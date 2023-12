新聞眼／阿根廷新總統：我的狗叫我選

米雷伊向來大方對外表達對自己愛犬的重視,除了上節目談及之外,他在阿根廷8月決定競選總統資格的初選投票中,贏得最高票之後,也是向自己的「四足孩子」致謝並將勝利歸於愛犬們。(阿根廷《El Trece》電視台節目截圖)

「掌握國家命運的人每天醒來,與狗進行感應...」剛當選阿根廷新任總統的米雷伊(Javier Milei),其個人形象極為強烈,除了極右激進的經濟政策之外,另一個引起廣泛關注的,是他飼養的寵物犬。米雷伊目前所飼養的五隻英國獒犬,均是在他原本的愛犬柯南(Conan)過世後,透過基因複製而來的「複製狗」。

未婚的米雷伊將五隻狗視為自己的家人,將愛犬稱為「世界上最好的政治分析家」(不過他並未回應自己是否有向愛犬諮詢建議);他8月贏得總統初選最高票時,就在演說中將勝利獻給他的「四足孩子」。據米雷伊所說,原本的柯南2017年逝世後,他透過靈媒與柯南交談,正是柯南向他傳達上帝讓他成為阿根廷總統的使命。

米雷伊與柯南的相伴始於2004年,當時米雷伊收養了柯南,用1982年阿諾史瓦辛格的電影「王者之劍」(Conan the Barbarian)主角的名字為愛犬命名,那時的米雷伊經濟狀況拮据,他賣掉自己的摩托車、經常一天只吃一個披薩來省錢,為的是買高檔狗糧給柯南。未婚無子的米雷伊認為柯南是自己「真正的、最偉大的愛」,將柯南視為親生兒子和知己。

2017年柯南過世之後,米雷伊尋求靈媒與柯南進行心靈感應對話,當時柯南向他傳達「上帝要他成為阿根廷總統」的使命──米雷伊在2023年阿根廷總統大選的過程中,也曾提及此事,相信自己可以達成目標。

此外,根據阿根廷「國家報」報導,米雷伊認為自己與柯南真正的「第一次相遇」是在2000多年前,當時他和柯南是羅馬競技場裡的角鬥士和獅子,但理應生死搏鬥的雙方沒有進行打鬥,因為他們註定要在未來聯手──米雷伊將此視為柯南向他傳達「競選阿根廷總統」使命的解釋。

5狗全是「複製狗」

想念柯南的米雷伊,其後在2018年的時候,向美國科技公司PerPETuate支付5萬美元的費用,利用柯南的DNA 進行複製,PerPETuate的負責人吉里斯皮(Ron Gillespie)向「布宜諾斯艾利斯先驅報」透露,通常複製狗的過程完成後,最終能有一至兩個胚胎存活,不過柯南的例子相當特殊──將胚胎植入實驗室的母狗體內後,母狗總共生下了六隻小狗。小狗出生後,PerPETuate將小狗的唾液樣本送到戴維斯加州大學 戴維斯的遺傳學實驗室,委託與柯南的DNA樣本進行比對,確認了完美相符之後,才著手將小狗送到布宜諾斯艾利斯給米雷伊。

六隻複製小狗中,有一隻在出生後不久死亡,其餘五隻送抵米雷伊家中,米雷伊將其中一隻命名為柯南,將牠視同於已經過世的愛犬生命延續,另外四隻分別以保守派經濟學家羅斯巴德(Murray Rothbard)、傅利曼(Milton Friedman)和盧卡斯(Robert Lucas)的名字,取名叫穆瑞(Murray)、米爾頓(Milton)、羅伯特(Robert)和盧卡斯(Lucas)。

米雷伊將複製出的柯南稱為「兒子」,穆瑞、米爾頓、羅伯特和盧卡斯則被他稱作自己的「孫子」。

米雷伊向來大方對外表達對自己愛犬的重視,除了上節目談及之外,他在阿根廷8月決定競選總統資格的初選投票 中,贏得最高票之後,也是向自己的「四足孩子」致謝並將勝利歸於愛犬們。米雷伊自初選之後一舉成為阿根廷國內外媒體的關注焦點,他的寵物狗也連帶被廣泛報導。

米雷伊在9月接受「經濟學人」訪問時也談到愛犬,他表示一直在自己身邊、從未背叛他的人,只有他的妹妹卡莉娜(Karina Milei) 和柯南,如今有五隻柯南的複製狗相伴,等於「喜悅乘以5」(it's like that joy multiplied by five)。

5狗皆是「政治分析家」

由於米雷伊對愛犬的高度仰賴,阿根廷記者岡薩雷斯(Juan Luis González)甚至在自己撰寫的未授權米雷伊傳記──也是米雷伊的第一本傳記──《狂人》(暫譯,西文原名El Loco,是米雷伊早年就有的綽號)裡面,指出米雷伊會向愛犬諮詢政策和競選策略,五隻狗分別在政治、經濟等不同領域「各司其職」提供建議,這一點也引起媒體議論,而米雷伊本人在被「經濟學人」問及此事時,他既沒有承認也沒有否認,只是回答:

「他們(外界)說我的狗決定我的策略,是嗎?說牠們就像我的戰略委員會?牠們是世界上最好的戰略委員會沒錯,以前何時有過素人取得像我們在兩年內達成的成就?如果像外界說的,牠們就是世界上最好的政治分析家。」

岡薩雷斯在「狂人」中點出米雷伊諸多古怪言行,雖然他表示自己無意指涉米雷伊是否有心理健康問題,但他也表達擔憂如此一個「不穩定的領導人」擔任一個已經非常不穩定國家的總統,岡薩雷斯指出:「這個掌握國家命運的人每天醒來,與狗進行感應,然後據此制定法令。這非常令人震驚。」而米雷伊的競選對手馬薩(Sergio Massa)也曾在投票前的造勢活動上,質疑米雷伊把愛犬當成人一樣對話的行為。

而阿根廷選民究竟怎麼看米雷伊的特立獨行?這些古怪的行徑都受到選民認可嗎?阿根廷本地政治顧問公司Synopsis的負責人羅梅羅(Lucas Romero)接受美聯社訪問時,表示:「他的勝利與其說是因為米雷伊自己和他的獨特性,不如說是因為阿根廷人希望變革...大多數阿根廷人疲倦、挫敗,投的是賭爛票。」