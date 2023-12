新聞眼／拜習會地點 華人朝聖費羅麗莊園

拜習會選在舊金山南部的費羅麗莊園舉行。超過200公頃的莊園,兼具隱密和安全。(Getty Images)

中美兩國元首拜登 與習近平,11月15日在舊金山 費羅麗莊園(Filoli Estate)會面,緊接著第二天,這個莊園就對公眾開放,並成為熱門景點,不少南加華人 特意趕到此地,追尋領導人足跡,模仿拍攝元首會晤照片。

拜登與習近平在費羅麗莊園散步。 (美聯社)

擁有百年歷史的費羅麗莊園,位於舊金山以南約30哩的伍德賽德(Woodside),占地16英畝,包括一座宅邸、英式花園,以及大面積的果園、草地、樹林等自然景觀。

莊園原是私人住所,1975年開始對外開放,景色優美、環境清幽,是不少電影的取景地。

費羅麗莊園是威廉‧伯恩(William Bowers Bourn II)於1915年至1917年間建造,伯恩是加州最富有的金礦主,也擁有供水給舊金山的Spring Valley水公司。 他和妻子想在離舊金山住宅附近建造一個莊園。委託舊金山建築師威利斯·波爾克(Willis Polk) 採用了喬治亞風格、融合加州瓦片屋頂的特色。

費羅麗莊園中,除了這座喬治亞式復興風格的豪宅,以及多個英式花園,還有一條長達1.6公里的小徑。相當具有隱密性,也容易維安。

據悉,費羅麗莊園英文名字Filoli,是莊園主人座右銘中的關鍵詞首字母組成的縮寫,意思是「為正義的事業而戰,愛你的同胞,過好的生活」(Fight for a just cause ; Love your fellow man ; Live a good life.)。

參觀莊園的華人認為,兩國元首選擇在這裡會晤非常有意義,符合莊園名字所賦予的意義。

洛杉磯華人June表示,16日下午得知費羅麗莊園開放,非常激動,一行眾多華人趕緊前去參觀。她介紹說,一輛大巴士載著50多名華人,據她所知另外還有十幾部車,大家都前往莊園尋找元首會晤的足跡。

莊園裡有一處景點,掛滿紅色燈籠,有著濃厚的中國氛圍。(受訪者提供)

莊園門票售價34元一張,June表示,當天在園內看到的大部分都是華人。眾人沿著兩國元首走過的路線走了一圈,從門口的迎接握手,到會談散步的地方,再到拜登、習近平用餐的場地,不少人還特意模仿領導人照片定格的歷史瞬間,在同樣的地方拍下自己的身影。

June說,大家都覺得很興奮,很有意義,「如果平日去這個莊園遊玩,可能只是一個景點,但在兩國元首會晤後的第二天參觀莊園,時間如此接近,可以感受到重要歷史時刻的氣息,心情很激動。」