人物／站上指揮台 朱靜琦跟著心走

「火熱的心,冷靜的腦」是朱靜琦(Jingqi Zhu)形容自己在交響樂 團的指揮台上,全心全人地投入在音樂的流動裡。不到30歲的她,一站上指揮台,有如她打籃球時的控球員角色:她信任樂團的團員,幫助他們放鬆,使整個樂團發揮高昂的士氣。

目前在明尼蘇達大學攻讀交響樂指揮博士學位的朱靜琦,從來自27個國家的75名指揮當中脫穎而出,獲得達拉斯歌劇 (The Dallas Opera)的哈特女性指揮學院(Linda and Mitch Hart Institute for Women Conductors) 的2023-2024年度甄選,與其他兩位美國、一位德國女指揮一起接受大師的培育,朱靜琦是當中唯一的亞裔。

朱靜琦說她站上指揮台時,她的心熱情地投入音樂、腦中的思緒隨著節拍時刻地切換,既要聆聽整體的音樂、節奏、平衡、與聲音的品質,又要記得團員排練時可能遇到的困難,冷靜地注意不同樂器演奏的部分,以肢體語言傳遞給演奏者,來提醒他們表現樂曲的連貫。

音樂之路 彎曲卻水到渠成

朱靜琦說她覺得自己很幸運地走上指揮這條音樂之路,雖然在這之前看似繞了彎路,卻能集所學於一身,水到渠成。

她出生於北京 ,四歲開始由鋼琴老師的母親啟蒙學鋼琴兩、三年。她在五歲時參加音樂比賽得了第一名後,天分被發掘而經常參加比賽,卻漸漸使她對學音樂的過程失去快樂,以至於她在12歲時不想再繼續學習彈琴。但喜愛唱歌的她參加了學校的合唱團並擔任伴奏。

大一時來到維吉尼亞大學(University of Virginia)念統計和音樂,上聲樂課時,老師聽到她彈鋼琴,要她繼續彈琴不要埋沒才華。她大二時認識了香港來的(Tung Mimi)董咪咪老師(Tung Mimi,音譯),她說當老師彈舒伯特鋼琴奏鳴曲第960號降D大調時,不到30秒她發現自己淚流滿面,強烈感受到她對音樂純粹的愛,這次的經歷更新了她的心靈,喚醒了那沉潛的音樂細胞,使她再次想要走音樂之路。朱靜琦與這位像奶奶一般、溫和照顧她的董老師,自此也成了莫逆之交。

正面思考 沒把挫折當挫折

朱靜琦曾申請克里夫蘭音樂學院(Cleveland Institute of Music),並受到指導老師的青睞,不料卻收到校方的拒絕入學信,她沒跟學校理論,也沒詢問老師,只是改申請印第安納大學(Indiana University),後來師從著名法國鋼琴家哈谷納爾(Jean-Louis Haguenauer)而收穫良多。當時她雖想在印大學習樂團指揮,但選課時並沒有適合的老師,於是改選合唱指揮,畢業時獲得指揮與鋼琴雙碩士學位。這些看似不順遂的過程,她都選擇正面思考而不以為挫折。

後來到明尼蘇達大學(University of Minnesota)念合唱博士班,認識了樂團指揮史密斯教授(Mark Russell Smith),被他真誠大方、有深度的音樂素養所啟發。她說當時博士班課程雖然已經念了一半,但經過一個月的考慮,毅然決然改成攻讀樂團指揮。

登指揮台 與他人一起做音樂

當朱靜琦第一次站在台上指揮樂團,覺得指揮的角色很合適自己的個性,能跟團員融洽相處,大家也覺得和她容易有共鳴,她享受與他人互動一起做音樂的過程。

朱靜琦回首來時路,說她在當上樂團指揮之前,有兩年的聲樂與合唱訓練,使她的耳朵對人聲、音樂敏銳,加上她能以唱歌表達音樂的詮釋給團員聽,而不只是用語言來解釋。長期學習的鋼琴更使她明白演奏者的感受或瓶頸。另外,聲樂訓練使她在德、法、英語上,能指導歌劇團員的唱腔。

指揮風格 靈動與樂手連結

朱靜琦提到她喜歡的指揮大師,似乎可以瞥見她的指揮風格。她喜歡克萊柏(Carlos Kleiber)的身體就是音樂,充滿靈動;她喜歡田斯泰德特(Klaus Tennstedt)將自己的生命交給音樂,自身融入享受音樂,來表現音樂的偉大,而不是凸顯個人色彩;她喜歡高齡指揮布魯姆斯泰德特(Herbert Blomstedt)的簡樸、平衡溫和不極端的人格,讓樂手願意為他演奏,因此呈現自然的音樂,能在過程中與每個樂手連結;阿巴多(Claudio Abbado)則善於營造音樂情感,如同指揮人心。

朱靜琦說指揮是性格的體現,她在當中不斷發現自我特質、塑造自己的人格,使她更能體諒人的情感,並勇敢表達自己。她建議想走上指揮的人能多瞭解音樂,跟著心去走。