旅遊／跟著達爾文 探祕加拉帕戈斯

這頭大象龜有可能見過達爾文。（圖：作者提供）

在世界所有評比的各種旅遊項目中，厄瓜多加拉帕戈斯群島永遠名列前茅，除了該島風光旖旎、美若仙境，更是因為達爾文的進化論，讓加拉帕戈斯群島聲震遐邇；1978年，這座地球上的生物伊甸園，被聯合國教科文組織宣布為「世界自然遺產」。

飛機一點點撲向加拉帕戈斯群島，飛機下方蔚藍色的海域上出現大片黑色的火山礁岩，

旅客排隊順利入關後，只見所有的行李全部堆放在機場行李轉盤上，海關人員正帶領著一條狗認真仔細地檢查每一件行李，原來所有的行李都必須通過狗的檢查才能入關。

這條像是德國 牧羊犬的「警狗」盡責盡力，在行李上跳躍奔跑，時不時停下來嗅嗅聞聞，對個別行李箱查看得特別仔細。聽接機的導遊介紹，2009年加拉帕戈斯群島開始引進經過專業培訓過的「警狗」在機場和港口執行任務，專門檢查走私的野生動物，活的、死的，甚至包括動物的部分軀幹和島上的植物，統統不允許被帶出群島。同時為了保護加拉帕戈斯群島上棲息地的動植物，也不允許外來的動植物進入群島。

導遊告訴我們，2021年，犯罪集團竟然偷渡達爾文發現的加拉帕戈斯群島大象龜的後代，他們把出生還不到三個月的185個小象龜紮起來固定在塑料袋裡放入普通的行李箱托運。

這只行李箱沒有逃脫海關「警狗「的敏銳嗅覺，「警狗」汪汪汪，一聲聲警報破獲了一起特大案件。待海關警方打開箱子，發現了185隻小象龜，其中的10隻小象龜因為缺氧已經窒息死亡。據說黑市上加拉帕戈斯群島小象龜能賣到$5000-$ 8000美元一隻，百年老象龜更是昂貴得無以估值。

科學家認為，地球上只有2 個地方的動物不懼怕人類，一處是南極；另一處就是加拉帕戈斯群島。

加拉帕戈斯群島地處赤道，是厄瓜多距離南美大陸一千多公里的群島。由於遠離大陸，在兩百多年前人類登陸之前，基本上是與世隔絕的。島上有很多獨特的生物物種，各島間距離相對較遠，導致同樣的物種在不同的島上因為生存環境的不同而產生了進化差異。

島上很多的動物因為沒有天敵而喪失了自我保護的本能，所以人類可以非常近距離地和動物相處，這也是加拉帕戈斯群島吸引世界各地遊客的原因之一。

這片神奇的土地上有著繁多的珍稀物種。先是海獅們橫七豎八慵懶地躺在沙灘，絲毫不知禮讓遊客，小海獅咕咕叫著追逐媽咪討喝奶，在媽媽的懷裡咕嘟咕嘟地幸福喝奶聲令人陶醉。

海獅們懶得搭理遊客。（圖：作者提供）

接著映入眼簾的是岩石旁的大龍蝦和趴在岸邊黑礁石上的紅色石蟹。大龍蝦長得和我們平時吃食的龍蝦一個模樣，紅石蟹和大閘蟹有一點相似，圓圓的蟹殼，渾身通紅。我不懷好意地使勁盯著，腦海𣊬間浮現出薑蔥龍蝦和椒鹽螃蟹。

遊客們最喜歡的是島上的藍腳鰹鳥（Blue-Footed Booby）。故名思意，它們的腳是藍色的。

藍腳鰹鳥向我們展示它們的熱情好客，其中的一隻在前面領路，我們想像著自己就是藍腳鰹鳥，學著藍腳鰹鳥一扭一擺地翹起大腳走路，我們東施效顰，動作憋腳走形。

導遊介紹說藍腳鰹鳥腳掌呈蔚藍色，它們的審美標準就是看誰的腳更藍。原因很簡單，腳掌越藍的鳥說明牠吃的沙丁魚越多，就表示它很強壯。與藍腳鰹鳥對應的紅腳鰹鳥（Red-Footed Booby）是飛行能手，可以飛行150公里去尋找食物。

遊客們最喜歡的島上大明星藍腳鰹鳥。（圖：作者提供）

接下來拜見島上的另一個大明星，Marine Iguana 海鬣蜥，地球上僅存的海洋蜥蜴。

海鬣蜥以海藻為食，雖然外表略顯凶悍和醜陋，但這些食草動物完全無害，非常溫順，甚至連老鼠都能襲擊它們。當你看到它們在「流鼻涕」時，實際是它們用特有的鼻腺，從身體中過濾掉多餘的鹽分。

海鬣蜥會潛水，游泳姿勢優雅。它屬於素食動物，專吃水底的苔蘚。因為是冷血動物，在水裡待久了體溫會降低，於是平時大部分時間，它們都在岩石上曬太陽暖和身子，我們看到岩石上趴著成群結隊的海鬣蜥。

除了海鬣蜥，我們在島上還看到它們的親戚——陸地鬣蜥Land Iguana，它們的體型更加龐大，外表呈暗淡的金黃色，以嫩仙人掌和水果為食。導遊介紹說它們的壽命可達60歲，能與海鬣蜥交配，但所生後代不孕。

岩石上趴著成群結隊的海鬣蜥。（圖：作者提供）

無論是現在還是過去，都是一個看「臉「時代，從幾百年前被人類發現的那一刻起，因為自己極低的顏值，海鬣蜥便被嫌棄臉醜身材差，遭受到各種非議，連達爾文都不看好它，認為它們像龍一樣的外表相當可怕，稱它們為「黑暗小魔鬼」。

