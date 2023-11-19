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醫藥／心律不整5症狀別輕忽 嚴重恐猝死

沈能元
心室心律不整恐引起猝死，一旦發現旁人出現暈倒等情形，應立即進行心肺復甦術（CPR）及使用體外心臟去顫器（AED），把握黃金急救五分鐘，避免腦部缺氧。（本報資料照片）
心室心律不整恐引起猝死，一旦發現旁人出現暈倒等情形，應立即進行心肺復甦術（CPR）及使用體外心臟去顫器（AED），把握黃金急救五分鐘，避免腦部缺氧。（本報資料照片）

越來越多年長者常覺得心臟亂跳，專家提醒心律不整的症狀與危險性，呼籲民眾注意自己身體狀況，及早發現、及早治療，避免憾事發生。

正常人處於平靜狀態下，理想心跳為每分鐘50至90下，台大醫院心臟血管內科主治醫師賀立婷說，若心臟跳太快、跳太慢或不規則跳動，即是心律不整。

而心律不整依不同病因，治療方式也不同。心律過快時，根據病因不同，除了使用藥物治療，也可能會使用電擊治療、電燒、冷凍治療或是植入去顫器治療等；但當心跳過慢時，只能植入心律調節器治療。

賀立婷提醒心律調節器選擇應注意三大重點：是否為核磁共振檢查相容、是否有居家監控功能、是否有自動調控心跳速度的功能，如智能速率心律調節器。

心房顫動 長者盛行率高

心律不整五大症狀為胸悶、胸痛、頭暈、心悸、呼吸急促，有的人甚至沒有症狀。而病情嚴重時還會出現倦怠、全身無力、心臟衰竭等，病人看診時應向醫師清楚說明不適症狀。

一般常見心律不整原因分為三類。賀立婷說，第一、心臟的心房或心室突然早期收縮，常覺得心跳多一拍或少一拍，但此為良性病情，不一定要吃藥治療；第二、心房顫動為心臟不規則跳動，出現持續性心律不整，此為年長者最需要注意的病因；第三、病竇症候群或房室傳導阻斷，易造成心跳過慢，嚴重時會頭暈、暈倒。

其中，心房顫動是最常見持續性心律不整原因。經統計，台灣心房顫動盛行率約為總人口的1%，65歲以上長者盛行率則高達5%，等於每20人就有一人患心房顫動，症狀為頭暈、心臟亂跳或跳很快、容易喘，但也可能沒有症狀。

而心房顫動易形成血栓、血塊，患者中風風險是正常心律者的五倍，且每六個中風病人，就有一人有心房顫動，建議若出現心臟亂跳應盡速就醫。

心律不整依不同病因，治療方式也不同。(Getty Images)
心律不整依不同病因，治療方式也不同。(Getty Images)

選心律調節器 三大重點

心律不整依不同病因，治療方式也不同。賀立婷說，最重要的治療藥物是預防中風的抗凝血劑，或是使用針對心跳過快，可以緩解症狀的藥物，而阿斯匹靈、保栓通等抗血小板藥物都是無效的；非藥物治療方面，心律過快時，可考慮使用電擊治療、電燒或冷凍治療，但當心跳過慢時，則需植入心律調節器。

賀立婷說，心臟跳太慢引起的心律不整，原因是心臟退化導致放電速度及傳導電流變慢，症狀有胸悶、胸痛、心悸等，但目前無藥物治療，患者須植入心律調節器。

心律調節器選擇應注意三大重點。賀立婷說，第一、調節器與核磁共振檢查相容，如此在進行核磁共振前，可以事先調整調節器，以放心進行核磁共振檢查；第二、有居家監控功能，隨著科技進步，調節器應可利用家中的接收器，將心律資訊傳到雲端資料庫方便醫師參考；第三、有自動調控心跳速度的功能，如智能速率心律調節器。

因心跳會隨著身體動作、心情而變化，但過往的節律器僅針對上半身的活動來調整心跳速率，而智能速率心律調節器不僅可感受身體的活動，亦可感受心跳收縮能力，針對活動、身心壓力等進行調節心跳。

尤其是針對心理性的變化，不論是生氣或傷心，智能速率心律調節器都可以偵測到變化，並依此調整心律的輸出快慢。

民眾擔心植入心律調節器後，通過機場安檢門或商店防竊門會不會引起聲響？賀立婷說，調節器金屬外殼可能會引起探測器聲響，建議以正常步伐通過，不要停留，而於機場安檢時，可主動提出裝置心律調節器證明。因調節器產生微弱的電流訊號，僅刺激心臟，平時不會有任何感覺，但若出現不停打嗝等特殊症狀，仍應盡速回診。

暈倒急救 把握黃金5分鐘

此外，若是心室心律不整恐引起猝死。賀立婷說，猝死為突然的心跳停止，血液無法運送到腦部，而由症狀發生到失去意識死亡，時間在一小時內，發生原因高達九成是心肌梗塞、心衰竭等心血管疾病，引起心室心律不整所致，另有少部分則是基因因素。

因此，一旦發現旁人出現暈倒等疑似猝死情形，應立即進行心肺復甦術（CPR）及使用體外心臟去顫器（AED），把握黃金急救五分鐘，避免腦部缺氧。若未及時處理，10分鐘就可能導致患者腦死。若已發生過猝死症狀的病患，康復後可能需要植入去顫器，以預防下次猝死的發生。

若要診斷心律不整，可採用心電圖檢查，而偶發型心律不整可由24小時心電圖監測。賀立婷建議，平時民眾可以用手指指腹測量脈搏是否規律跳動，目前也有許多智慧型手表等3C電子裝置，可以監測心跳、心電圖等，當發現心跳出現忽快、忽慢情形，應盡速就醫診斷及治療。

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