人物／站上指揮台 朱靜琦跟著心走

「火熱的心，冷靜的腦」是朱靜琦形容自己在樂團指揮台上的全人投入。(朱靜琦提供)

「火熱的心，冷靜的腦」是朱靜琦(Jingqi Zhu)形容自己在交響樂 團的指揮台上，全心全人地投入在音樂的流動裡。不到30歲的她，一站上指揮台，有如她打籃球時的控球員角色：她信任樂團的團員，幫助他們放鬆，使整個樂團發揮高昂的士氣。

在明尼蘇達大學攻讀指揮博士的朱靜琦(Jingqi Zhu)，是獲得達拉斯歌劇(The Dallas Opera)甄選栽培的有潛力女指揮。 (朱靜琦提供)

目前在明尼蘇達大學攻讀交響樂指揮博士學位的朱靜琦，從來自27個國家的75名指揮當中脫穎而出，獲得達拉斯歌劇 (The Dallas Opera)的哈特女性指揮學院(Linda and Mitch Hart Institute for Women Conductors) 的2023-2024年度甄選，與其他兩位美國、一位德國女指揮一起接受大師的培育，朱靜琦是當中唯一的亞裔。

朱靜琦說她站上指揮台時，她的心熱情地投入音樂、腦中的思緒隨著節拍時刻地切換，既要聆聽整體的音樂、節奏、平衡、與聲音的品質，又要記得團員排練時可能遇到的困難，冷靜地注意不同樂器演奏的部分，以肢體語言傳遞給演奏者，來提醒他們表現樂曲的連貫。

音樂之路 彎曲卻水到渠成

朱靜琦說她覺得自己很幸運地走上指揮這條音樂之路，雖然在這之前看似繞了彎路，卻能集所學於一身，水到渠成。

她出生於北京 ，四歲開始由鋼琴老師的母親啟蒙學鋼琴兩、三年。她在五歲時參加音樂比賽得了第一名後，天分被發掘而經常參加比賽，卻漸漸使她對學音樂的過程失去快樂，以至於她在12歲時不想再繼續學習彈琴。但喜愛唱歌的她參加了學校的合唱團並擔任伴奏。

大一時來到維吉尼亞大學(University of Virginia)念統計和音樂，上聲樂課時，老師聽到她彈鋼琴，要她繼續彈琴不要埋沒才華。她大二時認識了香港來的(Tung Mimi)董咪咪老師(Tung Mimi，音譯)，她說當老師彈舒伯特鋼琴奏鳴曲第960號降D大調時，不到30秒她發現自己淚流滿面，強烈感受到她對音樂純粹的愛，這次的經歷更新了她的心靈，喚醒了那沉潛的音樂細胞，使她再次想要走音樂之路。朱靜琦與這位像奶奶一般、溫和照顧她的董老師，自此也成了莫逆之交。

正面思考 沒把挫折當挫折

朱靜琦曾申請克里夫蘭音樂學院(Cleveland Institute of Music)，並受到指導老師的青睞，不料卻收到校方的拒絕入學信，她沒跟學校理論，也沒詢問老師，只是改申請印第安納大學(Indiana University)，後來師從著名法國鋼琴家哈谷納爾(Jean-Louis Haguenauer)而收穫良多。當時她雖想在印大學習樂團指揮，但選課時並沒有適合的老師，於是改選合唱指揮，畢業時獲得指揮與鋼琴雙碩士學位。這些看似不順遂的過程，她都選擇正面思考而不以為挫折。

後來到明尼蘇達大學(University of Minnesota)念合唱博士班，認識了樂團指揮史密斯教授(Mark Russell Smith)，被他真誠大方、有深度的音樂素養所啟發。她說當時博士班課程雖然已經念了一半，但經過一個月的考慮，毅然決然改成攻讀樂團指揮。

不到30歲的朱靜琦一站上指揮台，有如她打籃球時的控球員角色，使整個樂團發揮高昂的士氣。(朱靜琦提供)

登指揮台 與他人一起做音樂

當朱靜琦第一次站在台上指揮樂團，覺得指揮的角色很合適自己的個性，能跟團員融洽相處，大家也覺得和她容易有共鳴，她享受與他人互動一起做音樂的過程。

朱靜琦回首來時路，說她在當上樂團指揮之前，有兩年的聲樂與合唱訓練，使她的耳朵對人聲、音樂敏銳，加上她能以唱歌表達音樂的詮釋給團員聽，而不只是用語言來解釋。長期學習的鋼琴更使她明白演奏者的感受或瓶頸。另外，聲樂訓練使她在德、法、英語上，能指導歌劇團員的唱腔。

指揮風格 靈動與樂手連結

朱靜琦提到她喜歡的指揮大師，似乎可以瞥見她的指揮風格。她喜歡克萊柏(Carlos Kleiber)的身體就是音樂，充滿靈動；她喜歡田斯泰德特(Klaus Tennstedt)將自己的生命交給音樂，自身融入享受音樂，來表現音樂的偉大，而不是凸顯個人色彩；她喜歡高齡指揮布魯姆斯泰德特(Herbert Blomstedt)的簡樸、平衡溫和不極端的人格，讓樂手願意為他演奏，因此呈現自然的音樂，能在過程中與每個樂手連結；阿巴多(Claudio Abbado)則善於營造音樂情感，如同指揮人心。

朱靜琦說指揮是性格的體現，她在當中不斷發現自我特質、塑造自己的人格，使她更能體諒人的情感，並勇敢表達自己。她建議想走上指揮的人能多瞭解音樂，跟著心去走。