移民專頁／I-130已核准 移民局仍可安排I-485面試

通常I-130和I-485面試是一起的。I-130和I-485的批准時間也通常在同一天。（Getty Images）

讀者問：

我的婚姻綠卡 申請I-130最近得到了批准，可是USCIS網站看不到Approval letter，只是Case顯示approved。過了兩三天都不見 I-485批准，也沒見到有RFE。我是在2023年6月的時候連同體檢報告一起遞交了。我看到幾乎所有人都是同一天或隔天就批准了I-485，但是直到現在我的I-485都沒什麼變化。

2023年10月的時候，我問了虛擬助理助EMMA，她說I-130和I-485都在排隊等待面試 ，但是下午I-130就批准了，I-485還在等待排隊面試。請問，現在這樣情況下我的I-485還需要面試嗎？EMMA說我的資料從NVC轉到芝加哥FO了。在批准I-130的當天，我再次提交大量證明兩人關係的資料和信件到I-485案件，這樣有用嗎？

答：

通常I-130和I-485面試是一起的。I-130和I-485的批准時間也通常在同一天，或相隔很短的時間。但是，由於最近移民局 政策允許基於婚姻的I-130不一定必須面試，如果證據充分，移民官相信婚姻真實，可以不經面試就批准I-130。因此，你們的情況可能移民官相信婚姻是真實的，因此批准了I-130，但是至於I-485申請，移民局可能覺得有些問題，需要面試，以確定申請人有無移民法上禁止入境的情況。因你的I-130已經批准，你們不需要再遞交關於婚姻真實的材料。