，風光進駐百貨公司美食街，後來又在去年8月宣布撤出美食街，改走網路電商銷售。日前分別擔任執行長的陶晶瑩和監察人的李李仁因人事管理、經營理念歧異為由，要求大股東、原總經理劉吉仁退股並改選董事長，遭劉男要求給付一筆麻辣點心貨款，新北地方法院審理後，判決陶、李2人應給付當中的315萬元(新台幣，約合10萬美元)，原告劉男也已向法院聲請假執行查封辣杯杯資產獲准。

判決書指出，辣杯杯因生產「麻辣啾啾」、「麻辣斯哈斯」、「麻辣喀拉喀」3款麻辣點心，是由劉男經營的吉品養生研發出的麻辣黑芝麻夾心絲、麻辣鱈魚切片及麻辣鱈魚杏仁脆片，提供獨家配方及香蕉粉、麻辣粉、雞心粉原料，委請下游代工廠大田海洋代為製作後販售，後來雙方後因當中利潤 及價差問題對簿公堂。

為此，陶晶瑩夫婦也就吉品養生的產品賣給辣杯杯賺價差，控告劉男詐欺 、背信，並要求劉男退出辣杯杯經營，並將公司股份無償轉讓給陶、李2人遭拒，2人提告後，檢察官認為，吉品養生確實有出貨給辣杯杯，買賣賺取合理利潤是商業正常行為，因此將劉男不起訴處分。

陶晶瑩和李李仁夫妻為了副業辣杯杯，竟然吃上官司，與合夥人對簿公堂。法院判陶晶瑩方敗訴，她今天中午開直播，澄清絕無一口吞股份或資產一事，還自掏腰包補貼員工薪資。

她一度哽咽情緒激動，老公李李仁心疼愛妻受委屈，傍晚發文打破沉默，證實投入合夥後才發現辣杯杯成本過高的真相。「因為一半以上的食材都是跟朋友公司進貨的！原來跟朋友做生意要被先賺一手！」

他回憶，當初辣杯杯是夫妻倆在家聊天萌生的構想，「剛開始因為覺得自己只有想法沒有經驗，才找了開設食品公司的劉姓商人，跟從事室內設計的朋友一起加入」。但外行的夫妻倆後來驚覺「劉姓商人身兼他自己食品公司總經理、辣杯杯董事長」，導致公司的決定，股東根本插不上手，這才決定開股東會 ，更換董事長。

「換董事長的過程，劉姓商人一直阻擋，甚至不給印章，扣了廠商、員工的薪資！是我老婆先匯款補洞，後來才慢慢教化劉姓商人，請他交出印章！」李李仁認為，如果跟朋友做生意是這樣不誠懇的話，「那請對方退出也很正常」。但對方此時認為辣杯杯是他們創造的品牌，「我聽到也是傻了！生意在賠錢的狀況下，要先被賺一手，請你退出，你又耍懶，我也是沒看過這種人！」

李李仁和陶晶瑩本來本來不想鬧大，但因為合夥人去找媒體爆料，他們不得不出面澄清內情。昔日朋友如今反目，李李仁也只能提醒「如果有跟他們做過生意或正在做生意的朋友，自己注意啊」。

最後他不忘安慰陶晶瑩「老婆！辛苦了！」，希望風波盡早落幕。