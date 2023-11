娛樂／復出失利 梅格萊恩新片票房平淡

「後來發生的事」電影海報。(取材自IMDb)

近期北美電影市場雖有「驚奇隊長2」(The Marvels)、「普瑞希拉」(Priscilla)、「後來發生的事」(What Happens Later,又譯「後來發生了什麼」)等新片上映,但其中大製作的漫威「驚奇隊長2」並未帶動票房,僅恐怖片「佛萊迪餐館之五夜驚魂」(Five Nights at Freddy's)持續創造奇蹟,目前全球票房已突破2億5000萬美元。

昔日的浪漫喜劇女神梅格萊恩(Meg Ryan)和大衛杜考夫尼(David Duchovny)主演的「後來發生的事」原定10月中旬上映,為躲避泰勒絲 (Taylor Swift)演唱會電影的鋒芒,延後到11月才和觀眾見面。該片發行方布里克大街電影公司(Bleecker Street)不屬於好萊塢 影視製片人聯盟,因此前陣子不受罷工 活動影響,兩位主演可放心做宣傳。但該片首映僅獲得156萬美元開畫票房,在「爛番茄」上僅有54%的新鮮度,幸好製作成本僅300萬美元,不至於血本無歸,不過浪漫喜劇如今的失勢,早已是不爭的事實。

90年代浪漫喜劇甜心

今年61歲的梅格萊恩在1980、1990年代是稱霸浪漫喜劇的「美國甜心」,她主演的「當哈利碰上莎莉」(When Harry Met Sally...)、「西雅圖夜未眠」(Sleepless in Seattle)、「當男人愛上女人」(When a Man Loves a Woman)、「電子情書」(You've Got Mail)、「X情人」(City of Angels,又譯「天使之城」)等片全都叫好叫座,曾三獲金球獎最佳女主角獎。不過,隨著年齡增長,她曾改變戲路嘗試驚悚片「凶線第六感」(In the Cut,又譯「裸體切割」)、拳賽片「奮力一擊」(Against the Ropes,又譯「破網而出」)等,但迴響不大。

梅格萊恩(左)主演的1989年電影「當哈利碰上莎莉」至今仍經典。(取材自IMDb)

45歲後,梅格萊恩接戲愈來愈少,多為獨立電影,2009年時甚至因「女人至上」(The Women)得到金酸莓最差女演員獎。2015年,她第一次走到幕後,轉型導演執導劇情片「伊薩卡的電報」(Ithaca),之後她主動選擇淡出銀幕,整整8年未曾有過作品。據說梅格萊恩這段時間幾乎都在陪伴家人,她解釋:「電影於我而言始終只是一份工作而已,並非生活全部。」

同樣是為了避開泰勒絲演唱會電影的另一部片「沼澤王的女兒」(The Marsh King's Daughter),由獅門影業發行、黛西雷德利(Daisy Ridley)、班曼德森(Ben Mendelsohn)主演,原計畫在10月6日上映,臨時調檔到11月初,在1055家戲院首映獲得85萬美元,都沒能排進票房榜前十名。

「沼澤王的女兒」首映僅獲85萬美元票房,圖為電影海報。(取材自IMDb)

「普瑞希拉」票房普通

而由蘇菲亞柯波拉(Sofia Coppola)執導、A24出品的傳記電影「普瑞希拉」(Priscilla),首映票房508萬美元,排名周末票房榜第四位,輸給「佛萊迪餐館之五夜驚魂」、「泰勒絲:時代巡迴演唱會」(Taylor Swift: The Eras Tour)、「花月殺手」(Killers of the Flower Moon)。

對比蘇菲亞柯波拉過往幾部作品的首映票房成績:2006年的「凡爾賽拜金女」(Marie Antoinette,又譯「絕代豔后」)530萬;2017年由焦點影業出品的「魅惑」(The Beguiled,又譯「牡丹花下」)320萬;2013年的「星光大盜」(The Bling Ring,又譯「珠光寶氣」)580萬美元,成績表現持平。

「普瑞希拉」製作預算約為2000萬美元,取材自普瑞希拉布萊斯(Priscilla Presley)的回憶錄,講述了她與「貓王」艾維斯普里斯萊(Elvis Presley)的那段婚姻。

「普瑞希拉」描述普瑞希拉布萊斯與「貓王」的愛情故事,圖為劇照。(取材自IMDb)

該片在今年威尼斯影展全球首映,獲得不俗評價,主演卡莉史派尼(Cailee Spaeny)更是摘得最佳女星獎。

沙丘、魔鬼剋星續集撤檔

11月原本應有華納大片「沙丘2」(Dune: Part Two)隆重上映,但因罷工影響,檔期推遲至明年3月。演員公會罷工在9日正式落幕,但此前長達118年的停擺,導致好萊塢大牌演員無法宣傳新片,除了「沙丘2」之外,「未定名魔鬼剋星:未來世續集」(Untitled Ghostbusters: Afterlife sequel,又譯「捉鬼敢死隊2」)和「獵人克萊文」(Kraven the Hunter)等幾部大片,也都因為早前演員罷工的因素選擇撤檔。

截至10月,北美電影票房總計已達75億美元,比2019年落後17%,但比去年高出25.6%。目前看來,今年的北美總票房很可能會落在90億美元左右,但最終能否達標,還要看今年最後的兩個月裡,陸續上映的「水行俠:失落王國」(Aquaman and the Lost Kingdom)、「旺卡」(Wonka)、「驚奇隊長2」(The Marvels)、「飢餓遊戲:鳴鳥與游蛇之歌」(The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes)、「魔髮精靈:樂團在一起」(Trolls Band Together)、「星願」(Wish)等幾部商業大片,會不會拿到理想的票房成績。

「沙丘2」原定11月3日上映,但因演員工會罷工延期至明年,圖為電影海報。(取材自IMDb)

(取材自澎湃新聞)