移民專頁／應將AI職位加到Schedule A

美國如想在全球新興技術和世界經濟中保持領先地位，不僅應該考慮將人工智慧工程相關職位添加到Schedule A中，還應該允許Schedule A員工免除EB類別的簽證積壓。（路透）

人工智慧 (Artificial Intelligence，簡稱AI)人才短缺可能會對美國經濟和安全帶來負面影響。人工智慧工作者的短缺的原因之一是缺乏令人信服的證據支持。因此，為了幫助美國在全球新興技術和世界經濟中保持領先地位，並保持其高安全水平，美國不僅應該考慮將人工智慧工程相關職位添加到Schedule A中，還應該允許Schedule A員工免除EB類別的簽證積壓。

我曾經在不久前撰文闡述了職業類別永久居留程序方面，美國在吸引外籍人工智慧人才的相關問題。 那麼，什麼是吸引人工智慧員工永久居留的最佳解決方案呢？ 我認為，如果有明確類別的資格來免除申請永久居留人工智慧合格外籍員工的勞動力市場測試，將有利於美國吸引人工智慧方面的人才。

加拿大移民 政策為STEM（科學、技術、工程和數學）和醫療保健等六個高需求領域的外籍員工提供快速裁決和簽證的發放。之後，這些領域排名靠前的申請人將被邀請申請永久居留權。 由於加拿大採用「積分」制度，根據經驗年資、教育程度、年齡等因素評分，因此可以決定誰是排名靠前的申請者。

Schedule A 預先認證職位

雖然美國沒有這樣的系統，但仍然可以有快速找到人工智慧員工移民的途徑。 目前，美國移民政策已經制定了一些機制來快速追蹤高需求員工的移民。一種是附表A (Schedule A)。 如果職業屬於附表A，勞工部 會「預先認證」外籍勞工的職位，從而允許僱用申請人免除美國勞動力市場的測試。 這將PERM綠卡流程縮短了大約11-12個月，並消除了流程中的一些不確定性。

Schedule A 預先認證適用於物理治療師、專業護士和「在科學或藝術方面具有特殊能力的移民，包括學院和大學教師，以及在表演藝術方面具有特殊能力的移民」。一位高技能的人工智慧工作者可能屬於後者。

但問題是，在實際上，需要大量的準備、記錄和勞力來證明人工智慧相關科學的特殊能力，而且證明特殊能力的判定指南並不像物理治療師和護士那樣簡單明了。此外，在篩選卓越能力的要求中可能會因人工智慧專家在其行業中並不突出而被淘汰，但這些專家，對美國人工智慧公司來說仍然非常有用且可能至關重要。

AI員工 應該被明確定義

為了提高吸引全球最優秀人工智慧人才的能力，美國政府應該明確定義它最需要人工智慧員工，並在「Schedule A」中給他們一個指定名稱。

1965年，移民和國籍法（INA）授權給勞工部( DOL) 秘書長「隨時主動或根據任何人的書面請願書的要求列入或省略任何職業」來修改該清單的權利…但實際上，勞工部自2005年以來並未更新附表A ，只將當時的相同職業保留在名單上：物理治療師、護士以及在藝術和科學方面具有特殊能力的移民。這對目前美國勞動力的需求是不準確的表達。

如果現在要更新，那麼人工智慧科技員工應以某種形式出現在此名單上。 這樣做，才可大幅減少那些有資格快速獲得永久居留權外籍員工的不確定性，並提高裁決的效率。

參議員馬丁海因里希(Martin Heinrich)對現代化附表A的提議是一個值得考慮的合理解決方案：「勞工部可以採取短期措施，通過使用數據驅動的方法擴展附表A，該方法使用職位空缺、失業率、工資增長和工作時間等數據來評估最需要支持的部門……從長遠來看，勞工部可以採用透明、現代化的統計模型，每五年定期更新Schedule A 列表。」

對 Schedule A 清單進行現代化改造，以激勵外籍員工移居美國從事高需求職業，將增強美國在人工智慧、半導體生產和生物技術等關鍵領域的競爭力，而不會損害美國工人的工資和工作條件。

合格員工 應免受簽證積壓

為了使這項政策更有效地吸引外籍人工智慧的員工，合格的Schedule A員工應免除受簽證積壓的限制。 現實情況是，即使擴大Schedule A，也很難減少綠卡積壓，特別是對於印度和中國出生等綠卡積壓嚴重的國家，因為這些員工仍然會受到EB-2積壓的影響。

但為了使 Schedule A 免受職業移民的簽證限制，國會必須提出並通過一項立法。 這是一個很高的要求，因為國會很少通過美國移民制度的立法改革。 雖然不太可能通過，但對附表A的職業移民(EB)積壓的豁免值得考慮。 Schedule A於1965年頒布，旨在向「有能力從事特定技術或非技術勞動（而非臨時或季節性勞動，且美國缺乏可就業且願意從事此類勞動的人員）的合格移民」提供永久居民簽證。

（作者為李亞倫律師事務所的合夥人）