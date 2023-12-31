疑染HIV實況主抵台約炮 炫耀「台女較好約」

直播實況主Harrison被指曾與HIV帶原者無套性交。(圖／擷自YouTube)

YouTuber頻道「好機車」30日上線的最新影片，提醒台灣人要小心一位直播實況主，因為他之前在泰國 無套約砲一夜情，對方是HIV帶原者，但近來他到台灣，明知自己有染上愛滋病的風險，卻仍是到處約砲。

影片中除了曝光這位直播實況主是kick直播平台主Harrison，別稱CoolSlickLive，更提到傳言他會偷拍私密影片，而且之前他在泰國約砲到一位HIV的跨性別 者，他沒有做任何保護措施，一開始他得知後很驚訝，之後開始進行暴露愛滋病毒後預防性投藥PEP，但他仍不知收斂。

一個多星期前他抵達台灣，還開了直播大聊台灣女生並不辣，但還能吃得下去，而且因為台灣外國人少，所以像他這種白人很容易約砲到不錯女生，更自豪表示自己這一個多星期都「被包養」，不用付住宿費，女生還會買食物給他吃，還幫他的悠遊卡儲值，自己一毛錢都沒花，等到覺得玩膩了，就拍拍屁股跟女生說拜拜，繼續尋找其他女生。

Dcard上有網友發文表示，自己的閨密看到「好機車」的影片後，才知前幾天遇到一夜情的那位外國男子，正是影片中所提到的人，忍不住崩潰痛哭，因此只能勸閨密趕快去醫院，接受檢查與後預防性投藥。網友更曝該直播實況主除了在信義區出沒外，在萬華區也疑似見過他。

Harrison到「好機車」影片下方留言澄清，強調自己沒有任何性病，更指出現在因為這支充滿謊言的影片，收到有人威脅要殺了他，還透露會去醫院做檢查，證明自己是乾淨的。而「好機車」也留言回應他的足跡已說明一切，也歡迎他可以隨時進一步解釋，不會刪除他任何的留言，他也不主張使用任何暴力，並呼籲「你尊重台灣人，台灣人也尊重你」，Harrison之後刪除了自己的留言，「好機車」再留言表示「事主本人@coolslicklive被你們兇到自己刪除置頂留言了，請大家冷靜不要宣揚暴力，只要好好的提醒身邊的家人朋友就好」。