星座／12月3日至12月9日 雙子座動口生財 天秤座多姿多彩

2023年12月3日至12月9日12星座運勢如何？

牡羊座 3月21日~4月19日

總運指數：★★☆☆☆

情緒起伏，容易被小事牽絆。若能笑看人生的高低起落，把一波波悲與喜當作是人生這個大容器必然裝載的「物品」，你的心胸將坦蕩許多。

幸運色彩：草地綠

速配星座：巨蟹座

貴人星座：處女座

金牛座 4月20日~5月20日

總運指數：★★★★☆

每天都有開心的事情發生，讓你這一周都不乏歡樂。朋友與戀人會是你的快樂之源，互動得越多對你越有利，也別忘了多關心一些老朋友們。

幸運色彩：奶油白

速配星座：牡羊座

貴人星座：水瓶座

雙子座 5月21日~6月21日

總運指數：★★★★☆

靠口才致勝的一周，甜言蜜語不會讓人感到肉麻，反而能增進兩人的感情；公司會議多發表自己的意見，上司會對你刮目相看；財富方面可以靠動口生財。

幸運色彩：雲母白

速配星座：牡羊座

貴人星座：射手座

巨蟹座 6月22日~7月22日

總運指數：★★★☆☆

人氣上升，你將會發現不是很熟的同學、同事這周對你比平時更友好，你提出的個人想法支持率也要比以往高，宜進行需要團隊合作的項目。

幸運色彩：美橙黃

速配星座：水瓶座

貴人星座：雙魚座

獅子座 7月23日~8月22日

總運指數：★★★☆☆

良好的表達力為你本周的運勢加分不少，在與人交流時可以好好發揮。只管將自己的想法和觀念說出來，你的聽眾會被你所說的深深打動。

幸運色彩：葡萄紫

速配星座：天蠍座

貴人星座：雙魚座

處女座 8月23日~9月22日

總運指數：★★☆☆☆

本周你會渴望平淡的生活，因為在混亂無緒與奔波的雙重夾擊下，你漸漸感到有些吃不消。家中溫暖的床將成為讓你感到最為舒適與不願離開的地方。

幸運色彩：璀璨紫

速配星座：雙子座

貴人星座：巨蟹座

天秤座 9月23日~10月23日

總運指數：★★★★★

多姿多彩的一周，生活將會由聚會、休閒、娛樂、美食來填滿，可以朝著自己嚮往的那種生活靠近。

幸運色彩：櫻桃紅

速配星座：雙子座

貴人星座：天蠍座

天蠍座 10月24日~11月21日

總運指數：★★★★☆

值得高呼理解萬歲的一周，無論對生活有多少抱怨，戀人和家人都能夠理解與包容；工作、求財中遇到的難處可以得到同事、朋友的援助。

幸運色彩：太空 銀

速配星座：金牛座

貴人星座：射手座

射手座 11月22日~12月20日

總運指數：★★★☆☆

勇氣是你這一周最需要的能量，無論是表白還是投資 ，都會遇上好的天時與地利，倘若你膽怯不前，則會錯過收穫愛情、金錢的最佳時機。

幸運色彩：橄欖綠

速配星座：獅子座

貴人星座：水瓶座

摩羯座 12月21日~1月20日

總運指數：★☆☆☆☆

氣場很弱的一周，小心你的優點易在人潮中淹沒。想要讓人看到你的長處、正視你的付出，你務必要高調一些行事，發表見解時音量也可以大一些。

幸運色彩：草地綠

速配星座：雙子座

貴人星座：獅子座

水瓶座 1月21日~2月19日

總運指數：★★☆☆☆

本周謙虛並不能為你引進能量，只有自信才能讓你所向披靡。工作上、經濟上所遇到的困境，別人無法幫你，只有憑著自己的一顆腦袋和一雙手才能解決。

幸運色彩：梅子青

速配星座：天秤座

貴人星座：摩羯座

雙魚座 2月20日~3月20日

總運指數：★★★★☆

整體運勢良好，曖昧戀情將漸漸褪去它朦朧的紗巾，轉變成正式的戀愛關係；事業方面，工作中方法得當讓你頗為輕鬆；新投資的項目略見成效。

幸運色彩：水晶紫

速配星座：處女座

貴人星座：摩羯座

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