查爾斯·達爾文1835年在加拉帕戈斯群島登陸時，他把這個炎熱、塵土飛揚的地方比作地獄。達爾文蒐集研究了多種地雀標本，發現同一種雀卻有不同的喙，進一步觀察研究後得出「物種不是不可改變」的結論，在離開加拉帕戈斯群島的27年後發表了《物種起源》，他說全部的靈感都來自加拉帕戈斯。

旅程中，參觀查爾斯·達爾文基金會成立的象龜培育基地，這裡不同年齡性別的巨龜分住於不同幾個園區內，其中的一個專門撫養受傷的巨龜，保護那些尚無法在自然環境中抵禦外來危險的象龜們。而最吸引遊客們的就是那些小象龜，最小的才1-2個月。工作人員正在給2-3歲大的小象龜餵食仙人掌，小象龜寶寶們圍繞著仙人掌吃的津津有味。

導遊蘭尼介紹，巨龜交配需要2小時。人工的孵化期為110- 175天，性別由孵化溫度決定，雄龜的孵化溫度是28℃，孵化雌龜則需提高1度。幼龜長到5歲左右即可放歸自然。巨龜不吃不喝可以生存一年，每天16個小時都在休息，壽命可達百年以上。

巨型象龜被譽為加島「神獸」，這種巨型陸龜最重可達417公斤，長度達到1.8米，其龜甲就像農村土灶反扣的大鐵鍋。象龜們的壽命平均在100歲以上，高的甚至可以達到400歲。象龜也是目前世界上最大的烏龜和最長壽的脊椎動物。

2-3歲大的小象龜正在吃仙人掌。（圖：作者提供）

曾幾何時，群島上曾有25萬隻巨型象龜。人類涉足加拉帕戈群島後，大量巨龜被英國的捕鯨船隻以每年4000隻的速度帶走及獵殺，甚至曾有海盜在書中描寫過巨龜的肉質鮮美類似羊肉，就連達爾文也曾帶走30多隻巨型陸龜作為食物。目前，在群島周圍只剩下不到20000隻巨龜，因此它們受到嚴格的保護。

接下來的幾天，我們跟隨著遊輪行駛在各個著名的小島，每天安排上午和下午各上島徒步兩個小時，移步換景，驚喜一個接著一個，視聽嗅全方位地感受著這片神奇的動物世界。

加拉帕戈斯群島上的鳥類種類豐富，我們每天在不同的島嶼受到不同鳥兒熱情洋溢的歡迎。因為沒有天敵，這兒的鳥兒無所畏懼，對上島的遠方來客充滿了好奇心。

也喜歡這種胸前長著好像一個紅色氣球 的軍艦鳥。導遊介紹說，它們長相奇特，名聲不好。軍艦鳥不會下海捕魚，因為它們的羽毛不防水，所以，它們最擅長的就是四處搶掠，甚至會捕獵其他鳥類的蛋和幼鳥。

不過，在求偶問題上，軍艦鳥可不馬虎，雄鳥求偶時，胸前的氣囊會膨脹，形成一個巨大的紅色氣球，以此吸引雌鳥，紅色氣球愈大愈有魅力和吸引力。

加拉帕戈斯群島的熔岩鷗，據說也是地球上很稀有的物種。導遊介紹，加拉帕戈斯群島生活著80多種鳥類，是世界上最大的鳥類自然博物館 。

黃嘴波紋信天翁，世上僅有12000對，它們的壽命30年，實行「 一夫一妻制「。繁殖期間，成千上萬的同伴中，每一隻都能找到自己的原配。

我們運氣不錯，親眼見證了它們聞名於世的求偶儀式。只見二隻信天翁面對面站著，蹦蹦跳跳，用嘴「擊劍「，快速地嘴對嘴啄擊。

我感覺這兒的信天翁比南極的信天翁尺寸小了許多。

今兒個好運爆棚，不遠處看到二隻藍腳鰹鳥非常有趣的求愛儀式，它們跳著舞走上對方，藍色的雙腳上下翻動，再將雙翼向天空盡展來個「沖天式「舞姿，嘴裡同時唱出優美的歌聲。我們則親眼見證了交配季節這對小情侶在一起跳著優雅迷幻的抬腳舞蹈。

紅腳鰹鳥。（圖：作者提供）

又看到藍腳鰹鳥母子安身於一處綠草叢中，盡情地享受天倫之樂。

我有些吃驚，稚鳥雖幼，但它那雙灰色的腳掌卻已經長得像模像樣，不知何時才能像媽媽的腳掌那樣變成美麗的藍色？

地上爬的、天上飛的都有了，自然少不了水裡游的。加拉帕戈斯群島海水清澈透明、海面風平浪靜，海洋動物豐富多樣，是潛水愛好者的天堂。因為不會游泳，我這只旱鴨子麵對著深不可測的大海，只能望洋興嘆，辜負了赫赫有名、所有潛水者心目中的聖地，暴殄天物。

正飛翔的軍艦鳥。（圖：作者提供）

搭乘的遊輪公司讓不會游泳的人坐上了一條專門觀看海底景色的玻璃船，彌補下不能下海潛水觀景的遺憾。可是玻璃船又小又晃蕩，只能看到為數不多的魚類不算，不一會兒我就開始暈船，胃裡翻江倒海，我緊閉雙眼，不敢再多瞄一眼腳底下的海洋世界。老天爺幫忙，適時下起大雨，如我所願收工開回了大船。

在我心中，加拉帕戈斯群島，你的美麗獨一無二。

大自然賜予了人類如此美妙的環境，給我們帶來視覺盛宴，帶來驚喜歡樂，也讓我們一起竭盡全力，保護地球上這最後一片未被觸及的天堂。