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這4種東西太常洗 破壞質料和觸感

林襄主動讓記者摸胸驗貨 認了微整「花費近百萬」

記者林怡秀／即時報導
2023「擁抱希望‧傳出愛」中廣慈善活動下午在中廣禮堂舉行，活動邀請啦啦隊女孩林襄（右二擔任慈善活動大使，與國民黨副總統參選人趙少康（右一）一同啟動活動儀式。記者陳正興／攝影
2023「擁抱希望‧傳出愛」中廣慈善活動下午在中廣禮堂舉行，活動邀請啦啦隊女孩林襄（右二擔任慈善活動大使，與國民黨副總統參選人趙少康（右一）一同啟動活動儀式。記者陳正興／攝影

林襄、雅涵和芷霖今化身紅心字會愛心大使，出席中廣公司所舉辦「擁抱希望傳出愛」空中愛心義賣活動，幫助弱勢家庭兒童募集營養餐費，林襄10年前舊照日前在網路瘋傳，她大方承認確實有微調，光是一口牙就花掉50萬，為了變美，她估計燒掉近百萬，問她胸部是真的嗎？她二話不說邀記者摸胸驗貨，保證絕對是原廠出品。

林襄對舊照曝光並不在意，問她有微整過嗎？她說「一定是有啊，做這行的，旁邊都是漂亮女生，會覺得自己哪裡不夠好，去調整成自己喜歡的樣子，我本來就沒有在避諱。」她第一個調整的部位就是牙齒，「因為我有點暴牙，我牙齒就花了50萬，下排牙齒我也在用了，差不多要20萬，所以我的這個笑容非常貴，希望大家多看我的笑容。」問她還有整哪些部位？她俏皮回「不告訴你」，但她說自己為了變美很捨得花錢，前後花了近百萬，其他方面她很省，她也沒打算再動，很滿意目前的樣子。

至於胸部真假，她無奈說「我每次澄清，大家還是死不相信。」接著她主動要女記者摸她胸部驗明正身，「我真的沒有做，有做的我都會講，我胸部真的是天生的。」而她工作到跨年前已經滿檔，正在計畫買房，看來投資變美果然還是很值得。

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