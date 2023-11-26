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娛樂／復出失利 梅格萊恩新片票房平淡

娛樂新聞組
「後來發生的事」電影海報。（取材自IMDb）
「後來發生的事」電影海報。（取材自IMDb）

近期北美電影市場雖有「驚奇隊長2」（The Marvels）、「普瑞希拉」（Priscilla）、「後來發生的事」（What Happens Later，又譯「後來發生了什麼」）等新片上映，但其中大製作的漫威「驚奇隊長2」並未帶動票房，僅恐怖片「佛萊迪餐館之五夜驚魂」（Five Nights at Freddy's）持續創造奇蹟，目前全球票房已突破2億5000萬美元。

昔日的浪漫喜劇女神梅格萊恩（Meg Ryan）和大衛杜考夫尼（David Duchovny）主演的「後來發生的事」原定10月中旬上映，為躲避泰勒絲（Taylor Swift）演唱會電影的鋒芒，延後到11月才和觀眾見面。該片發行方布里克大街電影公司（Bleecker Street）不屬於好萊塢影視製片人聯盟，因此前陣子不受罷工活動影響，兩位主演可放心做宣傳。但該片首映僅獲得156萬美元開畫票房，在「爛番茄」上僅有54%的新鮮度，幸好製作成本僅300萬美元，不至於血本無歸，不過浪漫喜劇如今的失勢，早已是不爭的事實。

90年代浪漫喜劇甜心

今年61歲的梅格萊恩在1980、1990年代是稱霸浪漫喜劇的「美國甜心」，她主演的「當哈利碰上莎莉」（When Harry Met Sally...）、「西雅圖夜未眠」（Sleepless in Seattle）、「當男人愛上女人」（When a Man Loves a Woman）、「電子情書」（You've Got Mail）、「X情人」（City of Angels，又譯「天使之城」）等片全都叫好叫座，曾三獲金球獎最佳女主角獎。不過，隨著年齡增長，她曾改變戲路嘗試驚悚片「凶線第六感」（In the Cut，又譯「裸體切割」）、拳賽片「奮力一擊」（Against the Ropes，又譯「破網而出」）等，但迴響不大。

梅格萊恩（左）主演的1989年電影「當哈利碰上莎莉」至今仍經典。（取材自IMDb...
梅格萊恩（左）主演的1989年電影「當哈利碰上莎莉」至今仍經典。（取材自IMDb）

45歲後，梅格萊恩接戲愈來愈少，多為獨立電影，2009年時甚至因「女人至上」（The Women）得到金酸莓最差女演員獎。2015年，她第一次走到幕後，轉型導演執導劇情片「伊薩卡的電報」（Ithaca），之後她主動選擇淡出銀幕，整整8年未曾有過作品。據說梅格萊恩這段時間幾乎都在陪伴家人，她解釋：「電影於我而言始終只是一份工作而已，並非生活全部。」

同樣是為了避開泰勒絲演唱會電影的另一部片「沼澤王的女兒」（The Marsh King's Daughter），由獅門影業發行、黛西雷德利（Daisy Ridley）、班曼德森（Ben Mendelsohn）主演，原計畫在10月6日上映，臨時調檔到11月初，在1055家戲院首映獲得85萬美元，都沒能排進票房榜前十名。

「沼澤王的女兒」首映僅獲85萬美元票房，圖為電影海報。（取材自IMDb）
「沼澤王的女兒」首映僅獲85萬美元票房，圖為電影海報。（取材自IMDb）

「普瑞希拉」票房普通

而由蘇菲亞柯波拉（Sofia Coppola）執導、A24出品的傳記電影「普瑞希拉」（Priscilla），首映票房508萬美元，排名周末票房榜第四位，輸給「佛萊迪餐館之五夜驚魂」、「泰勒絲：時代巡迴演唱會」（Taylor Swift: The Eras Tour）、「花月殺手」（Killers of the Flower Moon）。

對比蘇菲亞柯波拉過往幾部作品的首映票房成績：2006年的「凡爾賽拜金女」（Marie Antoinette，又譯「絕代豔后」）530萬；2017年由焦點影業出品的「魅惑」（The Beguiled，又譯「牡丹花下」）320萬；2013年的「星光大盜」（The Bling Ring，又譯「珠光寶氣」）580萬美元，成績表現持平。

「普瑞希拉」製作預算約為2000萬美元，取材自普瑞希拉布萊斯（Priscilla Presley）的回憶錄，講述了她與「貓王」艾維斯普里斯萊（Elvis Presley）的那段婚姻。

「普瑞希拉」描述普瑞希拉布萊斯與「貓王」的愛情故事，圖為劇照。（取材自IMDb）
「普瑞希拉」描述普瑞希拉布萊斯與「貓王」的愛情故事，圖為劇照。（取材自IMDb）

該片在今年威尼斯影展全球首映，獲得不俗評價，主演卡莉史派尼（Cailee Spaeny）更是摘得最佳女星獎。

沙丘、魔鬼剋星續集撤檔

11月原本應有華納大片「沙丘2」（Dune: Part Two）隆重上映，但因罷工影響，檔期推遲至明年3月。演員公會罷工在9日正式落幕，但此前長達118年的停擺，導致好萊塢大牌演員無法宣傳新片，除了「沙丘2」之外，「未定名魔鬼剋星：未來世續集」（Untitled Ghostbusters: Afterlife sequel，又譯「捉鬼敢死隊2」）和「獵人克萊文」（Kraven the Hunter）等幾部大片，也都因為早前演員罷工的因素選擇撤檔。

截至10月，北美電影票房總計已達75億美元，比2019年落後17%，但比去年高出25.6%。目前看來，今年的北美總票房很可能會落在90億美元左右，但最終能否達標，還要看今年最後的兩個月裡，陸續上映的「水行俠：失落王國」（Aquaman and the Lost Kingdom）、「旺卡」（Wonka）、「驚奇隊長2」（The Marvels）、「飢餓遊戲：鳴鳥與游蛇之歌」（The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes）、「魔髮精靈：樂團在一起」（Trolls Band Together）、「星願」（Wish）等幾部商業大片，會不會拿到理想的票房成績。

「沙丘2」原定11月3日上映，但因演員工會罷工延期至明年，圖為電影海報。（取材自...
「沙丘2」原定11月3日上映，但因演員工會罷工延期至明年，圖為電影海報。（取材自IMDb）

（取材自澎湃新聞）

罷工 泰勒絲 好萊塢

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