我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫情急升 浙江義烏呼籲民眾「屯糧10天」引發恐慌

晚到輕鬆拿工作證 有人卻已等34年 新舊無證客對立升高

星座／12月3日至12月9日 雙子座動口生財 天秤座多姿多彩

科技紫微網

2023年12月3日至12月9日12星座運勢如何？

牡羊座  3月21日~4月19日

總運指數：★★☆☆☆

情緒起伏，容易被小事牽絆。若能笑看人生的高低起落，把一波波悲與喜當作是人生這個大容器必然裝載的「物品」，你的心胸將坦蕩許多。

幸運色彩：草地綠

速配星座：巨蟹座

貴人星座：處女座

金牛座 4月20日~5月20日

總運指數：★★★★☆

每天都有開心的事情發生，讓你這一周都不乏歡樂。朋友與戀人會是你的快樂之源，互動得越多對你越有利，也別忘了多關心一些老朋友們。

幸運色彩：奶油白

速配星座：牡羊座

貴人星座：水瓶座

雙子座 5月21日~6月21日

總運指數：★★★★☆

靠口才致勝的一周，甜言蜜語不會讓人感到肉麻，反而能增進兩人的感情；公司會議多發表自己的意見，上司會對你刮目相看；財富方面可以靠動口生財。

幸運色彩：雲母白

速配星座：牡羊座

貴人星座：射手座

巨蟹座  6月22日~7月22日

總運指數：★★★☆☆

人氣上升，你將會發現不是很熟的同學、同事這周對你比平時更友好，你提出的個人想法支持率也要比以往高，宜進行需要團隊合作的項目。

幸運色彩：美橙黃

速配星座：水瓶座

貴人星座：雙魚座

獅子座  7月23日~8月22日

總運指數：★★★☆☆

良好的表達力為你本周的運勢加分不少，在與人交流時可以好好發揮。只管將自己的想法和觀念說出來，你的聽眾會被你所說的深深打動。

幸運色彩：葡萄紫

速配星座：天蠍座

貴人星座：雙魚座

處女座 8月23日~9月22日

總運指數：★★☆☆☆

本周你會渴望平淡的生活，因為在混亂無緒與奔波的雙重夾擊下，你漸漸感到有些吃不消。家中溫暖的床將成為讓你感到最為舒適與不願離開的地方。

幸運色彩：璀璨紫

速配星座：雙子座

貴人星座：巨蟹座

天秤座 9月23日~10月23日

總運指數：★★★★★

多姿多彩的一周，生活將會由聚會、休閒、娛樂、美食來填滿，可以朝著自己嚮往的那種生活靠近。

幸運色彩：櫻桃紅

速配星座：雙子座

貴人星座：天蠍座

天蠍座  10月24日~11月21日

總運指數：★★★★☆

值得高呼理解萬歲的一周，無論對生活有多少抱怨，戀人和家人都能夠理解與包容；工作、求財中遇到的難處可以得到同事、朋友的援助。

幸運色彩：太空

速配星座：金牛座

貴人星座：射手座

射手座  11月22日~12月20日

總運指數：★★★☆☆

勇氣是你這一周最需要的能量，無論是表白還是投資，都會遇上好的天時與地利，倘若你膽怯不前，則會錯過收穫愛情、金錢的最佳時機。

幸運色彩：橄欖綠

速配星座：獅子座

貴人星座：水瓶座

摩羯座  12月21日~1月20日

總運指數：★☆☆☆☆

氣場很弱的一周，小心你的優點易在人潮中淹沒。想要讓人看到你的長處、正視你的付出，你務必要高調一些行事，發表見解時音量也可以大一些。

幸運色彩：草地綠

速配星座：雙子座

貴人星座：獅子座

水瓶座  1月21日~2月19日

總運指數：★★☆☆☆

本周謙虛並不能為你引進能量，只有自信才能讓你所向披靡。工作上、經濟上所遇到的困境，別人無法幫你，只有憑著自己的一顆腦袋和一雙手才能解決。

幸運色彩：梅子青

速配星座：天秤座

貴人星座：摩羯座

雙魚座  2月20日~3月20日

總運指數：★★★★☆

整體運勢良好，曖昧戀情將漸漸褪去它朦朧的紗巾，轉變成正式的戀愛關係；事業方面，工作中方法得當讓你頗為輕鬆；新投資的項目略見成效。

幸運色彩：水晶紫

速配星座：處女座

貴人星座：摩羯座

【延伸閱讀】

上升星座看未來？星座命盤免費算

塔羅神占，你的戀情開花結果？



更多命理分析，請前往 科技紫微網

投資 太空

上一則

新聞眼／極地之旅 郵輪擱淺奇遇記

下一則

旅遊／登西西里島 徜徉歷史之美

延伸閱讀

4星座最容易為錢鬧翻：天蠍座城府深 這類人缺乏信任感

4星座最容易為錢鬧翻：天蠍座城府深 這類人缺乏信任感
星座／11月26日至12月02日 金牛座游刃有餘 射手座好運降臨

星座／11月26日至12月02日 金牛座游刃有餘 射手座好運降臨
年底跳槽預備：4星座有優勢 獅子遇新機會、這星座可創業轉行

年底跳槽預備：4星座有優勢 獅子遇新機會、這星座可創業轉行
誰是說謊高手？天秤是慣犯、水瓶超會裝傻 這星座毫無破綻

誰是說謊高手？天秤是慣犯、水瓶超會裝傻 這星座毫無破綻

熱門新聞

電動車充電提供商ChargePoint營運長威爾默表示：「安全十分重要」。（Getty Images）

大仁說財經／電動車充電 糟糕的體驗

2023-11-26 01:16
約有22%美國人覺得，只要擁有25萬元存款就能擁有舒適的退休生活。(Getty Images)

理財百科／退休積蓄僅25萬 「4狀況」可舒適過活 

2023-11-26 01:18
金芳從中國飛往洛杉磯後，搭車前往棕櫚泉（Palm Springs)，與網上結識數月的美國男網友見面。（Getty Images）

封面故事／華人失聯 原因百百種 牽動親人心

2023-11-26 14:12
郵輪「海洋探險家號」9月在格陵蘭島偏僻的Alpefjord峽灣擱淺。（美聯社）

新聞眼／極地之旅 郵輪擱淺奇遇記

2023-11-27 15:52
民眾普遍認為，若是有人失蹤，必須先找，等待24小時後才能報案，但事實並非如此。（Getty Images）

封面故事／親人不見 應盡早報警 避免錯失寶貴時間

2023-11-26 01:29
數據顯示，光在今年8月到9月間，二維碼的網路釣魚詐騙暴增超過587％。（Getty Images）

詐騙ing／掃碼時代 小心二維碼詐騙

2023-11-26 01:22

超人氣

更多 >
「壞壞20秒全放送」喬州女海邊偷用按摩棒 呻吟太大聲被捕了

「壞壞20秒全放送」喬州女海邊偷用按摩棒 呻吟太大聲被捕了
張艾嘉兒子娶超模 婚禮浪漫絕美畫面曝光

張艾嘉兒子娶超模 婚禮浪漫絕美畫面曝光
河北富豪尋回被拐兒 「送房送車補關愛」 他搖身成富二代

河北富豪尋回被拐兒 「送房送車補關愛」 他搖身成富二代
甄妮爆當年與林青霞「2女1男同床過夜」：我睡中間

甄妮爆當年與林青霞「2女1男同床過夜」：我睡中間
躺平？貴州00後「山上養老」 他駁：不比上班輕鬆

躺平？貴州00後「山上養老」 他駁：不比上班輕鬆